Nhờ uống ly trà này 3 lần/tuần, người phụ nữ 66 tuổi chưa bao giờ bị bệnh trong cuộc đời, theo naturehealthandbeauty.

Con người ai cũng phải đối diện với bệnh tật. Chúng thường xảy ra không hề báo trước và khiến bạn phải cuống cuồng tìm cách chữa trị. Mặc dù y học hiện đại có thể chữa lành nhiều bệnh tật, song các loại thuốc đặc trị có thể gây nhiều tác dụng phụ khác. Đó là lí do nhiều chuyên gia khuyên bạn nên dùng các bài thuốc dân gian.

Chữa bệnh chỉ là giải pháp tạm thời, điều quan trọng nhất là bạn cần tăng cường sức khỏe để chống lại bệnh tật. Như ông bà ta đã nói: Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu cơ thể bạn khỏe mạnh, hệ miễn dịch sẽ đủ khả năng phòng chống vi khuẩn và virus. Vì thế bạn nên tìm cách để cải thiện hệ miễn dịch. Trong bài này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 loại thảo dược tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người: rau kinh giới. Đây là loại rau quen thuộc thường được cho vào salad hay pizza, nhưng rất ít người biết rằng nó còn có những công dụng khó tin cho sức khỏe.

Mới đây, rất nhiều cư dân mạng đã phát sốt với bí quyết sống không bệnh tật của 1 người phụ nữ 66 tuổi. Rất đơn giản, bà chỉ cần uống ly trà này 3 lần mỗi tuần từ hồi trẻ tới giờ và chưa bao giờ phải đi khám bác sĩ. Công thức pha trà kinh giới Nguyên liệu 1 thìa bột kinh giới hoặc 3 thìa lá kinh giới tươi 300ml nước khoáng Hướng dẫn Đổ nước vào nồi rồi bắc lên bếp đun sôi, sau đó tắt lửa ngay khi nước vừa sôi. Tiếp theo, cho kinh giới vào ly rồi rót nước sôi vào, sau đó để yên trong 10 phút. Khi nước nguội bớt, cho một ít mật ong vào rồi khuấy đều. Hãy uống ly trà này 3 lần/tuần để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Nếu bạn muốn dùng trà để chữa bệnh, hãy uống 2 lần/ngày, áp dụng 3 ngày trong 1 tuần. Nó không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào và bạn có thể uống cho đến khi hết bệnh. Những lợi ích của trà kinh giới: - Thanh lọc cơ thể - Có khả năng chống oxy hóa, chống viêm. - Trì hoãn quá trình lão hóa - Tăng cường sức mạnh xương - Giúp da khỏe mạnh. - Trị cảm, cải thiện tiêu hóa, giảm các vấn đề tiêu hóa. - Cải thiện tuần hoàn máu. Hãy áp dụng công thức này thường xuyên để có 1 cuộc sống khỏe mạnh, cả đời không bệnh tật.

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