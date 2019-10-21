Tác dụng của bí xanh đối với sức khỏe của con người

Thành phần chính của bí đao gồm nước, không có chất béo, hàm lượng Natri thấp. Cụ thể là cứ 100g bí đao có 0,4g protid, 2,4g glucid, 19mg canxi, 12mg photpho, 0,3mg sắt và nhiều loại vitamin như Caroten, B1, B2, B3, C...

Bí xanh còn có nhiều tên gọi khác nhau như: bí phấn, bí đao ... đây là một loại rau quả lành tính, bổ mát và vô cùng quen thuộc với người dân Việt Nam. Ngoài việc dùng để chế biến thành các món ăn thì bí xanh còn được coi là một loại thuốc quý cho người tâm, phế, nội nhiệt. Chính vì vậy, đây là một trong những loại quả có tên trong sách của Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh: “Ðông qua là bí đao, vị ngọt, tính hơi hàn, không độc, tác dụng giải khát, mát tim trừ phiền nhiệt, trừ mụn, giảm sưng, thông tiểu tiện”. Vì vậy để hiểu rõ hơn về tác dụng của bí xanh , bài viết này sẽ cùng bạn đi tìm hiểu nhé!

Bí xanh có nhiều tác dụng quý đối với sức khỏe như là giải khát, làm đẹp và chế biến đồ ăn, đặc biệt giúp điều trị nhiều căn bệnh. Cụ thể như sau:

Theo ­y học cổ truyền, bí đao có vị ngọt nhạt, tính mát, công dụng thanh nhiệt, giải nhiệt và làm tan đờm, làm mát ruột, lợi tiểu, làm hết phù, giải độc và giảm béo hiệu quả. Vì thế mà bí đao có tác dụng rất tốt trong việc trị liệu bệnh xơ cứng động mạch, mộng mạch vành tim, tăng huyết áp, viêm thận, ung nhọt, phù thũng… Ngoài ra, loại quả này còn có tác dụng rất tốt trong việc phòng, chữa một số bệnh như: táo bón, giảm viêm tấy, chống ho, hen suyễn…

Giảm cân, chống béo phì

Tác dụng đầu tiên và phổ biến được các chị em biết đến nhiều nhất đó là giảm cân và chống béo phì. Bởi bí xanh có khả năng làm no bụng mà không chứa năng lượng nhiều. Hơn nữa, bí xanh chứa rất nhiều nước nhưng không chứa chất béo, cùng với hợp chất hóa học hyterin-caperin ngăn không cho đường chuyển hóa thành mỡ trong cơ thể. Vì vậy, muốn giảm cân chị em hãy tăng cường ăn bí xanh luộc trong mỗi bữa ăn.

Bí xanh có tác dụng giảm cân an toàn

Bên cạnh đó, thịt quả bí xanh cũng chứa rất nhiều chất xơ dạng sợi, có lợi cho ruột và đường tiêu hóa. Còn vỏ bí xanh được cho là chứa nhiều vitamin và chất khoáng. Vì vậy, bạn nên ăn cả vỏ, nhất là vỏ bí xanh khi quả còn non để giảm cân hiệu quả. Vì thế, đây được xem là “thực phẩm” lý tưởng để chống béo phì, bạn hãy tận dụng tối đa tác dụng của bí xanh luộc và tác dụng của vỏ bí xanh để có một cơ thể thanh thoát.

Thanh nhiệt, giải độc

Một trong những công dụng của nước bí xanh ép đó là thanh nhiệt giải độc. Đây là một công dụng tuyệt vời mà ít loại quả nào có được. Theo các tài liệu y học ghi chép, uống nước ép bí xanh giúp cơ thể chúng ta cảm thấy thoải mái, giảm bớt tình trạng nóng bức, đồng thời tan đờm cao giúp thông cổ mát họng. Nếu bạn uống một ly nước ép bí đao pha thêm một chút đường và muối còn có tác dụng rất tốt trong việc làm giảm những cơn say nắng trong những ngày hè oi bức.

Hơn nữa, với thành phần chủ yếu là nước nên khi uống nước ép bí đao sẽ rất lợi tiểu, đào thải nhiều độc tố ra khỏi cơ thể qua quá trình bài tiết nước tiểu hằng ngày.

