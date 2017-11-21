Truy tìm cách trị gàu tận gốc “chất lừ” giúp phái đẹp luôn tự tin tỏa sáng cùng mái tóc đẹp

Sống khỏe 21/11/2017 08:53

Gàu khiến cho da đầu bị nấm, tóc gãy rụng nhiều. Vì vậy, cách trị gàu tận gốc đang là xu hướng được nhiều người tìm kiếm.

Một trong những cách trị gàu tận gốc được các chuyên gia khuyên áp dụng và nhiều người tin dùng đó là sử dụng phương pháp từ thiên nhiên. Những cách này dễ thực hiện, đảm bảo an toàn, giúp trị gàu tận gốc và tăng độ suôn mượt cho mái tóc một cách hiệu quả nhất. Do đó, khi bị gàu “tấn công” bạn hãy thử áp dụng một số cách sau đây:

Cách trị gàu tận gốc bằng dầu oliu

 

Cách trị gàu tận gốc bằng dầu oliu
Cách trị gàu tận gốc bằng dầu oliu. Ảnh internet

Dầu oliu là một trong “thần dược” làm đẹp quá đỗi quen thuộc với chị em. Ngoài những công dụng làm đẹp da trị nám, trị sẹo, trị mụn, dầu oliu còn có tác dụng trị gàu cực kỳ hiệu quả.

Loại “thần dược” này có nhiều chất dưỡng ẩm và chất chống oxy hóa nên có thể loại bỏ hiệu quả các mảng gàu, đồng thời giúp tóc ngày càng bóng đẹp hơn.

Bạn hãy hâm nóng dầu oliu (chỉ để ấm chứ không quá óng). Sau đó thoa đều lên tóc và da đầu, massage nhẹ nhàng để làm bong tróc các vảy gàu. Ủ khoảng 1 giờ, sau đó gội sạch bằng dầu gội đầu như thông thường. Cứ thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần để có kết quả cải thiện tốt nhất.

Cách trị gàu tận gốc bằng nước cốt chanh và nha đam

Chanh và nha đam là 2 “khắc tinh” của gàu. Cụ thể:

+ Chanh giúp cân bằng độ pH trên da đầu và kiểm soát lượng dầu tiết ra. Như vậy, tóc sẽ không bị bết dính, hạn chế hình thành gàu.

+ Nha đam: Do tính chất của chanh sẽ làm cho da đầu khô, vì vậy cần kết hợp với nha đam để bổ sung độ ẩm cho da đầu. Gel nha đam chứa Prostaglandin có tác dụng diệt khuẩn, chống viêm nhiễm và vitamin nhóm B như B1, B5, B6, B12 cùng axit folic, amino axit chống lại sự lão hóa tế bào và cung cấp độ ẩm tự nhiên cho da đầu.

Chuẩn bị:

  • 1 quả chanh.
  • 1 lá nha đam.

Cách trị gàu tận gốc bằng nước cốt chanh và nha đam
Cách trị gàu tận gốc bằng nước cốt chanh và nha đam. Ảnh internet

Cách làm:

  • Rửa sạch quả chanh và nha đam.
  • Gọt bỏ vỏ nha đam. Chỉ lấy phần thịt.
  • Chanh loại bỏ hạt.
  • Chanh và thịt nha đam cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.
  • Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên tóc và da đầu.
  • Ủ khoảng 20 phút, sau đó gội sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 2-3 lần/tuần để có hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Lưu ý: Không ủ quá lâu, vì chanh có tính axit sẽ thẩm thấm khá nhanh vào da đầu và tóc. Lúc này sẽ khiến da đầu có cảm giác ngứa, rát sau khi gội đầu. Sau thời gian ủ, bạn cần gội sạch bằng nước mát.

Cách trị gàu tận gốc bằng nước súc miệng

Bạn hãy tận dụng loại nước súc miệng hàng ngày để trị gàu, sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ đấy! Do nước xúc miệng chứa chủ yếu thành phần là hydrogen peroxide có tính sát trùng, diệt khuẩn tốt nên sẽ giúp phái đẹp nhanh chóng tiêu diệt được những loại nấm gây ra gàu.

Cách trị gàu tận gốc bằng nước súc miệng
Cách trị gàu tận gốc bằng nước súc miệng. Ảnh internet

Sau khi gội đầu như bình thường, bạn hãy lấy 1 lượng nước súc miệng vừa đủ thoa đều lên tóc và da đầu, massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất phát huy tối đa các tác dụng. Ủ khoảng 4-5 phút. Sau đó gội sạch lại bằng dầu gội đầu và nước sạch. Sau khi gội xong, bạn sẽ thấy tóc mình mềm và da đầu sạch cũng như được thư giãn. Thực hiện cách này 1 lần/ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Lưu ý: Bạn không nên để nước súc miệng dính vào mắt vì có thể làm bỏng mắt. Nếu không may bị dính vào mắt cần nhanh chóng làm sạch bằng nước mát.

Hy vọng với những thông tin trên, phái đẹp đã tìm được cho mình cách trị gàu tận gốc, để nhanh chóng thoát khỏi “nỗi ám ảnh” do gàu gây ra.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị gàu hiệu quả trị gàu bằng chanh trị gàu bằng dầu oliu

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 3 giờ 25 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?