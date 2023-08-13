Những thực phẩm và thói quen 'đại kỵ' với nồi chiên không dầu, sử dụng sai cách có thể gây nguy hại cho sức khỏe

Nếu là người hay ăn đồ chiên rán, có nguy cơ gây béo phì, thì việc chuyển sang nồi chiên không dầu giúp bạn giảm mạnh lượng chất béo ăn vào thường xuyên, từ đó giúp giảm cân. Chẳng hạn, 100 gam ức gà chiên dầu chứa 13,2 gam mỡ, so với chỉ 0,39 gam mỡ nếu dùng bằng nồi chiên không dầu.

Nồi chiên không dầu có thể an toàn hơn so với cách rán thông thường, do người dùng không có nguy cơ bị dầu tràn, bắn, hoặc tình cờ chạm phải dầu nóng. Miễn là họ sử dụng nồi đúng cách.

Thực phẩm rán ngập dầu có thể làm hình thành các hóa chất nguy hiểm, như acrylamide - chất sinh ra khi một số thực phẩm bị nấu ở nhiệt độ cao. Theo Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, acrylamide có thể có liên hệ với sự hình thành một số dạng ung thư, như tử cung, vú, tụy...

Khi chuyển từ chiên ngập dầu sang nồi chiên không khí, mọi người có thể hạ thấp nguy cơ ăn phải acrylamide.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu mắc phải những sau lầm dưới đây khi sử dụng "công cụ nấu nướng" tiện ích này thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khoẻ:

Sử dụng quá nhiều dầu

Hầu hết các lò chiên không khí chỉ yêu cầu một hoặc hai muỗng cà phê dầu ăn. Nếu đổ quá nhiều sẽ nhận được kết quả đáng tiếc. Bởi nồi chiên không dầu không phải là nồi chiên sâu.

Thức ăn quá nhẹ

Một sai lầm phổ biến mà nhiều người đã từng mắc phải, đó là quên rằng mọi thứ bay xung quanh trong nồi chiên không dầu. Vì vậy, một thứ gì đó nhẹ như rau bina, khi chiên trong nồi sẽ trở thành một món ăn cháy khét.

Không làm nóng nồi chiên trước khi chiên đồ ăn

Nồi chiên không dầu giống như lò nướng: Nó cần phải làm nóng trước. Hãy luôn kiểm tra nhiệt độ đề xuất của công thức khi bạn bắt đầu lấy nguyên liệu để nấu. Sẽ không mất nhiều thời gian vì không gian nhỏ đó có thể đạt đến nhiệt độ thích hợp trong vòng chưa đầy năm phút, đặc biệt lý tưởng cho việc nấu nướng vào ban đêm.

Không rửa sạch sau mỗi lần sử dụng

Thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm cao hơn nhiều nếu bạn không làm sạch nồi chiên không dầu giữa các lần sử dụng. Chỉ cần dùng nước nóng với một chút nước rửa chén, bạn có thể rửa sạch nồi chiên chỉ trong 3 phút.

Thức ăn quá ướt

Đừng bỏ vào những mớ rau mềm, ướt và mong đợi một phép màu. Thay vào đó, nồi chiên không dầu nên được sử dụng để làm chín nhanh các loại thực phẩm đã được tẩm bột hoặc chiên giòn

Không kiểm tra nhiệt độ của thực phẩm

Nhiều người nghĩ rằng không cần phải kiểm tra nhiệt độ bên trong khi thực phẩm được chiên trong không khí là một sai lầm. Cần đảm bảo rằng thực hành các biện pháp phòng ngừa vệ sinh, cũng như sử dụng đúng nhiệt độ khi nấu nướng thì sẽ chế biến ra những món ăn ngon đúng vị.

Thức ăn béo chảy mỡ

Bạn có thể đã mua một nồi chiên không dầu để hỗ trợ cho kế hoạch ăn uống ít chất béo hơn, nhưng cũng có thể sử dụng để chiên các món ăn giàu chất béo yêu thích như bánh mì kẹp thịt, xúc xích và thậm chí là thịt xông khói.

Trước khi nhấn nút khởi động, hãy đảm bảo rằng đã đổ nước vào đáy khoang dưới nồi chiên để khi chất béo nhỏ giọt lên bề mặt nóng, nó sẽ chạm vào nước - không phải kim loại nóng, tránh cháy, bốc khói và có mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Những tác hại khó lường từ đồ ăn được làm chín bằng nồi chiên không dầu

- Nồi có thể tạo ra các hợp chất độc hại khác

Dù làm giảm khả năng sinh chất độc acrylamide, nhưng các chất độc hại tiềm ẩn khác vẫn có thể hình thành trong nồi chiên không dầu, như polycyclic aromatic hydrocarbons và heterocyclic amines, tất cả đều do quá trình nấu thịt ở nhiệt độ cao.

Các hợp chất này đều đi kèm với nguy cơ gây ung thư, theo Viện Ung thư Quốc tế. Chính vì thế, cần có thêm các nghiên cứu để làm sáng tỏ quá trình chiên bằng khí và những hợp chất này liên quan với nhau như thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

- Thực phẩm chiên không dầu không đảm bảo tốt cho sức khỏe

Dù nồi chiên không dầu có thể nấu thức ăn an toàn hơn so với khi chiên ngập dầu, nhưng nên nhớ rằng nó vẫn là hình thức chiên. Khi nấu quá lâu kèm dầu ăn, nó vẫn gây ra các vấn đề cho sức khỏe.

Các nghiên cứu về ảnh hưởng của nồi chiên không dầu hiện rất ít, nhưng nói chung các chuyên gia lưu ý mọi người nên hạn chế ăn thực phẩm chiên nói chung (dù nấu bằng hình thức nào). Hãy đảm bảo bạn nấu ăn thường xuyên bằng các phương pháp khác, nhằm tối ưu cho sức khỏe. Đa dạng loại thực phẩm, đa dạng cách nấu sẽ giúp bạn có chế độ ăn tốt hơn.