Phòng cảm lạnh mùa mưa: Mỗi ngày uống một ly hỗn hợp này giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe

Sống khỏe 26/11/2018 14:39

Thời tiết chuyển lạnh dễ khiến sức đề kháng suy giảm, hãy bổ sung ngay những thức uống thiên nhiên này vào thực đơn hàng ngày để tăng cường sức khỏe, phòng cảm lạnh.

Bệnh đường hô hấp, cảm cúm, cảm lạnh… rất thường gặp khi thời tiết chuyển mùa. Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn cần bổ sung những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Dưới đây là một số thức uống làm từ nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong bếp giúp giữ ấm cơ thể, phòng cảm lạnh hiệu quả. Chỉ cần dành vài phút thực hiện, bạn đã có ngay đồ uống thơm ngon, hấp dẫn lại giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Thức uống tăng cường miễn dịch, ngừa cảm lạnh

Trà gừng nóng

Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có khả năng chữa cảm mạo, phong hàn, nghẹt mũi, nhức đầu, đau đầu, nôn mửa, kích thích tiêu hóa, đầy bụng, trướng bụng, giải độc cơ thể… Bên cạnh đó, nhờ khả năng chống viêm và kháng khuẩn mà gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, ngăn ngừa hiệu quả cảm lạnh, đồng thời có tác dụng tiêu đờm, giảm đau họng nhanh chóng.

Phòng cảm lạnh mùa mưa: Mỗi ngày uống một ly hỗn hợp này giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe - Ảnh 1

Trà gừng có tác dụng hoạt huyết, loại bỏ lạnh, giúp cơ thể trở nên ấm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một cốc nước ấm, sau đó thêm vào vài lát gừng tươi, ngâm khoảng 5 phút là có thể dùng ngay.

Sữa nghệ

Không chỉ là gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn, nghệ còn có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh, đồng thời giúp làm đẹp da và giữ dáng hiệu quả.

Với khả năng kháng viêm mạnh mẽ, một cốc sữa nghệ ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch, giúp ngăn ngừa cảm cúm, cảm lạnh và bệnh về hô hấp. Ngoài ra, những dưỡng chất có trong sữa nghệ còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và giảm cân nhanh chóng.

Phòng cảm lạnh mùa mưa: Mỗi ngày uống một ly hỗn hợp này giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe - Ảnh 2
Với khả năng kháng viêm mạnh mẽ, một cốc sữa nghệ ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Nước ấm mật ong

Mật ong có tính kháng viêm, chống khuẩn và giàu chất chống oxy hóa. Vì vậy, nó thường được sử dụng để làm phương thuốc tự nhiên chữa được nhiều căn bệnh như cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng…  

Mật ong có vị ngọt, tính bình, vào 5 kinh tâm, tì, phế, vị, đại tràng, có tác dụng giảm mật độ axit của dịch vị, cải thiện tiêu hóa,  ngăn ngừa viêm gan, viêm túi mật, rất tốt cho người gặp các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Một ly nước ấm pha mật ong uống mỗi tối hoặc sáng sớm giúp tăng đề kháng, giảm đau họng và mệt mỏi.

Phòng cảm lạnh mùa mưa: Mỗi ngày uống một ly hỗn hợp này giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe - Ảnh 3
Nước ấm mật ong giúp phòng ngừa nhiều căn bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số thức uống tốt cho sức khỏe, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe mùa lạnh.

Bất kỳ ai cũng phải nhớ rõ những điều này để bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa đột quỵ khi trời lạnh đột ngột

Bất kỳ ai cũng phải nhớ rõ những điều này để bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa đột quỵ khi trời lạnh đột ngột

Thời tiết trở lạnh và nhiệt độ giảm nhanh có thể khiến sức đề kháng suy yếu, cơ thể dễ mắc phải những bệnh thường gặp, thậm chí là đột quỵ rất nguy hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   thức uống tăng cường miễn dịch ngăn ngừa cảm lạnh bảo vệ sức khỏe mùa lạnh

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 27 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?