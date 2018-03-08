Thấy ngực bị ngứa nhưng chủ quan bỏ qua để rồi hối hận vì không đi khám kịp thời

Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng ngực bị ngứa , bạn nên lưu ý để đến bệnh viện kiểm tra kịp thời.

Bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện ở “núi đôi” cũng có thể là triệu trứng cảnh báo về tình trạng sức khỏe bạn đang gặp phải. Nếu thấy có hiện tượng ngứa rát xung quanh ngực thì đừng chủ quan xem thường vì trong nhiều trường hợp, nó là dấu hiệu của nhiều căn bệnh.

Bên cạnh đó, vùng quanh ngực có thể hình thành các mảng da dày cộm và thô ráp. Lúc này, bạn cần đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Trong trường hợp bạn gặp hiện tượng ngứa đi kèm rát nhẹ lúc cọ xát vùng "núi đôi" thì đây có thể là triệu chứng ban đầu của bệnh viêm da thần kinh. Tình trạng này sẽ càng nặng thêm nếu bạn cố tình gãi hoặc tác động mạnh lên vùng ngực.

Ngực bị ngứa có thể là do viêm da dị ứng - Ảnh: Internet

Bệnh Paget vú

Nếu bạn luôn gặp cảm giác ngứa ngáy, nóng ran ở khu vực "núi đôi” kèm theo sự xuất hiện của lớp vảy cứng thì có thể bạn đang mắc bệnh Paget vú. Căn bệnh này là một dạng bệnh hiếm gặp của ung thư vú, thường xảy ra ở vùng núm vú và quầng vú.

Trong nhiều trường hợp, bạn có thể gặp tình trạng nhũ hoa tiết dịch màu vàng hoặc đỏ nhạt. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể phát triển thành khối u, rất nguy hiểm.

Viêm da tiếp xúc

Khi mắc phải căn bệnh này, bạn sẽ dễ gặp hiện tượng ngứa ngáy, nổi mụn rộp, phát ban đỏ nếu tiếp xúc với những đồ vật dễ gây kích ứng như đồ trang sức, nước hoa, dưỡng da...

Trong trường hợp cảm thấy tình trạng quá nghiêm trọng thì bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và điều trị sớm nhất có thể.

Nếu tình trạng viêm da tiếp xúc ngày càng nghiêm trọng thì bạn nên đi khám sớm nhất có thể - Ảnh: Internet

Viêm da cơ địa

Người mắc viêm da cơ địa thường gặp triệu chứng ngứa ngáy quanh khu vực "núi đôi”, thậm chí còn xuất hiện vết rộp trên da, phát ban bên ngoài, đóng vẩy cứng. Khi gặp tình trạng này, bạn không nên gãi nhiều vì sẽ khiến da bị nhiễm khuẩn, sưng tấy.

Để cải thiện tình trạng này, bạn nên cấp ẩm cho da, tránh căng thẳng và tiếp xúc với nhiều hóa chất.

Viêm da tiết bã

Những người có làn da dầu thường dễ mắc viêm da tiết bã gây ngứa vùng quanh ngực, bầu ngực… Viêm da bã tiết không chỉ gây ngứa mà còn dẫn đến sự hình thành các vẩy màu trắng hoặc gây vàng da. Tình trạng bệnh sẽ giảm nhẹ vào mùa hè và nặng dần vào mùa đông.

Đừng bao giờ chủ quan trước những dấu hiệu của 'núi đôi' - Ảnh: Internet

Trên đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng ngực bị ngứa. Nếu thấy nghi ngờ trước bất cứ dấu hiệu nào, bạn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.