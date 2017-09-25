Chỉ cần lấy nước khế chua gội đầu theo cách dưới đây, vấn đề về tóc gãy rụng, xơ rối hay bạc sớm sẽ được trị dứt điểm.
Công thức trị tóc bạc sớm, gãy rụng từ khế chua
Chuẩn bị:
- 7 quả khế
- 200ml nước dừa tươi
- 50ml mật ong
Cách làm:
Bước 1: Rửa sạch khế rồi thái thành từng lát mỏng.
Bước 2: Cho khế vừa thái lát vào máy xay nhuyễn trong khoảng 5 phút rồi lọc lấy phần nước ép để sử dụng.
Bước 3: Thêm nước dừa và mật ong đã chuẩn bị vào nước ép khế. Dùng muỗng khuấy đều để được dung dịch đồng nhất.
Cách sử dụng:
Bước 1: Gội sạch da đầu trước để loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn.
Bước 2: Sau đó, bạn dùng hỗn hợp dung dịch vừa hoàn thành thấm đều lên tóc. Chú ý đến chân và ngọn tóc.
Bước 3: Nhẹ nhàng mát xa da đầu khoảng 3 - 5 phút để dưỡng chất từ từ thẩm thấm vào sâu bên trong chân tóc.
Bước 4: Dùng khăn ấm ủ tóc khoảng 30 phút rồi xả lại bằng nước sạch là hoàn thành.
Bước 5: Lau khô tóc, cho một ít dầu dừa ra lòng bàn tay và thoa đều lên tóc để dưỡng ẩm.
Hãy áp dụng cách này 2 - 3 lần/tuần, chỉ sau 2 tuần, tình trạng tóc bạc sớm hay gãy rụng sẽ giảm đi đáng kể.
Chúc bạn thành công!