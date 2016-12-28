Uống ly này 2 lần/ngày, trị dứt điểm chứng ợ nóng, trào ngược dạ dày cấp tốc không cần thuốc

Bài thuốc dân gian này giúp bạn giảm triệu chứng ợ nóng và trị dứt căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản đang hành hạ bạn trong thời gian ngắn.

Theo healthytipsworld, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, còn gọi là trào ngược axit là căn bệnh dạ dày phổ biến nhất hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu là do viêm loét, stress hay tiêu hóa kém. Bạn có thể cảm nhận thực phẩm ợ lên cổ hoặc dịch chua nơi miệng, hoặc nhận thấy cảm giác nóng rát ở ngực (ợ nóng) khi bị tình trạng này.

Ợ nóng thường xuyên là triệu chứng phổ biến nhất, ngoài ra còn có những dấu hiệu khác như đau ngực, thở khò khè, ho, khó nuốt, ợ, dịch chua trong miệng. Căn bệnh này cực kỳ nguy hiểm nhưng nhiều người đang có tâm lý chủ quan. Nếu không được điều trị kịp thời, nó có thể gây ra ung thư thực quản.

Nếu đang bị bệnh này, bạn cần một vài sự thay đổi lối sống. Bạn nên giảm cân, ăn những bữa nhỏ, tránh những thực phẩm gây ợ nóng (đồ ăn nhiều dầu mỡ, chocolate, bạc hà), bia rượu và thuốc lá.

Thời gian điều trị căn bệnh này khá dài và tốn kém. Chúng tôi xin giới thiệu 1 công thức đồ uống đơn giản nhưng hiệu quả giúp bạn giảm nhẹ triệu chứng ợ nóng, qua đó giúp đánh bay căn bệnh trào ngược axit này.

Nguyên liệu

1 quả táo

1 củ khoai tây

Hướng dẫn

Khoai tây rửa sạch, lột vỏ rồi xắt nhỏ. Tiếp theo, vắt lấy nước rồi đổ nước ép vào ly. Làm tương tự với táo. Sau đó, trộn hai loại nước ép lại với nhau rồi uống 2 lần/ngày. Lưu ý là bạn cần uống 1 giờ trước các bữa ăn. Bạn sẽ nhanh chóng thấy hiệu quả thần kỳ của nó.

Không chỉ có tác dụng giảm triệu chứng ợ nóng và chữa lành bệnh trào ngược axit, hỗn hợp này còn giúp bạn tiêu hóa thức ăn tốt hơn, cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia trước khi áp dụng).

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