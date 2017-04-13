Quên thuốc nhỏ đi, đây là cách trị khô mắt nhanh và an toàn nhất tại nhà

Sống khỏe 13/04/2017 16:09

Không phải thuốc nhỏ, đây mới là cách tự nhiên và an toàn nhất để trị khô mắt tại nhà, theo Boldsky.

Hiện nay, số người mắc chứng khô mắt ngày càng tăng do nhiều người phải làm việc suốt ngày trên máy tính hay thiết bị điện tử. Thiếu chất bôi trơn tự nhiên là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng này. Không chỉ gây ngứa ngáy, mắt bạn còn bị đỏ, đau rát và nhòe. Mặc dù ban đầu có vẻ không nghiêm trọng, song nếu không chữa trị kịp thời, nó có thể ảnh hưởng tới thị lực. Thậm chí, nó có thể khiến bạn bị mù.

Đây là <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/cach-tri-kho-mat.topic'>cách trị khô mắt</a> tự nhiên nhanh và an toàn nhất tại nhà
Những cách trị khô mắt tự nhiên và an toàn này sẽ giúp bạn đánh bay tình trạng khó chịu khi làm việc thường xuyên với máy tính - Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Nhiều người dùng các loại thuốc nhỏ mắt. Mặc dù có hiệu quả tạm thời song về lâu dài điều này sẽ ảnh hưởng tới thị lực. Chưa kể chúng còn chứa các hóa chất không tốt cho sức khỏe. Giải pháp hay nhất vẫn là áp dụng một số biện pháp phòng ngừa. 

Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số cách trị khô mắt tự nhiên và an toàn nhất tại nhà. Hiệu quả của nó đã được nhiều người xác nhận. Hơn nữa, nó không gây bất kỳ tác dụng phụ nào.

Rửa mắt thường xuyên

Mắt khô gây ngứa ngáy khó chịu. Thay vì dụi mắt, bạn nên rửa mắt thường xuyên bằng nước sạch.

Nhắm mắt

Khi ngồi làm việc trên máy tính, các chuyên gia khuyên bạn nên nhắm mắt 10 phút một lần. Điều này giúp duy trì chất bôi trơn tự nhiên của mắt và ngăn khô mắt.

Dưa leo

Cắt 1 quả dưa leo tươi thành nhiều lát tròn. Nằm xuống, nhắm mắt rồi đặt 1 lát lên mắt. Giữ yên khoảng 10 phút. Không chỉ giúp xoa dịu mắt, nó còn giúp bạn hết khô mắt.

Nha đam

Lấy 1 chút gel nha đam rồi thoa lên mí mắt rồi để yên khoảng 10 phút. Dùng nước ấm để rửa lại. Đây là một trong những cách hay nhất để trị khô mắt.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước sẽ giúp ngừa triệu chứng khô mắt rất hiệu quả. Do đó, hãy tăng cường bổ sung nước để ngăn ngừa tình trạng này.

Tăng hấp thụ chất béo omega-3

Khi chế độ ăn của bạn thiếu axit béo omega-3, nó có thể dẫn tới khô mắt. Do đó, hãy tăng hấp thụ những thực phẩm giàu chất này như cá, hạt lanh, hạt vừng và quả óc chó.

Dầu dừa

Nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhúng bông gòn vào dầu dừa rồi đặt lên mí mắt, giữ trong khoảng 10 phút. Làm điều này ít nhất 2 lần/ngày sẽ giúp bạn đánh bay triệu chứng khô mắt.

Dầu thầu dầu

Thoa dầu này quanh mí mắt để giúp lấy lại độ ẩm tự nhiên cho mắt, nhờ đó ngăn mắt bạn bị khô.

Đây là cách trị khô mắt tự nhiên nhanh và an toàn nhất tại nhà
Sữa cũng là một trong những cách trị khô mắt tự nhiên - Ảnh: Boldsky

Sữa

Lấy bông gòn nhúng vào sữa rồi đặt lên mí mắt, giữ yên trong khoảng 10 phút. Điều này sẽ giúp xoa dịu mắt và ngăn mắt bị khô.

Mật ong

Cho 1 giọt mật ong vào 1 thìa nước sạch rồi dùng thứ này làm thuốc nhỏ mắt. Nhỏ 2 giọt từ 2-3 lần/ngày. Nó sẽ giúp bạn hết bị khô mắt.

* Thông tin mang tính tham khảo.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   khô mắt cách trị khô mắt cách trị khô mắt tự nhiên cách trị khô mắt tại nhà trị khô mắt

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 19 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 19 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?