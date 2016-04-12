Ai hay ăn bánh tráng trộn, khô bò nên biết sự thật này nếu không muốn chết dần

Sống khỏe 12/04/2016 16:50

Những món nộm đu đủ khô bò, bánh tráng trộn bắt mắt đang được bày bán rộng rãi trên thị trường luôn thu hút nhiều thành phần thực khách khác nhau, song sự thật đằng sau các món ăn này không phải ai cũng biết.

Mới đây, một phóng sự tìm hiểu sự thật về các món khô bò đang được bày bán trên thị trường do VTV thực hiện đã khiến dư luận dậy sóng.

Bấy lâu nay, món gỏi đu đủ khô bò, bánh tráng trộn bày bán tại vẻ hè, khu ăn vặt lại độc kinh khủng và có thể giết chết dần cơ thể người sử dụng.

Ai hay ăn bánh tráng trộn, khô bò nên biết sự thật này nếu không muốn chết dần - Ảnh 1
Bánh tráng trộn là thực phẩm được nhiều học sinh, sinh viên ưa chuộng. 

Ai hay ăn bánh tráng trộn, khô bò nên biết sự thật này nếu không muốn chết dần - Ảnh 2
Món gỏi khô bò cũng hấp dẫn không kém. Song rất có thể chúng đã bị nhiễm hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng trầm trọng đến cơ thể.  

Theo đó, nhóm phóng viên đã đột nhập vào một cơ sở sản xuất, "sự thật" được phơi bày khi khô bò hấp dẫn, thơm ngon được "phù phép" từ phổi, gan heo.

Sau khi mua về, những nguyên liệu này được luộc với thuốc tẩy đề đánh bay mùi hôi khó chịu, rồi được nấu với hương liệu tạo màu, chất bảo quản để dậy mùi thơm và giữ được lâu mà không bị hư hay ẩm móc.

Những hóa chất độc hại bị nghiêm cấm chế biến trong thực phẩm nhưng tại nơi sản xuất này lại được bày tràn lan và vô tư sử dụng. Sau khi tẩm hóa chất, khô bò giả lại được để trên sàn nhà mất vệ sinh, mặc cho chó, mèo thường xuyên qua lại.

Phổi, gan heo được "phù phép" thành khô bò, nghe có vẻ không thể tin được nhưng các nhà "sản xuất" đều có bí quyết riêng.

Cùng xem clip tìm hiểu sự thật món khô bò do VTV thực hiện:

Tại chợ đầu mối Bình Tây, TP.HCM, các màu thực phẩm, hương liệu được bày bán công khai, cần loại nào, giá cả ra sao cũng có. Để hiểu rõ công dụng của những nguyên liệu này, nhóm phóng viên VTV đã tiến hành 1 thử nghiệm nhỏ và kết quả thật bất ngờ.

Những khô bò đen ngấm hóa chất này cũng được bán công khai nhưng người tiêu dùng chỉ cần hỏi mua sẽ có ngay; giá chỉ từ 40.000 - 80.000 đồng/kg, rẻ bằng 1/10 so với giá khô bò thật.

Với những thủ đoạn này, người bán đã móc túi người tiêu dùng khoản lợi nhuận lớn, trong khi người sử dụng lại chết dần vì hóa chất.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, để đảm bảo an toàn, khách hàng nên chọn những cửa hàng uy tín hay tự chọn thực phẩm sạch và về nhà tự chế biến.

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Từ khóa:   vệ sinh an toàn thực phẩm

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