Những thực phẩm quen thuộc giúp giữ nhiệt chuyện ‘yêu’ trong những ngày trời trở lạnh

Sống khỏe 20/10/2017 09:52

Chuyện chăn gối của bạn sẽ thăng hoa hơn với những loại “Viagra tự nhiên” dưới đây, đặc biệt trong những ngày thời tiết trở lạnh.

Thời tiết trở lạnh ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe làm cho nhiều cặp đôi lười “yêu”. Hãy bổ sung ngay những thực phẩm dưới đây vào thực đơn để giúp đời sống chăn gối thăng hoa hơn nhé!

Dâu tây

Những thực phẩm quen thuộc giúp giữ nhiệt chuyện ‘yêu’ trong những ngày trời trở lạnh - Ảnh 1
Dâu tây giúp màn dạo đầu nóng bỏng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây được biết đến là một loại trái cây cực tốt cho “chuyện ấy”. Loại quả này được mệnh danh là thần dược giúp các cặp đôi hưng phấn hơn trong màn dạo đầu.

Dâu tây có chứa nhiều vitamin C giúp tăng ham muốn tình dục đồng thời giúp thư giãn và cải thiện lưu thông máu làm cho chuyện chăn gối nồng nhiệt hơn.

Hạt bí ngô

Những thực phẩm quen thuộc giúp giữ nhiệt chuyện ‘yêu’ trong những ngày trời trở lạnh - Ảnh 2
Hạt bí giúp tăng ham muốn tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Hạt bí có chứa kẽm, khoáng chất được chứng minh là giúp làm tăng ham muốn tình dục ở cả hai phái. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hạt bí giúp làm tăng lượng testoterone ở nam giới từ đó khiến họ dễ hưng phấn hơn. Thực phẩm này còn chứa nhiều selen và vitamin E rất tốt cho tuần hoàn máu.

Khoai lang ngọt

Những thực phẩm quen thuộc giúp giữ nhiệt chuyện ‘yêu’ trong những ngày trời trở lạnh - Ảnh 3
Khoai lang hỗ trợ phòng chống rối loạn chức năng cương dương - Ảnh minh họa: Internet

Loại thực phẩm quen thuộc này cũng được xem là thần dược làm tăng ham muốn tình dục ở cả hai phái. Khoai lang giúp tăng hoocmon estrogen giúp chị em cuồng nhiệt hơn trong "chuyện ấy". Với nam giới, lượng kali cao trong khoai lang là bài thuốc thiên nhiên giúp phòng và chữa chứng rối loạn chức năng cương dương hiệu quả.

Táo

Những thực phẩm quen thuộc giúp giữ nhiệt chuyện ‘yêu’ trong những ngày trời trở lạnh - Ảnh 4
Táo giúp tăng hưng phấn - Ảnh minh họa: Internet

Táo chứa nhiều phenylethylamine – hợp chất có chức năng xoa dịu thần kinh, giảm căng thẳng và giúp cải thiện tâm trạng.  Chất này sẽ giúp kích thích để chàng và bạn dễ dàng đạt được cực khoái trong chuyện tình dục. Ngoài ra, loại quả này còn chứa quercertin giúp phòng ngừa các bệnh tuyến tiền liệt ở nam giới, giúp họ mạnh khỏe và sung mãn hơn.

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