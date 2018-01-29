Không cần đi nhuộm, đây chính là cách điều trị tóc bạc sớm hiệu quả nhất

Sống khỏe 29/01/2018 17:24

Biết được nguyên nhân và cách điều trị tóc bạc sớm, chị em sẽ nhanh chóng lấy lại mái tóc đen mượt và tự tin hơn trong giao tiếp hàng ngày.

Nguyên nhân tóc bạc xuất hiện sớm

Theo lẽ thường chỉ khi có tuổi tóc bạc mới xuất hiện, tuy nhiên hiện tại không ít bạn trẻ có mái đầu muối tiêu. Trong đó, một số nguyên nhân thường gặp nhất khiến tóc bạc sớm như: Yếu tố di truyền, ăn uống không hợp lý, hút thuốc lá, stress...

Không cần đi nhuộm, đây chính là cách điều trị tóc bạc sớm hiệu quả nhất - Ảnh 1
Tóc bạc sớm khiến nhiều bạn trẻ tự ti và ngại tiếp xúc với những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hiện tượng tóc bạc sớm không gây nguy hiểm cho sức khỏe nhưng lại khiến chị em vô cùng mặc cảm và thiếu tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng ngay một số cách điều trị tóc bạc sớm vô cùng hiệu quả dưới đây.

Những cách điều trị tóc bạc sớm đơn giản ngay tại nhà

Chữa tóc bạc sớm bằng khế chua

Chuẩn bị nguyên liệu:

Khế chua: 200g

Nước dừa: 200ml

Mật ong: 1 muỗng cà phê

Cách làm:

Bước 1: Khế chua bạn rửa sạch, cho vào máy xay nhuyễn rồi lọc lấy nước. Sau đó, bạn trộn đều nước khế với nước dừa và mật ong.

Không cần đi nhuộm, đây chính là cách điều trị tóc bạc sớm hiệu quả nhất - Ảnh 2
Dùng hỗn hợp khế chua, dầu dừa và mật ong thường xuyên sẽ giúp mái tóc của bạn trở nên đen mượt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Bạn gội đầu với dầu gội như bình thường cho sạch hết bụi bẩn rồi thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên tóc từ gốc đến ngọn.

Bước 3: Nhẹ nhàng massage đầu từ 2-3 phút rồi dùng một chiếc khăn sạch trùm kín tóc, để yên trong khoảng 30 phút cho dưỡng chất được thấm sâu. Sau đó, bạn gội lại với nước sạch.

Trị tóc bạc sớm bằng dầu dừa

Chuẩn bị nguyên liệu:

Dầu dừa: 200ml

Nước cốt chanh: 2 muỗng canh

Cách làm:

Bước 1: Bạn trộn đều dầu dừa và nước cốt chanh rồi thoa hỗn hợp này lên tóc từ gốc đến ngọn, để yên trong khoảng 15 phút.

Bước 2: Sau đó, bạn gội đầu lại với nước sạch. Áp dụng cách điều trị tóc bạc sớm này 3-4 lần/tuần để thấy được kết quả bất ngờ.

"Đánh bay" tóc bạc sớm bằng hà thủ ô

Chuẩn bị nguyên liệu:

Hà thủ ô: 60g

Trứng gà: 3 trái

Cách làm:

Hà thủ ô bạn rửa sạch, cho vào nồi đun sôi rồi thêm trứng gà vào khuấy đều, nấu chín. Bạn dùng món này 3-4 lần/tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Chữa tóc bạc sớm bằng bồ kết

Chuẩn bị nguyên liệu:

Bồ kết: 3-4 trái

Cách làm:

Bước 1: Bạn nướng bồ kết cho đến khi có mùi thơm rồi bỏ vào nước sôi ngâm khoảng 5 phút để ra màu.

Bước 2: Tiếp theo, bạn dằm bồ kết cho các dưỡng chất tiết ra hết rồi lọc lấy nước. Dùng nước bồ kết này để gội đầu hàng ngày, mái tóc muối tiêu sẽ nhanh chóng biến mất.

Biết được những nguyên nhân và cách điều trị tóc bạc sớm, bạn sẽ sớm lấy lại được mái tóc đen mượt ngày nào!

3 bài thuốc chữa tóc bạc sớm cực nhanh cực hiệu quả

3 bài thuốc chữa tóc bạc sớm cực nhanh cực hiệu quả

Nếu tóc bạn bạc sớm hãy áp dụng ngay 3 bài thuốc dưới đây để không còn lo lắng về vấn đề này nữa nhé!

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