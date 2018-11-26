Phòng cảm lạnh mùa mưa: Mỗi ngày uống một ly hỗn hợp này giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe

Dưới đây là một số thức uống làm từ nguyên liệu thiên nhiên có sẵn trong bếp giúp giữ ấm cơ thể, phòng cảm lạnh hiệu quả. Chỉ cần dành vài phút thực hiện, bạn đã có ngay đồ uống thơm ngon, hấp dẫn lại giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Bệnh đường hô hấp, cảm cúm, cảm lạnh… rất thường gặp khi thời tiết chuyển mùa. Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, bạn cần bổ sung những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Theo Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, có khả năng chữa cảm mạo, phong hàn, nghẹt mũi, nhức đầu, đau đầu, nôn mửa, kích thích tiêu hóa, đầy bụng, trướng bụng, giải độc cơ thể… Bên cạnh đó, nhờ khả năng chống viêm và kháng khuẩn mà gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, ngăn ngừa hiệu quả cảm lạnh, đồng thời có tác dụng tiêu đờm, giảm đau họng nhanh chóng.

Trà gừng có tác dụng hoạt huyết, loại bỏ lạnh, giúp cơ thể trở nên ấm hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một cốc nước ấm, sau đó thêm vào vài lát gừng tươi, ngâm khoảng 5 phút là có thể dùng ngay.

Sữa nghệ

Không chỉ là gia vị quen thuộc trong nhiều món ăn, nghệ còn có tác dụng hỗ trợ điều trị nhiều căn bệnh, đồng thời giúp làm đẹp da và giữ dáng hiệu quả.

Với khả năng kháng viêm mạnh mẽ, một cốc sữa nghệ ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch, giúp ngăn ngừa cảm cúm, cảm lạnh và bệnh về hô hấp. Ngoài ra, những dưỡng chất có trong sữa nghệ còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng và giảm cân nhanh chóng.

Với khả năng kháng viêm mạnh mẽ, một cốc sữa nghệ ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện hệ miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Nước ấm mật ong

Mật ong có tính kháng viêm, chống khuẩn và giàu chất chống oxy hóa. Vì vậy, nó thường được sử dụng để làm phương thuốc tự nhiên chữa được nhiều căn bệnh như cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng…

Mật ong có vị ngọt, tính bình, vào 5 kinh tâm, tì, phế, vị, đại tràng, có tác dụng giảm mật độ axit của dịch vị, cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa viêm gan, viêm túi mật, rất tốt cho người gặp các triệu chứng cảm lạnh thông thường. Một ly nước ấm pha mật ong uống mỗi tối hoặc sáng sớm giúp tăng đề kháng, giảm đau họng và mệt mỏi.

Nước ấm mật ong giúp phòng ngừa nhiều căn bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một số thức uống tốt cho sức khỏe, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe mùa lạnh.