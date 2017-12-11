Đứng lên ngồi xuống mà có dấu hiệu này thì coi chừng mắc nhiều bệnh nguy hiểm

Sống khỏe 11/12/2017 14:57

Thường xuyên chóng mặt, buồn nôn khi đứng lên ngồi xuống là dấu hiệu của nhiều bệnh lý nguy hiểm, bạn tuyệt đối không được chủ quan.

Chóng mặt, hoa mắt khi đứng lên ngồi xuống là tình trạng thường gặp nhưng bạn tuyệt đối không được xem thường. Trong nhiều trường hợp, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng chóng mặt, buồn nôn. Dù với bất kỳ lý do nào thì đây cũng là một triệu chứng nguy hiểm không thể chủ quan bởi nó sản sinh ra một loại hoóc-mon làm tổn thương hệ thần kinh.

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Đừng chủ quan trước dấu hiệu chóng mặt, buồn nôn khi đứng lên ngồi xuống - Ảnh: Internet

Nếu để tình trạng này kéo dài mà không chữa trị kịp thời sẽ gây hại đến sức khỏe, dẫn đến những biến chứng như ngất xỉu đột ngột, đau đầu mạn tính…

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chóng mặt, buồn nôn khi đứng lên ngồi xuống

Thiếu máu não

Cơ thể khi thiếu máu sẽ thường xuất hiện các biểu hiện như chóng mặt, hoa mắt đi kèm với các triệu chứng như mệt mỏi, buồn nôn… Nguyên nhân là do lưu lượng máu bị giảm, không đủ để cung cấp cho não khiến não bị thiếu oxy, suy giảm chức năng hoạt động.

Đứng lên ngồi xuống mà có dấu hiệu này thì coi chừng mắc nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Thiếu máu não có thể gây ra tình trạng chóng mặt, buồn nôn - Ảnh: Internet

Rối loạn tiền đình

Người bị rối loạn tiền đình thường dễ bị mất thăng bằng cơ thể khi đứng lên ngồi xuống. Nguyên nhân gây bệnh là do căng thẳng, người bệnh phải chịu nhiều áp lực từ công việc và cuộc sống. Bệnh nhân bị rối loạn tiền đình có nguy cơ đột quỵ cao hơn những người bình thường.

Bệnh tim mạch

Tất cả các căn bệnh như nhồi máu cơ tim, co thắt tim, huyết áp thấp… đều ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu và cung cấp oxy cho não. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chóng mặt, buồn nôn khi đứng lên ngồi xuống. Người bệnh có thể gặp một vài triệu chứng khác kèm theo như ù tai, đau đầu, ra nhiều mồ hôi…

Đứng lên ngồi xuống mà có dấu hiệu này thì coi chừng mắc nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Nếu chóng mặt kèm theo triệu chứng ù tai, ra mồ hôi... thì có thể là dấu hiệu cảnh báo hệ tim mạch của bạn đang gặp vấn đề - Ảnh: Internet

Rối loạn hô hấp

Những vấn đề về đường hô hấp như hen, phù phổi, phổi tắc nghẽn cũng sẽ gây ra tình trạng chóng mặt, buồn nôn. Nguyên nhân là do hệ hô hấp hoạt động không tốt, cơ thể không được cung cấp đủ oxy dẫn đến khó thở, chóng mặt.

Cách phòng tránh tình trạng chóng mặt, buồn nôn khi đứng lên ngồi xuống

- Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya

- Khi cảm thấy chóng mặt, hoa mắt bạn phải lập tức ngồi xuống ngay trong tư thế khoanh chân hoặc ngồi xổm. Cách này sẽ làm cho máu không lưu thông xuống phía dưới được nữa mà dồn về tim và đầu, giúp khắc phục chứng chóng mặt ngay lập tức.

- Uống trà gừng 2 lần mỗi tuần để kích thích lưu thông máu lên não. Đây là phương pháp rất hữu hiệu đối với những người thường bị chóng mặt.

Đứng lên ngồi xuống mà có dấu hiệu này thì coi chừng mắc nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh 4
Những hợp chất có trong gừng giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu - Ảnh: Internet

- Ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ, sắt và vitamin C.

- Khi đứng lên, ngồi xuống bạn không nên thay đổi tư thế đột ngột mà nên từ từ đứng dậy để máu kịp lưu thông lên não.

- Tránh căng thẳng và stress bằng cách tập yoga, mát xa cơ thể hoặc sử dụng tinh dầu để thư giãn.

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