Không cần đi nhuộm, đây chính là cách điều trị tóc bạc sớm hiệu quả nhất

Biết được nguyên nhân và cách điều trị tóc bạc sớm, chị em sẽ nhanh chóng lấy lại mái tóc đen mượt và tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày.
- Lấy nước ép khế chua gội đầu theo cách này, tóc bạc sớm, xơ rối hay gãy rụng cũng hóa đen nhánh, dày mượt
- Tóc bạc mấy cũng trở nên đen nhánh chỉ vài phút với củ khoai tây
Nguyên nhân tóc bạc xuất hiện sớm
Theo lẽ thường chỉ khi có tuổi tóc bạc mới xuất hiện, tuy nhiên hiện tại không ít bạn trẻ có mái đầu muối tiêu. Trong đó, một số nguyên nhân thường gặp nhất khiến tóc bạc sớm như: Yếu tố di truyền, ăn uống không hợp lý, hút thuốc lá, stress...
Mặc dù hiện tượng tóc bạc sớm không gây nguy hiểm cho sức khỏe nhưng lại khiến chị em vô cùng mặc cảm và thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng ngay một số cách điều trị tóc bạc sớm vô cùng hiệu quả dưới đây.
Những cách điều trị tóc bạc sớm đơn giản ngay tại nhà
Chữa tóc bạc sớm bằng khế chua
Chuẩn bị nguyên liệu:
Khế chua: 200g
Nước dừa: 200ml
Mật ong: 1 muỗng cà phê
Cách làm:
Bước 1: Khế chua bạn rửa sạch, cho vào máy xay nhuyễn rồi lọc lấy nước. Sau đó, bạn trộn đều nước khế với nước dừa và mật ong.
Bước 2: Bạn gội đầu với dầu gội như bình thường cho sạch hết bụi bẩn rồi thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên tóc từ gốc đến ngọn.
Bước 3: Nhẹ nhàng massage đầu từ 2-3 phút rồi dùng một chiếc khăn sạch trùm kín tóc, để yên trong khoảng 30 phút cho dưỡng chất được thấm sâu. Sau đó, bạn gội lại với nước sạch.
Trị tóc bạc sớm bằng dầu dừa
Chuẩn bị nguyên liệu:
Dầu dừa: 200ml
Nước cốt chanh: 2 muỗng canh
Cách làm:
Bước 1: Bạn trộn đều dầu dừa và nước cốt chanh rồi thoa hỗn hợp này lên tóc từ gốc đến ngọn, để yên trong khoảng 15 phút.
Bước 2: Sau đó, bạn gội đầu lại với nước sạch. Áp dụng cách điều trị tóc bạc sớm này 3-4 lần/tuần để thấy được kết quả bất ngờ.
"Đánh bay" tóc bạc sớm bằng hà thủ ô
Chuẩn bị nguyên liệu:
Hà thủ ô: 60g
Trứng gà: 3 trái
Cách làm:
Hà thủ ô bạn rửa sạch, cho vào nồi đun sôi rồi thêm trứng gà vào khuấy đều, nấu chín. Bạn dùng món này 3-4 lần/tuần để đạt được kết quả tốt nhất.
Chữa tóc bạc sớm bằng bồ kết
Chuẩn bị nguyên liệu:
Bồ kết: 3-4 trái
Cách làm:
Bước 1: Bạn nướng bồ kết cho đến khi có mùi thơm rồi bỏ vào nước sôi ngâm khoảng 5 phút để ra màu.
Bước 2: Tiếp theo, bạn dằm bồ kết cho các dưỡng chất tiết ra hết rồi lọc lấy nước. Dùng nước bồ kết này để gội đầu hàng ngày, mái tóc muối tiêu sẽ nhanh chóng biến mất.
Biết được những nguyên nhân và cách điều trị tóc bạc sớm, bạn sẽ sớm lấy lại được mái tóc đen mượt ngày nào!