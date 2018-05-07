Cảnh báo: Thói quen làm đẹp của chị em tưởng an toàn hóa ra gây hại khôn lường cho mắt

Vì thế, để đôi mắt trở nên quyến rũ và long lanh hơn, phái đẹp thường áp dụng nhiều cách làm đẹp khác nhau mà lại không hề hay biết rằng đây là những thủ phạm gây suy giảm thị lực thậm chí dẫn đến mù lòa.

Đôi mắt được xem là cửa sổ tâm hồn. Đặc biệt với phụ nữ đó còn là điểm cuốn hút cũng như tạo ấn tượng khi trò chuyện với người đối diện.

Tuy nhiên, việc sử dụng kính áp tròng tiềm ẩn nhiều tác hại khôn lường với đôi mắt mà không phải ai cũng biết. Theo các bác sĩ chuyên khoa, kính áp tròng có thể làm giảm sự tiếp xúc giữa giác mạc với không khí. Giống như cơ thể con người, mắt cũng cần được cung cấp oxy. Nếu mắt bị thiếu oxy thường xuyên sẽ dẫn đến suy giảm thị lực, viêm nhiễm giác mạc.

Nhiều bạn trẻ mê mẩn những cặp mắt to tròn, ngây thơ giống như các diễn viên xứ Hàn nên đã dùng kính áp tròng để mang lại kết quả ngay tức thì.

Sử dụng kính áp tròng thường xuyên có thể gây hại cho đôi mắt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, những loại kính áp tròng nhiều màu sắc được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay cũng mang đến nhiều tác hại. Để tạo màu cho kính áp tròng, người ta sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau, vì thế có thể gây kích ứng, viêm nhiễm thậm chí là bị mù vĩnh viễn.

Để sử dụng kính áp tròng an toàn, chị em nên chọn mua những sản phẩm đã được chứng nhận an toàn bởi các cơ quan chuyên môn. Đồng thời phải thường xuyên giữ vệ sinh kính áp tròng bằng cách ngâm trong dung dịch chuyên dùng.

Chuốt mascara

Để có một hàng lông mi cong vút và gợi cảm, chị em thường dùng các loại mascara. Nếu chẳng may dùng loại mascara kém chất lượng lông mi có thể bị khô, rụng nhiều hơn bình thường.

Mascara giả có thể khiến lông mi rụng nhiều hơn và gây nhiễm trùng vùng mí mắt - Ảnh minh họa: Internet

Nghiêm trọng hơn, những thành phần trong sản phẩm kém chất lượng có thể gây kích ứng da vùng mí mắt dẫn đến viêm nhiễm nguy hiểm nếu không được chữa trị kịp thời.

Nối mi

Vì mascara không đem lại hàng mi cong vút như mong muốn, một số chị em đã tìm đến phương pháp làm đẹp có tính chuyên nghiệp hơn là nối mi.

Tuy nhiên, theo chuyên gia thuộc trường Đại học Stanford (Mỹ), nối mi có thể gây kích ứng giác mạc vì dị ứng với loại keo dùng gắn mi. Ngoài ra, việc lặp đi lặp lại thủ thuật nối mi sẽ gây ra chứng rụng lông mi và ảnh hưởng đến quá trình tạo sợi mi mới thậm chí ngừng hẳn.

Nối mi là một trong những thói quen làm đẹp gây hại cho mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hàng lông mi giả sẽ là nơi lưu giữ bụi bẩn, vi khuẩn, gây kích ứng và nhiễm trùng cho đôi mắt của bạn. Nếu chẳng may sử dụng nhầm keo dính mi kém chất lượng cũng có khả năng gây dị ứng, sưng mí mắt ảnh hưởng đến thị giác.

Dùng phấn mắt

Da mí mắt là phần mỏng manh nhất cơ thể và rất dễ bị tổn thương. Vì thế, những vấn đề như dị ứng, viêm da là chuyện thường gặp khi dùng phải phấn mắt kém chất lượng.

Nếu bạn có những dấu hiệu của dị ứng thì nên ngưng ngay việc đánh phấn mắt. Tốt nhất trước khi sử dụng, chị em nên đánh thử lên da cánh tay để xem có bị dị ứng hay không. Ngoài ra, bạn nên dùng các loại nước tẩy trang chuyên cho vùng da mắt để đảm bảo an toàn.

Phấn mắt có thể gây kích ứng vùng mí mắt gây ra nhiều khó chịu cho chị em - Ảnh minh họa: Internet

Chăm chút cho đôi mắt trở nên quyến rũ và gợi cảm hơn là điều cần thiết, tuy nhiên các nàng cần phải cẩn thận hơn trong việc chọn cách làm đẹp để không làm ảnh hưởng sức khỏe.

Biết những thói quen làm đẹp gây hại cho đôi mắt ở trên, hy vọng các chị em sẽ chú ý hơn để tránh được những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.