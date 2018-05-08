Thói quen không ngờ vào buổi sáng gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe mà nhiều người đang mắc phải

Không muốn sức khỏe ngày càng xuống dốc, bạn nên sớm từ bỏ những thói quen thường hay thực hiện vào buổi sáng dưới đây trước khi quá muộn.

Để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng, chúng ta thường thực hiện một số thói quen tưởng chừng có lợi nhưng hóa ra lại tiềm ẩn nhiều tác hại đáng sợ đến sức khỏe .

Theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học tại trường Đại học Cambridge (Anh), ngủ nướng thêm một chút sẽ khiến giấc ngủ của bạn trở nên chập chờn từ đó làm cơ thể mệt mỏi hơn rất nhiều.

Vào buổi sáng, nhiều người thường có thói quen nằm thêm vài phút hay tranh thủ ngủ thêm một chút nữa rồi mới rời khỏi giường. Thông thường, những người có thói quen này đều có cảm giác chân tay như không còn sức, tinh thần uể oải thậm chí cả ngày luôn mệt mỏi.

Ngoài ra, nếu tiếp tục duy trì thói quen ngủ nướng tai hại này, quy luật sinh hoạt hàng ngày của bạn sẽ bị rối loạn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tinh thần cũng như hiệu suất học tập, làm việc.

Dụi mắt

Nhiều người khi thức dậy thường dụi mắt, hành động đơn giản này lại mang đến nhiều tác hại không ngờ mà bạn nên cẩn thận. Theo nhiều bác sĩ chuyên khoa, các mạch máu tại mắt khi ngủ dậy thường rất nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bình thường.

Do đó, nếu bạn cứ vô tư dụi mắt khi vừa tỉnh giấc có thể sẽ khiến các mạch máu tại đây bị vỡ, ảnh hưởng đến thị lực.

Tắm nước nóng

Tắm sáng giúp cơ thể tỉnh táo và sảng khoái hơn để bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tại trường Đại học Harvard (Mỹ), bạn không nên tắm bằng nước nóng vào buổi sáng.

Vào buổi sáng, việc tắm bằng nước lạnh sẽ tốt cho sức khỏe hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là vì nước nóng giúp cơ thể thư giãn rất tốt nên sẽ khiến bạn cảm thấy buồn ngủ trở lại và muốn nằm dài trên giường.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Pháp, những người thường xuyên tắm bằng nước lạnh sẽ kích thích các hoạt động của não bộ và giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn.

Gấp chăn ngay sau khi dậy

Hầu hết mọi người đều có thói quen gấp chăn màn ngay sau khi ngủ dậy và cho rằng đây là hành động tốt. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, trong suốt quá trình ngủ hệ hô hấp thải ra nhiều khí độc là CO2 và một số chất thải khác cũng được bài tiết qua mồ hôi. Những khí thải này sẽ được giữ lại trong chiếc chăn của bạn.

Do đó, việc gấp chăn ngay sau khi thức dậy sẽ làm khí thải bị ủ kín và biến vật dụng này thành nơi tập trung nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Để bảo đảm sức khỏe, tốt nhất sau khi ngủ dậy, bạn hãy giũ mạnh chăn đắp từ 2 - 3 lần trước khi gấp lại.

Việc gấp chăn sau khi dậy có thể khiến chiếc giường của bạn trở thành một ổ vi khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Để có khởi đầu một ngày mới sảng khoái và tràn đầy năng lượng, các bạn hãy nhanh chóng từ bỏ những thói quen vào buổi sáng gây hại cho sức khỏe vừa kể trên nhé!