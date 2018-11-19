Vô sinh vì thói quen sử dụng đồ vật quen thuộc này khi ‘yêu’, bạn cần biết càng sớm càng tốt

Sống khỏe 19/11/2018 10:36

Nhiều chị em gặp tình trạng vùng kín “khô hạn” thường áp dụng biện pháp sử dụng gel bôi trơn để cải thiện chất lượng “cuộc yêu”. Tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn, thậm chí có thể gây vô sinh.

“Chuyện ấy” luôn thăng hoa là bí quyết để giữ lửa hôn nhân. Thế nhưng không ít các cặp đôi gặp rắc rối khi “lâm trận” vì vùng kín quá “khô hạn”. Để khắc phục tình trạng này, việc sử dụng gel bôi trơn là giải pháp được nhiều người lựa chọn vì hiệu quả cao của nó.

Tuy nhiên, sản phẩm hỗ trợ này cũng có những tác dụng phụ không mong muốn mà nếu dùng không đúng cách, bạn có thể gặp nguy cơ vô sinh. Mặc dù có tác dụng bôi trơn, làm tăng hưng phấn khi “yêu” nhưng phần nhớt dính trong gel bôi trơn ảnh hưởng đến sự vận động của tinh trùng. Điều này khiến cho tinh trùng khó bơi vào trong tử cung nên rất khó gặp trứng để thụ thai.

Vô sinh vì thói quen sử dụng đồ vật quen thuộc này khi ‘yêu’, bạn cần biết càng sớm càng tốt - Ảnh 1
Gel bôi trơn cũng có những tác dụng phụ không mong muốn mà nếu dùng không đúng cách, bạn có thể gặp nguy cơ vô sinh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, một số loại gel bôi trơn kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cả hai. Vì vậy, bạn nên lựa chọn các sản phẩm có thương hiệu uy tín để đảm bảo về chất lượng cũng như nguồn gốc sản phẩm.

Chị em cũng cần lưu ý, nếu đang bị viêm nhiễm âm đạo, viêm cổ tử cung thì không nên dùng gel bôi trơn vì nó có thể gây kích thích, bỏng rát, làm tổn thương trong môi trường âm đạo, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản dẫn đến vô sinh.

Vô sinh vì thói quen sử dụng đồ vật quen thuộc này khi ‘yêu’, bạn cần biết càng sớm càng tốt - Ảnh 2
Bạn cần lưu ý khi áp dụng biện pháp sử dụng gel bôi trơn - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, thay vì chỉ sử dụng gel bôi trơn để cải thiện chứng khô âm đạo, chị em nên tìm đến những biện pháp khắc phục tự nhiên như thay đổi chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục, uống nhiều nước…

Việc lạm dụng gel bôi trơn có thể khiến “vùng kín” bị giảm cơ chế tự bôi trơn, khiến người phụ nữ phải lệ thuộc vào nó mỗi khi quan hệ. Tình trạng này kéo dài sẽ làm giảm hưng phấn và ảnh hưởng đến chất lượng “cuộc yêu”.

Một số biện pháp cải thiện vùng kín “khô hạn”

- Bổ sung những loại thực phẩm tốt cho “cô bé” vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày như: sữa chua, đậu nành, cá hồi, súp lơ trắng, củ cải, các thực phẩm giàu vitamin E…

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày

Vô sinh vì thói quen sử dụng đồ vật quen thuộc này khi ‘yêu’, bạn cần biết càng sớm càng tốt - Ảnh 3
Bổ sung đủ nước cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

- Nghỉ ngơi và sinh hoạt điều độ, tránh làm việc quá sức, tránh căng thẳng

- Dành 30 phút mỗi ngày để thực hiện những bài tập thể dục đơn giản, yoga để tăng cường sức khỏe tổng thể, từ đó cũng góp phần cải thiện sức khỏe tình dục, sinh sản.

Trong trường hợp tình trạng "khô hạn" của bạn kéo dài thì nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, từ đó có hướng khắc phục kịp thời.

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