Đặc biệt, nhiều người thường không mấy chú ý đến bước sơ chế trước khi bảo quản. Dưới đây là những việc cần phải làm trước khi cho thực phẩm vào ngăn đá:

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều chị em có thói quen mua thực phẩm về trữ dùng dần và cách bảo quản tốt nhất là trữ đông thực phẩm. Thế nhưng bạn đã thực sự biết cách giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon và lâu hư khi cho vào tủ lạnh.

Những việc cần phải làm trước khi cho thực phẩm vào tủ lạnh

Việc đầu tiên bạn cần làm trước khi bảo quản trong tủ lạnh chính là sơ chế thực phẩm. Nguyên nhân là do thực phẩm chưa được làm sạch thường chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại sức khỏe, khi cho chúng trực tiếp vào ngăn đá sẽ lây lan vi khuẩn sang các thực phẩm khác.

- Đối với các loại thịt cá: Bạn cần rửa sạch thực phẩm nhiều lần dưới vòi nước, sau đó để ráo rồi mới cho vào hộp đậy kín hoặc túi đựng thực phẩm buộc chặt. Cuối cùng là cho thực phẩm vào tủ trữ đông.

Bạn cần rửa sạch thực phẩm nhiều lần dưới vòi nước trước khi bảo quản - Ảnh minh họa: Internet

- Đối với các loại rau quả: Đầu tiên, bạn cần nhặt bỏ các lá già, loại bỏ phần hỏng rồi cho vào túi đựng thực phẩm, buộc chặt và bảo quản trong tủ lạnh. Tuy nhiên cần lưu ý không rửa rau, quả trước khi cho vào tủ lạnh vì điều này có thể khiến rau, quả nhanh bị hỏng, thối.

Phân loại thực phẩm

Đây là bước vô cùng quan trọng khi bảo quản thực phẩm mà bạn không nên bỏ qua. Bạn cần phân loại rõ ràng các loại thực phẩm để ngăn chặn tình trạng lây mùi hoặc nhiễm vi khuẩn từ nhau.

Những thực phẩm mới nên đặt trong cùng, thực phẩm cũ để riêng để chế biến trước. Thịt, cá bọc kín để ngăn riêng, tránh lây mùi nhau. Đối với các loại hoa quả nặng mùi như mít, sầu riêng… thì cho vào hộp kín đậy nắp để không làm ảnh hưởng đến hương vị các thực phẩm khác.

Lưu ý, không nên để chung thịt cá tươi sống với thực phẩm đã nấu chín. Một mẹo nhỏ để khử mùi tủ lạnh là sử dụng chanh, bưởi hoặc túi trà.

Bạn cần phân loại thực phẩm khi cho vào tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ghi hạn sử dụng thực phẩm

Đôi khi vì mua quá nhiều đồ mà bạn không phân biệt được thực phẩm nào đã hết hạn, thực phẩm nào còn dùng được. Bạn nên nhớ, dù bảo quản trong ngăn đông thì thực phẩm cũng có hạn sử dụng của nó.

Thực phẩm đông đá thường rất khó phân biệt cũ, mới nên bạn cần ghi ngày sử dụng trên hộp hoặc túi đựng trước khi cho vào tủ lạnh bảo quản. Không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, cách làm này còn giúp bạn tránh trường hợp bỏ sót các thực phẩm để quá lâu.

Dùng giấy bạc bọc thực phẩm

Giấy bạc có khả năng ngăn hơi lạnh trực tiếp vào thực phẩm gây héo úa rau củ hoặc làm biến chất thịt cá. Bạn hãy bọc thực phẩm kỹ bằng giấy bạc rồi cho vào ngăn đá.