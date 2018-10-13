Uống mỗi sáng 1 ly trà gừng làm theo cách này, mỡ bụng tan nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh chẳng lo cảm cúm

Sống khỏe 13/10/2018 16:18

Vào những ngày thời tiết se lạnh, sức đề kháng dễ bị suy giảm, bạn hãy làm ngay 1 ly trà gừng mật ong để ngăn ngừa cảm cúm hiệu quả, đồng thời hỗ trợ giảm cân và loại bỏ mỡ thừa vùng bụng nhanh chóng.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn cải thiện hiệu quả các vấn đề về vóc dáng. Nếu bạn ngại đến phòng tập trong thời tiết se lạnh thì hãy bổ sung thức uống giảm cân vào thực đơn mỗi ngày để đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Trà gừng mật ong với những dưỡng chất tuyệt vời sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo vừa giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể vừa giúp bạn nhanh chóng sở hữu eo thon dáng đẹp.

Uống mỗi sáng 1 ly trà gừng làm theo cách này, mỡ bụng tan nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh chẳng lo cảm cúm - Ảnh 1
Những dưỡng chất trong trà gừng mật ong rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách làm thức uống giảm cân từ gừng cực đơn giản tại nhà:

Cách làm thức uống giảm cân và tăng cường miễn dịch cho cơ thể

Nguyên liệu:

- 1 củ gừng tươi nhỏ

- 2 cốc nước lọc

- 1/2 quả chanh

- 1-2 thìa mật ong

Hướng dẫn thực hiện:

Gừng tươi cạo sạch vỏ rồi thái thành từng lát mỏng, cho khoảng 4-6 lát vào cốc nước lọc. Sau đó đổ nước vào nồi đun sôi rồi để lửa nhỏ lửa khoảng 10 phút thì tắt bếp.

Đổ nước gừng vừa đun ra ly, cho mật ong và nước cốt chanh vào khuấy đều là có thể thưởng thức ngay. Nên uống lúc trà còn đang ấm nóng sẽ phát huy tác dụng đốt cháy mỡ bụng cũng như làm ấm cơ thể hiệu quả nhất.

Uống mỗi sáng 1 ly trà gừng làm theo cách này, mỡ bụng tan nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh chẳng lo cảm cúm - Ảnh 2
Cách làm trà gừng rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng mật ong - thức uống giảm cân giúp tăng cường sức khỏe mùa lạnh

Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng chữa cảm mạo, phong hàn, ngạt mũi, nhức đầu, đau đầu, nôn mửa, kích thích tiêu hóa, giảm đầy bụng, giải độc cơ thể…

Trong khi đó mật ong có khả năng kháng khuẩn, kích thích trao đổi chất và loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng. Đặc biệt, mật ong còn có khả năng giảm mật độ axit của dịch vị, rất tốt cho người gặp các triệu chứng cảm lạnh thông thường.

Uống mỗi sáng 1 ly trà gừng làm theo cách này, mỡ bụng tan nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh chẳng lo cảm cúm - Ảnh 3
Thức uống này không chỉ giúp giảm cân mà còn ngăn ngừa nhiều bệnh thường gặp khi giao mua - Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp với chanh chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin C và E giúp tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các gốc tự do trong cơ thể, đồng thời góp phần xây dựng các mô liên kết và cung cấp collagen để làn da luôn khỏe đẹp.

Hỗn hợp thức uống làm từ gừng, chanh và mật ong không chỉ giúp hỗ trợ giảm cân mà còn giúp tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa nhiều căn bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa.

Tuy nhiên, với những người mắc chứng huyết áp cao hay bị cảm mạo phong nhiệt thì không nên dùng trà gừng, có thể gây phản tác dụng.

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