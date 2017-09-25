Lấy nước ép khế chua gội đầu theo cách này, tóc bạc sớm, xơ rối hay gãy rụng cũng hóa đen nhánh, dày mượt

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/09/2017 21:15

Chỉ cần lấy nước khế chua gội đầu theo cách dưới đây, vấn đề về tóc gãy rụng, xơ rối hay bạc sớm sẽ được trị dứt điểm.

Công thức trị tóc bạc sớm, gãy rụng từ khế chua

Chuẩn bị:

- 7 quả khế 

- 200ml nước dừa tươi

- 50ml mật ong

Cách làm:

Bước 1: Rửa sạch khế rồi thái thành từng lát mỏng.

Lấy nước ép khế chua gội đầu theo cách này, tóc bạc sớm, xơ rối hay gãy rụng cũng hóa đen nhánh, dày mượt - Ảnh 1
Khế chua có khả năng trị tóc gãy rụng vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Bước 2: Cho khế vừa thái lát vào máy xay nhuyễn trong khoảng 5 phút rồi lọc lấy phần nước ép để sử dụng.

Lấy nước ép khế chua gội đầu theo cách này, tóc bạc sớm, xơ rối hay gãy rụng cũng hóa đen nhánh, dày mượt - Ảnh 2
Nước ép khế còn có khả năng điều trị chứng tóc bạc sớm hữu hiệu - Ảnh: Internet

Bước 3: Thêm nước dừa và mật ong đã chuẩn bị vào nước ép khế. Dùng muỗng khuấy đều để được dung dịch đồng nhất.

Lấy nước ép khế chua gội đầu theo cách này, tóc bạc sớm, xơ rối hay gãy rụng cũng hóa đen nhánh, dày mượt - Ảnh 3
Hỗn hợp nước ép khế, mật ong và nước dừa tươi giúp tóc mềm mượt và đen nhánh - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Bước 1: Gội sạch da đầu trước để loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn.

Bước 2: Sau đó, bạn dùng hỗn hợp dung dịch vừa hoàn thành thấm đều lên tóc. Chú ý đến chân và ngọn tóc.

Bước 3: Nhẹ nhàng mát xa da đầu khoảng 3 - 5 phút để dưỡng chất từ từ thẩm thấm vào sâu bên trong chân tóc.

Bước 4: Dùng khăn ấm ủ tóc khoảng 30 phút rồi xả lại bằng nước sạch là hoàn thành.

Lấy nước ép khế chua gội đầu theo cách này, tóc bạc sớm, xơ rối hay gãy rụng cũng hóa đen nhánh, dày mượt - Ảnh 4
Công thức từ khế chua này còn có khả năng trị dứt tình trạng gàu, nấm da đầu - Ảnh: Internet

Bước 5: Lau khô tóc, cho một ít dầu dừa ra lòng bàn tay và thoa đều lên tóc để dưỡng ẩm. 

Hãy áp dụng cách này 2 - 3 lần/tuần, chỉ sau 2 tuần, tình trạng tóc bạc sớm hay gãy rụng sẽ giảm đi đáng kể.

Chúc bạn thành công!

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