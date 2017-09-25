- 50ml mật ong

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch khế rồi thái thành từng lát mỏng.

Bước 2: Cho khế vừa thái lát vào máy xay nhuyễn trong khoảng 5 phút rồi lọc lấy phần nước ép để sử dụng.

Bước 3: Thêm nước dừa và mật ong đã chuẩn bị vào nước ép khế. Dùng muỗng khuấy đều để được dung dịch đồng nhất.

Cách sử dụng:

Bước 1: Gội sạch da đầu trước để loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn.

Bước 2: Sau đó, bạn dùng hỗn hợp dung dịch vừa hoàn thành thấm đều lên tóc. Chú ý đến chân và ngọn tóc.

Bước 3: Nhẹ nhàng mát xa da đầu khoảng 3 - 5 phút để dưỡng chất từ từ thẩm thấm vào sâu bên trong chân tóc.

Bước 4: Dùng khăn ấm ủ tóc khoảng 30 phút rồi xả lại bằng nước sạch là hoàn thành.

Bước 5: Lau khô tóc, cho một ít dầu dừa ra lòng bàn tay và thoa đều lên tóc để dưỡng ẩm.

Hãy áp dụng cách này 2 - 3 lần/tuần, chỉ sau 2 tuần, tình trạng tóc bạc sớm hay gãy rụng sẽ giảm đi đáng kể.

Chúc bạn thành công!