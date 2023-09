Mới đây, một phóng sự tìm hiểu sự thật về các món khô bò đang được bày bán trên thị trường do VTV thực hiện đã khiến dư luận dậy sóng.

Theo đó, nhóm phóng viên đã đột nhập vào một cơ sở sản xuất, "sự thật" được phơi bày khi khô bò hấp dẫn, thơm ngon được "phù phép" từ phổi, gan heo.

Sau khi mua về, những nguyên liệu này được luộc với thuốc tẩy đề đánh bay mùi hôi khó chịu, rồi được nấu với hương liệu tạo màu, chất bảo quản để dậy mùi thơm và giữ được lâu mà không bị hư hay ẩm móc.

Những hóa chất độc hại bị nghiêm cấm chế biến trong thực phẩm nhưng tại nơi sản xuất này lại được bày tràn lan và vô tư sử dụng. Sau khi tẩm hóa chất, khô bò giả lại được để trên sàn nhà mất vệ sinh, mặc cho chó, mèo thường xuyên qua lại.

Phổi, gan heo được "phù phép" thành khô bò, nghe có vẻ không thể tin được nhưng các nhà "sản xuất" đều có bí quyết riêng.

Cùng xem clip tìm hiểu sự thật món khô bò do VTV thực hiện:

Tại chợ đầu mối Bình Tây, TP.HCM, các màu thực phẩm, hương liệu được bày bán công khai, cần loại nào, giá cả ra sao cũng có. Để hiểu rõ công dụng của những nguyên liệu này, nhóm phóng viên VTV đã tiến hành 1 thử nghiệm nhỏ và kết quả thật bất ngờ.

Những khô bò đen ngấm hóa chất này cũng được bán công khai nhưng người tiêu dùng chỉ cần hỏi mua sẽ có ngay; giá chỉ từ 40.000 - 80.000 đồng/kg, rẻ bằng 1/10 so với giá khô bò thật.

Với những thủ đoạn này, người bán đã móc túi người tiêu dùng khoản lợi nhuận lớn, trong khi người sử dụng lại chết dần vì hóa chất.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, để đảm bảo an toàn, khách hàng nên chọn những cửa hàng uy tín hay tự chọn thực phẩm sạch và về nhà tự chế biến.