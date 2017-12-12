Thấy xuất hiện những dấu hiệu này mỗi sáng thì phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra ngay

Sống khỏe 12/12/2017 17:27

Sau khi thức giấc, nếu bạn thường gặp những dấu hiệu này thì tuyệt đối đừng chủ quan. Chúng có thể là triệu chứng cảnh báo sức khỏe bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng.

Những biểu hiệu của cơ thể vào buổi sáng sẽ phản ánh rõ nhất tình trạng sức khỏe của bạn. Trong nhiều trường hợp, những dấu hiệu này sẽ cảnh báo một căn bệnh nào đó bạn đang mắc phải. Đừng chần chừ mà hãy đến gặp bác sĩ ngay để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm vào buổi sáng

Cổ họng chứa nhiều đờm

Nếu bạn thức dậy vào mỗi sáng và phát hiện cổ họng chứa đầy đờm thì nên cẩn trọng. Những người khỏe mạnh thường không có đờm hoặc rất ít đờm trong cổ họng. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp các vấn đề về phổi hoặc phế quản.

Thấy xuất hiện những dấu hiệu này mỗi sáng thì phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra ngay - Ảnh 1
Cổ họng chứa nhiều đờm là dấu hiệu nguy hiểm - Ảnh: Internet

Trong trường hợp bạn bị nhiễm gió, đờm sẽ có màu nhạt, hơi nhớt. Nếu cảm lạnh thì đờm có màu vàng, hơi đặc. Tuy nhiên, nếu đờm có máu thì rất nguy hiểm, nó có thể là dấu hiệu của bệnh lao phổi hoặc ung thư phổi, bạn nên đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác nhất.

Tim đập nhanh và đói cồn cào

Một vài người thường xuyên cảm thấy tim đập nhanh và bụng đói cồn cào kèm mệt mỏi vào mỗi sáng. Tình trạng này chỉ giảm khi bạn ăn no. Đừng chủ quan vì nghĩ dấu hiệu này rất bình thường vì nó có thể là triệu chứng cảnh báo bạn đang mắc bệnh tiểu đường.

Miệng có mùi nước tiểu

Mùi nước tiểu xuất hiện trong miệng vào mỗi sáng không chỉ liên quan đến bệnh răng miệng mà còn là dấu hiệu cảnh báo dạ dày và gan đang hoạt động không tốt.

Chóng mặt

Nếu bạn thường xuyên bị chóng mặt khi vừa thức giấc thì rất có thể cơ thể bạn đang trong tình trạng thiếu máu não hoặc tuần hoàn máu kém.

Thấy xuất hiện những dấu hiệu này mỗi sáng thì phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra ngay - Ảnh 2
Tuần hoàn máu lên não kém sẽ khiến bạn dễ bị chóng mặt, thậm chí ngất xỉu - Ảnh: Internet

Trong trường hợp này, bạn nên tránh đứng dậy đột ngột mà hãy thực hiện các bài tập đơn giản trên giường để cơ thể được thư giãn. Sau đó từ từ ngồi dậy, giữ nguyên tư thế này trong khoảng 1 phút rồi mới đứng dậy.

Màu nước tiểu đầu tiên trong ngày

Màu nước tiểu đầu tiên trong ngày là một trong những dấu hiệu giúp bạn có thể chẩn đoán tình trạng sức khỏe của bản thân. Nếu nước tiểu có màu vàng nhạt thì hãy yên tâm rằng bạn đang rất khỏe mạnh.

Thấy xuất hiện những dấu hiệu này mỗi sáng thì phải lập tức đến bệnh viện kiểm tra ngay - Ảnh 3
Nhìn màu nước tiểu để tự chẩn đoán bệnh tại nhà - Ảnh: Internet

Tuy  nhiên, nếu cơ thể thiếu nước thì nước tiểu sẽ có màu vàng đậm. Trong trường hợp nước tiểu có mùi đường thì rất có thể bạn đang mắc bệnh tiểu đường. Khi đi tiểu, nếu bạn cảm thấy đau buốt thì nguy cơ viêm đường tiết niệu là rất cao.

Đặc biệt trong trường hợp nước tiểu có lẫn máu, bạn cần hết sức cẩn trọng vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư thận hoặc bàng quang.

Đứng lên ngồi xuống mà có dấu hiệu này thì coi chừng mắc nhiều bệnh nguy hiểm

Đứng lên ngồi xuống mà có dấu hiệu này thì coi chừng mắc nhiều bệnh nguy hiểm

Thường xuyên chóng mặt, buồn nôn khi đứng lên ngồi xuống là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm, bạn tuyệt đối không được chủ quan.

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