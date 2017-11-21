Truy tìm cách trị gàu tận gốc “chất lừ” giúp phái đẹp luôn tự tin tỏa sáng cùng mái tóc đẹp

Một trong những cách trị gàu tận gốc được các chuyên gia khuyên áp dụng và nhiều người tin dùng đó là sử dụng phương pháp từ thiên nhiên. Những cách này dễ thực hiện, đảm bảo an toàn, giúp trị gàu tận gốc và tăng độ suôn mượt cho mái tóc một cách hiệu quả nhất. Do đó, khi bị gàu “tấn công” bạn hãy thử áp dụng một số cách sau đây:

Dầu oliu là một trong “thần dược” làm đẹp quá đỗi quen thuộc với chị em. Ngoài những công dụng làm đẹp da trị nám, trị sẹo, trị mụn, dầu oliu còn có tác dụng trị gàu cực kỳ hiệu quả.

Loại “thần dược” này có nhiều chất dưỡng ẩm và chất chống oxy hóa nên có thể loại bỏ hiệu quả các mảng gàu, đồng thời giúp tóc ngày càng bóng đẹp hơn.

Bạn hãy hâm nóng dầu oliu (chỉ để ấm chứ không quá óng). Sau đó thoa đều lên tóc và da đầu, massage nhẹ nhàng để làm bong tróc các vảy gàu. Ủ khoảng 1 giờ, sau đó gội sạch bằng dầu gội đầu như thông thường. Cứ thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để có kết quả cải thiện tốt nhất.

Cách trị gàu tận gốc bằng nước cốt chanh và nha đam

Chanh và nha đam là 2 “khắc tinh” của gàu. Cụ thể:

+ Chanh giúp cân bằng độ pH trên da đầu và kiểm soát lượng dầu tiết ra. Như vậy, tóc sẽ không bị bết dính, hạn chế hình thành gàu.

+ Nha đam: Do tính chất của chanh sẽ làm cho da đầu khô, vì vậy cần kết hợp với nha đam để bổ sung độ ẩm cho da đầu. Gel nha đam chứa Prostaglandin có tác dụng diệt khuẩn, chống viêm nhiễm và vitamin nhóm B như B1, B5, B6, B12 cùng axit folic, amino axit chống lại sự lão hóa tế bào và cung cấp độ ẩm tự nhiên cho da đầu.

Chuẩn bị:

1 quả chanh.

1 lá nha đam.

Cách làm:

Rửa sạch quả chanh và nha đam.

Gọt bỏ vỏ nha đam. Chỉ lấy phần thịt.

Chanh loại bỏ hạt.

Chanh và thịt nha đam cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu.

Ủ khoảng 20 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát.

Thực hiện 2-3 lần/tuần để có hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Lưu ý: Không ủ quá lâu, vì chanh có tính axit sẽ thẩm thấm khá nhanh vào da đầu và tóc. Lúc này sẽ khiến da đầu có cảm giác ngứa, rát sau khi gội đầu. Sau thời gian ủ, bạn cần gội sạch bằng nước mát.

Cách trị gàu tận gốc bằng nước súc miệng

Bạn hãy tận dụng loại nước súc miệng hàng ngày để trị gàu, sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ đấy! Do nước xúc miệng chứa chủ yếu thành phần là hydrogen peroxide có tính sát trùng, diệt khuẩn tốt nên sẽ giúp phái đẹp nhanh chóng tiêu diệt được những loại nấm gây ra gàu.

Sau khi gội đầu như bình thường, bạn hãy lấy 1 lượng nước súc miệng vừa đủ thoa đều lên tóc và da đầu, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất phát huy tối đa các tác dụng. Ủ khoảng 4-5 phút. Sau đó gội sạch lại bằng dầu gội đầu và nước sạch. Sau khi gội xong, bạn sẽ thấy tóc mình mềm và da đầu sạch cũng như được thư giãn. Thực hiện cách này 1 lần/ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Lưu ý: Bạn không nên để nước súc miệng dính vào mắt vì có thể làm bỏng mắt. Nếu không may bị dính vào mắt cần nhanh chóng làm sạch bằng nước mát.

Hy vọng với những thông tin trên, phái đẹp đã tìm được cho mình cách trị gàu tận gốc, để nhanh chóng thoát khỏi “nỗi ám ảnh” do gàu gây ra.