Làm đẹp cho da

Nếu các chị em phụ nữ mong muốn có một làn da trắng sáng thì bạn đừng bỏ qua tác dụng của mặt nạ bí xanh và tác dụng của bí xanh sinh tố. Mặt nạ bí xanh sẽ bổ sung nước, giữ ẩm và cung cấp một số vitamin như C, B1, B6 cho làn da từ bên ngoài, để chống chọi tốt với tia UV, làm kiềm hãm sự phát triển của hắc sắc tố melanin, ngăn chặn tình trạng nám da tàn nhang ở những chị em đang trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc sau sinh. Bên cạnh đó, bạn hãy kết hợp với việc uống sinh tố bí xanh để cung cấp các dưỡng cho làn da từ bên trong, tạo thành “hàng rào” bảo vệ vững chắc, giúp dưỡng ẩm da và điều trị mụn trứng cá hiệu quả.

Uống sinh tố bí xanh giúp đẹp da

Đặc biệt, việc uống sinh tố bí xanh hàng ngày còn có tác dụng rất tốt trong việc giữ gìn nhan sắc cho phái đẹp, đẩy lùi quá trình lão hóa do thay đổi nội tiết tố và những biến đổi phức tạp của môi trường.

Bí xanh hỗ trợ điều trị bệnh gan

Để hỗ trợ điều trị bệnh gan, như gan nhiễm mỡ, bạn hãy dùng 200g bí xanh, 1 lá sen, nước 1000ml. Sau đó, rửa sạch bí xanh, thái miếng, còn lá sen thái vụn. Tiếp theo cho vào nồi đun nhỏ lửa trong 1 giờ, pha thêm một chút muối và dùng làm nước giải khát.

Còn để hỗ trợ trị viêm gan thì bạn hãy lấy 500g bí đao, xích tiểu đậu 100g, nước 1000ml. Sau đó sơ chế, bí đao rửa sạch, thái miếng, đem nấu với xích tiểu đậu trong 60 phút rồi chế thêm một chút muối hoặc đường, dùng làm nước uống hàng ngày.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Hàng ngày, bạn hãy ăn 2 – 3 gram bí xanh và dùng trong khoảng 5-7 ngày. Nếu tiểu đường vẫn không thuyên giảm thì hãy dùng bí đao gọt vỏ, cho vào hũ đậy kín, chôn nơi đất ẩm trong khoảng 1 tháng rồi lấy lên, vắt lấy nước, uống hàng ngày hoặc đem nấu chín, ép lấy nước uống.

Tác dụng của bí xanh với bà bầu

Theo các bác sĩ dinh dưỡng, bí đao là một trong những loại rau quả mà mẹ bầu nên ăn, vì vừa mát, chống khát nước, lợi tiểu giúp mẹ bầu giảm nhẹ chứng sưng phù chân thường xảy ra vào những tháng cuối thai kỳ. Vì thế, mẹ bầu hãy nấu bí đao với thịt hoặc cá chép để ăn và làm giảm tình trạng này hiệu quả. Bên cạnh đó, ăn bí xanh còn chống nôn, đặc biệt là tốt với những phụ nữ mang thai ra máu, do kiện tỳ ích vị, tốt cho tỳ vị hư yếu, hạn chế ra máu lai rai.

Bí xanh là một loại rau củ tốt cho bà bầu

Mặc dù có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng khi ăn loại quả này mẹ bầu cần lưu ý là:

+ Vì bí xanh có tính xà phòng rất cao, nên không được ăn sống hoặc uống nước bí xanh sống như sinh tố sẽ gây bệnh cho hệ thống tiêu hóa.

+ Tốt nhất, mẹ bầu chỉ nên ăn bí đao 1 bữa/ tuần. Không ăn liên tục trong nhiều ngày bởi ăn quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, gây ra nhiều tác dụng phụ ngoài ý muốn. .

Ai không nên ăn bí xanh?

Không phải người nào ăn bí xanh cũng tốt. Có một số trường hợp nếu ăn bí xanh sẽ gây bất lợi cho sức khỏe. Vì vậy, nếu bạn thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không nên ăn loại quả này.

+ Những người bị huyết áp thấp thì không nên giảm cân bằng bí xanh. Bởi thành phần của bí xanh rất ít calo nên sẽ làm hạ huyết áp nhanh, dễ gây ra đột quỵ. Với những đối tượng này chỉ nên coi bí xanh như một loại rau, một loại thức uống phụ sau mỗi bữa cơm.

+ Những người có cơ địa lạnh thì cũng không nên ăn bí xanh, bởi loại quả này có tính mát khiến cơ thể khó chịu.

+ Những trường hợp tỳ vị hư hàn, hay bị chướng bụng, tiêu chảy cũng nên hạn chế ăn bí xanh.

Qua đây các bạn có thể thấy được, tác dụng của bí xanh đối với sức khỏe con người là rất lớn, đặc biệt là với bà bầu. Do đó, bạn hãy ăn uống điều độ, tăng cường bổ sung bí xanh vào trong thực đơn hàng ngày, để tận dụng được tối đa lợi ích từ loại quả này.