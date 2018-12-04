Thêm thứ nguyên liệu quen thuộc này vào trà uống mỗi ngày, da đẹp dáng thon lại dồi dào sức khỏe

Sống khỏe 04/12/2018 15:49

Kết hợp những nguyên liệu quen thuộc này với trà sẽ mang lại cho bạn thức uống bổ dưỡng giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện hiệu quả các vấn đề về da và vóc dáng.

Trà xanh chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin cùng đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Thế nhưng, nếu biết cách kết hợp thức uống này với những nguyên liệu khác như mật ong, dầu dừa… sẽ làm tăng giá trị dinh dưỡng lên gấp nhiều lần.

Thường xuyên uống trà pha theo những cách dưới đây sẽ giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ giảm cân, giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim, tăng cường xương khớp...

Những thức uống tốt cho sức khỏe

Mật ong và trà

Mật ong là nguyên liệu quen thuộc chứa nhiều dưỡng chất đặc biệt tốt cho sức khỏe. Hàm lượng carbohydrate trong mật ong có thể làm ngọt trà mà không ảnh hưởng đến lượng đường và mức insulin.

Khi thời tiết trở lạnh, bạn có thể uống trà mật ong để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, giảm các triệu chứng cảm cúm và cảm lạnh hiệu quả. Nếu bạn thường gặp tình trạng đau bụng kinh trong những “ngày đèn đỏ” thì việc uống trà mật ong có thể giúp cải thiện tình trạng này.

Thêm thứ nguyên liệu quen thuộc này vào trà uống mỗi ngày, da đẹp dáng thon lại dồi dào sức khỏe - Ảnh 1
Trà mật ong có tác dụng giảm cân, tăng cường sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin B dồi dào có trong thức uống này sẽ giúp thúc đẩy trao đổi chất hỗ trợ giảm cân, cải thiện các vấn đề về da. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm 1-2 thìa mật ong vào một tách trà ấm, khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Dầu dừa và trà

Các axit béo trong dầu dừa có thể mang lại những tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể, giúp giảm mỡ thừa, tăng cường cơ bắp… Kết hợp dầu vừa và trà xanh sẽ làm tăng các chất điện giải vô trùng và pH tự nhiên trong thức uống này. Một tách trà dầu dừa có thể giảm cơn thèm ăn, từ đó giúp bạn giữ dáng hiệu quả, đồng thời giúp chống lại những bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa. Bạn có thể cho vào trà 1 thìa cà phê dầu dừa nguyên chất, khuấy đều và thưởng thức.

Thêm thứ nguyên liệu quen thuộc này vào trà uống mỗi ngày, da đẹp dáng thon lại dồi dào sức khỏe - Ảnh 2
Các axit béo trong dầu dừa có thể mang lại những tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Quế và trà

Quế không chỉ giúp tách trà thêm thơm ngon, hấp dẫn mà còn tăng cường hàm lượng chất chống oxy hóa trong thức uống này, giúp thúc đẩy giảm cân, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm chuột rút kinh nguyệt, chống viêm, phòng ngừa ung thư…

Ngoài ra, nhờ sở hữu đặc tính chống viêm mà quế có thể chữa lành những tổn thương mô và nhiễm trùng. Sự kết hợp giữa trà và quế có thể làm giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể, giảm lượng đường trong máu và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường.

Cách làm như sau: Bạn bắc nồi nước nhỏ lên bếp, cho một thanh quế vào đun sôi khoảng 10 phút. Đổ nước này ra và hãm thêm túi trà vào rồi thưởng thức.

Thêm thứ nguyên liệu quen thuộc này vào trà uống mỗi ngày, da đẹp dáng thon lại dồi dào sức khỏe - Ảnh 3
Sự kết hợp giữa trà và quế có thể làm giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Chanh và trà

Những dưỡng chất có trong chanh giúp thanh lọc cơ thể, giải độc và ngăn ngừa nhiễm trùng. Một tách trà xanh ấm nóng sẽ giúp bạn giảm mọi căng thẳng, mệt mỏi. Đặc biệt, sự kết hợp này còn giúp tăng lượng flavonoid có lợi cho tim mạch, giảm lipid và cục máu đông trong động mạch. Các đặc tính chống oxy hóa của chanh còn giúp ức chế sự tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra, từ đó ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Sau khi pha trà, bạn chỉ cần thêm nước cốt chanh vào là được.

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