Những thực phẩm và thói quen 'đại kỵ' với nồi chiên không dầu, sử dụng sai cách có thể gây nguy hại cho sức khỏe

Nếu là người hay ăn đồ chiên rán, có nguy cơ gây béo phì, thì việc chuyển sang nồi chiên không dầu giúp bạn giảm mạnh lượng chất béo ăn vào thường xuyên, từ đó giúp giảm cân. Chẳng hạn, 100 gam ức gà chiên dầu chứa 13,2 gam mỡ, so với chỉ 0,39 gam mỡ nếu dùng bằng nồi chiên không dầu.

Nồi chiên không dầu có thể an toàn hơn so với cách rán thông thường, do người dùng không có nguy cơ bị dầu tràn, bắn, hoặc tình cờ chạm phải dầu nóng. Miễn là họ sử dụng nồi đúng cách.

- Nồi chiên không dầu làm giảm nguy cơ hình thành chất độc acrylamide