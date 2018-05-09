Tóc bạc sớm ở giới trẻ: Những nguyên nhân ít ai ngờ tới nhất

Theo các nhà khoa học thuộc Đại học Bradford (Anh), nguyên nhân gây tóc bạc là do chất hydrogen peroxide (hay còn gọi là nước oxy già) được tạo từ chân tóc. Chất này tích tụ quá nhiều sẽ làm ức chế sản xuất melanin, từ đó dẫn đến tóc bạc.

Tình trạng tóc chuyển sang màu trắng thường xuất hiện ở những người cao tuổi, nếu hiện tượng này xuất hiện ở độ tuổi 20 - 30 tuổi được gọi là tóc bạc sớm .

Vì cuộc sống bận rộn, nhiều bạn trẻ thường dùng thức ăn nhanh, thậm chí bỏ bữa. Điều này dẫn đến việc cơ thể bị thiếu dinh dưỡng.

Để khắc phục việc tóc bị "tẩy trắng" sớm hiệu quả nhất, bạn cần phải xác định được nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Dưới đây là một số những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng tóc bạc sớm ở những người trẻ tuổi mà bạn nên biết.

Chế độ ăn uống thiếu các chất dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cho da, mái tóc và răng của bạn yếu dần đi. Đặc biệt, việc thiếu hụt vitamin B12 sẽ khiến tóc nhanh chóng bạc đi bởi đây là thành phần tạo nên sắc đen cho tóc.

Ăn uống thiếu khoa học là một trong những nguyên nhân khiến tóc bạc trắng - Ảnh minh họa: Internet

Để bổ sung đầy đủ các loại vitamin cần thiết giúp sức khỏe và mái tóc trở nên đẹp hơn, bạn hãy đưa những thực phẩm như bơ, sữa, ngũ cốc, gan... vào chế độ ăn hàng ngày.

Lạm dụng thuốc làm đẹp cho tóc

Nhiều chị em vì muốn sở hữu một mái tóc đẹp, hợp thời trang nên đã sử dụng nhiều sản phẩm làm đẹp như thuốc nhuộm, uốn, duỗi... Hầu hết các sản phẩm này đều chứa các chất hóa học gây hại cho cơ thể nếu sử dụng quá nhiều và thường xuyên.

Thường xuyên uốn, nhuộm sẽ gây ra rất nhiều tác hại cho mái tóc - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tại Đại học Harvard (Mỹ) cho biết, những sản phẩm làm đẹp cho tóc thường chứa nhiều hydrogen peroxide - chất khiến tóc yếu đi và nhanh bị bạc hơn.

Do đó, các nàng nên hạn chế việc thay đổi kiểu hay màu tóc liên tục, tốt nhất là mỗi lần làm đẹp nên cách nhau ít nhất 6 tháng để bảo đảm sức khỏe.

Căng thẳng

Nếu thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi hay stress trong thời gian dài mái tóc của bạn sẽ hóa bạc nhanh. Nguyên nhân là khi cảm thấy căng thẳng, các mạch máu thường bị co lại và làm cho việc lưu thông máu bị ảnh hưởng.

Đồng thời, điều này cũng làm cho chất dinh dưỡng không được cung cấp đầy đủ đến tóc khiến chúng dần suy yếu và chuyển màu nhanh hơn.

Hút thuốc

Chất nicotin trong thuốc lá được xem là "sát thủ âm thầm" biến mái tóc đen thành trắng nhanh chóng. Sau khi hít phải chất nicotin, cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng co thắt mạch máu dẫn đến việc lưu thông máu kém. Điều này khiến máu không thể đến được với da đầu để tiếp tục nuôi dưỡng chân tóc, gây ra tình trạng tóc bạc sớm.

Hút thuốc lá không chỉ gây ra bạc tóc mà còn là nguyên nhân dẫn tới các bệnh ung thư nguy hiểm. Do đó, loại bỏ thứ độc hại này ra khỏi cuộc sống hàng ngày là cách để bạn bảo vệ mái tóc cũng như sức khỏe.

Hút thuốc không chỉ gây hại cho mái tóc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hiểu được những nguyên nhân khiến tóc bạc sớm ở giới trẻ này, hy vọng bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được mái tóc đen nhánh.