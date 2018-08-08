Viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì, dấu hiệu và cách phòng tránh hiệu quả

Sống khỏe 08/08/2018 09:29

Với tỷ lệ mắc bệnh đáng báo động, phụ nữ không thể không biết đến khái niệm viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì, cần tìm hiểu kỹ để có biện pháp phòng tránh.

Khái niệm viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì?

Viêm lộ tuyến cổ tử cung là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ đã có gia đình, từng sinh nở hoặc những chị em đã có quan hệ tình dục lâu năm. Khi những tế bào tuyến nằm ở vị trí bên trong ống cổ tử cung bị viêm làm chị em thấy hiện tượng dịch âm đạo tiết ra nhiều và viêm nhiễm thì đó gọi là hiện tượng viêm lộ tuyến cổ tử cung.

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Viêm lộ tuyến cổ tử cung là căn bệnh không hề hiếm gặp ở phụ nữ đã có quan hệ tình dục

Viêm lộ tuyến cổ tử cung ở phụ nữ thường bắt nguồn từ nhiều nguyên do khác nhau như vệ sinh vùng kín không đúng cách, lạm dụng quá nhiều các loại nước rửa khiến vùng âm đạo mất độ cân bằng pH, tạo điều kiện môi trường cho vi khuẩn sinh sôi. Ngoài ra, việc sinh hoạt tình dục quá mạnh bạo trong thời gian dài liên tục hoặc các biện pháp tránh thai không khoa học cũng có thể là nguyên do dẫn tới viêm lộ tuyến cổ tử cung ở phụ nữ.

Dấu hiệu nhận biết viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì?

Có nhiều cách để phụ nữ có thể nhận biết được liệu mình có đang mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung hay không. Hiện tượng thường thấy nhất là khi bạn thường xuyên có cảm giác đau ở vùng bụng dưới như đau bụng kinh kèm theo việc ra nhiều khí hư hơn bình thường. Khí hư có thể dễ dàng nhìn thấy có màu vàng, mùi hôi kèm với hiện tượng ngứa ngáy vùng kín gây khó chịu trong sinh hoạt đời thường.

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Dấu hiệu ban đầu của viêm lộ tuyến cổ tử cung là hiện tượng đau bụng dưới thắt lưng, ra nhiều khí hư

Dấu hiệu thứ hai ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của chị em, đó là khi quan hệ thấy đau rát và ra máu tươi. Đây là biểu hiện của việc viêm lộ tuyến cổ tử cung bắt đầu diễn biến nặng hơn và cần phải đi khám kịp thời trước khi vết loét lây lan rộng hơn dẫn tới các nguy cơ như u nang cổ tử cung, tắc vòi trứng, vô sinh, thậm chí là ung thư cổ tử cung.

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Khi quan hệ thấy đau rát và có máu, chị em có thể nghi ngờ viêm lộ tuyến cổ tử cung

Triệu chứng khác của viêm lộ tuyến cổ tử cung, đó là bạn sẽ có cảm giác đau khi đi tiểu, tiểu dắt bởi tình trạng viêm lộ tuyến lây lan sang bàng quang gây đau đớn và khó chịu khi tiểu tiện.

Làm gì khi phát hiện triệu chứng của viêm lộ tuyến cổ tử cung?

Không còn biện pháp nào hiệu quả hơn việc tới gặp ngay bác sĩ chuyên khoa để khám và điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Khi thấy những dấu hiệu lạ như trên, bạn nên đi khám và không nên tự ý điều trị có thể khiến diễn biến bệnh nặng nề hơn, gây nguy hiểm.

Sau khi điều trị triệt để, chị em phụ nữ nên kết hợp giữ gìn âm đạo để tránh bệnh tái phát. Không nên vệ sinh vùng kín quá sạch sẽ để tránh làm mất cân bằng pH tự nhiên. Đồng thời, hạn chế sử dụng các loại nước rửa vệ sinh mà thay bằng các loại nước chiết xuất thiên nhiên như nước lá chè xanh, lá trầu không,... giúp ngừa nấm và vi khuẩn xâm nhập.

Khí hư bất thường, cẩn thận kẻo mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 1

Khí hư bất thường, cẩn thận kẻo mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 1

Ở giai đoạn viêm lộ tuyến cổ tử cung mới chỉ dừng lại ở mức độ 1, những triệu chứng của nó vẫn chưa quá rõ ràng và rất khó để phát hiện ra. Tình trạng viêm loét vẫn chưa phát triển, nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt và tình dục, vậy nên người bệnh thường lơ là, khiến bệnh thêm nghiêm trọng.

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