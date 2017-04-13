Quên thuốc nhỏ đi, đây là cách trị khô mắt nhanh và an toàn nhất tại nhà

Hiện nay, số người mắc chứng khô mắt ngày càng tăng do nhiều người phải làm việc suốt ngày trên máy tính hay thiết bị điện tử. Thiếu chất bôi trơn tự nhiên là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Không chỉ gây ngứa ngáy, mắt bạn còn bị đỏ, đau rát và nhòe. Mặc dù ban đầu có vẻ không nghiêm trọng, song nếu không chữa trị kịp thời, nó có thể ảnh hưởng tới thị lực. Thậm chí, nó có thể khiến bạn bị mù.

Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách trị khô mắt tự nhiên và an toàn nhất tại nhà. Hiệu quả của nó đã được nhiều người xác nhận. Hơn nữa, nó không gây bất kỳ tác dụng phụ nào.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Nhiều người dùng các loại thuốc nhỏ mắt. Mặc dù có hiệu quả tạm thời song về lâu dài điều này sẽ ảnh hưởng tới thị lực. Chưa kể chúng còn chứa các hóa chất không tốt cho sức khỏe. Giải pháp hay nhất vẫn là áp dụng một số biện pháp phòng ngừa.

Rửa mắt thường xuyên

Mắt khô gây ngứa ngáy khó chịu. Thay vì dụi mắt, bạn nên rửa mắt thường xuyên bằng nước sạch.

Nhắm mắt

Khi ngồi làm việc trên máy tính, các chuyên gia khuyên bạn nên nhắm mắt 10 phút một lần. Điều này giúp duy trì chất bôi trơn tự nhiên của mắt và ngăn khô mắt.

Dưa leo

Cắt 1 quả dưa leo tươi thành nhiều lát tròn. Nằm xuống, nhắm mắt rồi đặt 1 lát lên mắt. Giữ yên khoảng 10 phút. Không chỉ giúp xoa dịu mắt, nó còn giúp bạn hết khô mắt.

Nha đam

Lấy 1 chút gel nha đam rồi thoa lên mí mắt rồi để yên khoảng 10 phút. Dùng nước ấm để rửa lại. Đây là một trong những cách hay nhất để trị khô mắt.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước sẽ giúp ngừa triệu chứng khô mắt rất hiệu quả. Do đó, hãy tăng cường bổ sung nước để ngăn ngừa tình trạng này.

Tăng hấp thụ chất béo omega-3

Khi chế độ ăn của bạn thiếu axit béo omega-3, nó có thể dẫn tới khô mắt. Do đó, hãy tăng hấp thụ những thực phẩm giàu chất này như cá, hạt lanh, hạt vừng và quả óc chó.

Dầu dừa

Nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhúng bông gòn vào dầu dừa rồi đặt lên mí mắt, giữ trong khoảng 10 phút. Làm điều này ít nhất 2 lần/ngày sẽ giúp bạn đánh bay triệu chứng khô mắt.

Dầu thầu dầu

Thoa dầu này quanh mí mắt để giúp lấy lại độ ẩm tự nhiên cho mắt, nhờ đó ngăn mắt bạn bị khô.

Sữa

Lấy bông gòn nhúng vào sữa rồi đặt lên mí mắt, giữ yên trong khoảng 10 phút. Điều này sẽ giúp xoa dịu mắt và ngăn mắt bị khô.

Mật ong

Cho 1 giọt mật ong vào 1 thìa nước sạch rồi dùng thứ này làm thuốc nhỏ mắt. Nhỏ 2 giọt từ 2-3 lần/ngày. Nó sẽ giúp bạn hết bị khô mắt.

* Thông tin mang tính tham khảo.