Cách làm ô mai mận ‘dễ ẹc’, không cần vôi, không cần lò nướng

Vào bếp 20/05/2021 12:17

Mận đang vào mùa, chị em tranh thủ làm món ô mai mận chua ngọt để nhâm nhi cùng gia đình và bạn bè với cách làm cực kỳ đơn giản, không cần ngâm vôi, không cần lò nướng, không cần sên và đặc biệt không chất bảo quản.

Mận bắc hay mận cơm là một loại đặc sản của vùng núi phía bắc, loại quả này thường có vào khoảng tháng 4 - 5. Quả mận nhỏ xinh với màu đỏ thẩm, khi ăn có vị chua chua, chát chát nhưng đọng lại sau đó là một vị thơm đặc trưng, vị ngọt thanh của núi rừng.

Mận cơm chứa nhiều dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe như: Vitamin C, B2, sắt, canxi, Photpho… Vì vậy, thứ quả này được rất nhiều người ưa chuộng đặc biệt là khi chế biến thành món ô mai chua ngọt, dẻo thơm.

Mận ô mai xào gừng là món ăn phổ biến dành cho uống trà hoặc những ngày lễ tết. Cách làm mận ô mai khá dễ làm chỉ với vài bước đơn giản là bạn đã có được một món ăn ngon.

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Trong mận có chứa nhiều dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe như: Vitamin C, B2, sắt, canxi, Photpho...

Cách chọn mua mận ngon

  • Nên lựa chọn những quả có kích thước to, tròn đều, lớp vỏ trơn nhẵn có màu đỏ hoặc đỏ tía, bề mặt có lớp phấn mỏng màu trắng phủ bên ngoài.
  • Những quả có độ mềm nhẹ là lựa chọn tốt để làm mận ô mai không nên lựa chọn quả quá cứng hoặc quá xanh
  • Đảm bảo về mặt ngoài của quả không bị ún.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 3kg mận (chọn những quả mận cuối mùa chín đỏ và ngọt thì ô mai sẽ mềm và ít chua hơn).

- 1,5-2kg đường vàng (tuỳ theo khẩu vị cá nhân).

- 1 thìa to muối tinh (tuỳ khẩu vị).

- 150g gừng tươi cạo bỏ vỏ.

- 100ml nước lọc.

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Chọn những quả mận cuối mùa chín đỏ và ngọt thì ô mai sẽ mềm và ít chua hơn
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Mận rửa sạch, để ráo, dùng dao sắc khứa quanh quả thành 8 phần trước khi ngâm với đường 

Sơ chế nguyên liệu

Mận rửa thật sạch với nước, dùng dao khứa nhiều đường theo chiều dọc quanh thân quả mận.Sau đó, vớt ra để ráo.

Gừng gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái sợi nhỏ.

Cách làm vô cùng đơn giản

- Bước 1: Mận rửa sạch, để ráo, dùng dao sắc khứa quanh quả thành 8 phần. Nên khứa sâu đến tận hạt. Đổ đường, muối, mận vào một nồi to ngâm khoảng 10 tiếng hoặc qua đêm để mận được ngấm đường. Không nên ngâm quá 24 tiếng vì mận sẽ lên mùi men.

- Bước 2: Sau 10 tiếng, cho nồi mận lên bếp, đun lửa to và khuấy cho tan đường đến khi sôi thì giảm lửa nhỏ, đun liu riu khoảng 30-45 phút đến khi cả vỏ và thịt quả mận chuyển thành màu đỏ. Thỉnh thoảng đảo đều cho mận ngấm đều, tránh đảo liên tục làm nát mận.

- Bước 3: Sau khi mận đã ngấm đường, dùng kẹp gắp mận để lên giá, khi gắp bóp nhẹ quả mận để mận ra bớt nước. Phần nước còn lại trong nồi chính là si-rô (syrup) mận. Vớt mận ra để ráo trên rạc.

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Ngâm khoảng 10 tiếng hoặc qua đêm để mận được ngấm đường
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Mận khi chế biến thành ô mai có thể bảo quản được 6 tháng trong ngăn mát tủ lạnh

- Bước 4: 150g gừng cho vào cối giã dập. Thêm 100ml nước lọc vào vắt lấy nước cốt, giữ lại bã gừng. Dùng chổi silicon phết đều phần nước cốt gừng lên mận.

- Bước 5: Phần bã gừng, trộn đều với 1/2 cup nước siro mận cho lên chảo sên đến khi keo lại. Rắc phần gừng đã sên lên mặt trên mận.

- Bước 6: Đem mận ra hong nắng cho khô se lại. Phơi khoảng 2-3 nắng to, hoặc 4-5 nắng yếu. Mỗi lần ít nhất 6 tiếng là ta đã có một mẻ mứt mận dai dai dẻo dẻo, siêu ngon rồi đó. Để nguội cho lọ thuỷ tinh cất ăn dần.

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Chỉ cần phơi nắng không cần lò nướng hay nồi chiên không dầu đã có ngay món ô mai mận dẻo thơm 
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Ô mai mận sau khi hoàn thành sẽ có màu đỏ óng ánh, dẻo thơm, chua chua ngọt ngọt lại hơi cay cay thơm mùi gừng

Ô mai mận sau khi hoàn thành sẽ có màu đỏ óng ánh, dẻo thơm, chua chua ngọt ngọt lại hơi cay cay thơm mùi gừng. Đặc biệt, món mứt này hoàn toàn không cần ngâm mận với nước vôi trong, thành phẩm vẫn dẻo dính, không hề nát, không hề hỏng. Chị em cũng không cần sợ công việc mấy tiếng liền sên mận trên bếp cho vừa đỡ tốn ga tốn điện, đỡ tốn công, lại dễ ơi là dễ ai cũng làm được.

Cách làm ô mai mận mật ong

Nguyên liệu: mận, mật ong, gừng và muối.

Thay vì sử dụng một lượng đường vừa đủ bạn cân nhắc sử dụng 1/2 đường và một lượng nhỏ mật ong để làm. Tuy nhiên, chúng ta thay đường bằng mật ong với tỷ lệ vừa phải tránh quá ngọt, cũng như quá lạt. Khi đã hoàn thành rồi có thể trang trí thêm bằng các loại rau khác nếu thích.

Cách làm ô mai mận cơm chua cay

Chuẩn bị

  • Mận cơm: 1kg
  • Đường: 800 gram
  • Muối: 10 gram
  • Gừng: 1 củ
  • Bột ớt: 10gram

Các bước làm tương tự như trên. Khi bạn đổ mận ra khay nhôm, rắc thêm chút ớt bột để tạo vị cay cho ô mai. Sau đó cho vào lo vi sóng sấy hoặc nếu không có lò vi sóng bạn đem phơi ngoài nắng (1 – 2 nắng).

Cách bảo quản ô mai mận xào gừng dùng được lâu

  • Để bảo quản ô mai mận xào gừng được lâu bạn để nguội và bảo quản trong lọ thủy tinh. Bạn có thể bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời gian dài
  • Hạn chế để mận ô mai tiếp xúc với gió hoặc độ ẩm
  • Tránh để ô mai ở những nơi ẩm ướt, dưới ánh nắng trực tiếp, nguồn nhiệt cao hoặc những vị trí có độ ẩm cao vì chúng sẽ rất dễ bị mốc.

Chúc các bạn thành công.

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