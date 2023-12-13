Những thực phẩm là 'sát thủ' với tim mạch: Bất ngờ vì nhiều món khoái khẩu của người Việt

Theo thông tin từ Tiền phong, dưới đây là những thực phẩm gây hại cho tim mạch cần loại bỏ khỏi danh sách thực đơn hàng ngày của người đã và đang có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thịt ba rọi xông khói có hàm lượng calo khá cao và hàm lượng chất béo bão hòa chiếm hơn một nửa số lượng calo của món ăn này. Do đó, khi ăn nhiều thịt ba rọi xông khói có thể khiến chỉ số Cholesterol xấu tăng cao cũng như gia tăng nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim. Ngoài ra, khi chế biến loại thức ăn này cần phải sử dụng khá nhiều muối nên khi ăn quá nhiều hoặc thường xuyên ăn sẽ khiến huyết áp tăng cao và tim cũng phải làm việc nhiều hơn.

Trong bơ có chứa rất nhiều chất béo động vật nên khi hấp thụ vào cơ thể sẽ làm tăng chỉ số Cholesterol xấu. Do đó, việc sử dụng quá nhiều bơ trong chế độ ăn uống sẽ khiến bạn phải đối mặt với nguy cơ mắc phải những căn bệnh về tim mạch. Theo bác sĩ, khi chế biến thức ăn, bạn có thể thay thế bơ bằng một nguyên liệu khác tốt cho tim mạch như dầu thực vật, dầu ô liu.

Khoai tây chiên

Muối và chất béo là hai thành phần có chứa nhiều trong khoai tây chiên và cũng là một loại thức ăn không tốt cho tim mạch. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng những đối tượng thường xuyên ăn khoai tây chiên (2 - 3 lần/tuần) thường có nguy cơ tử vong sớm. Để bảo vệ sức khỏe, bạn có thể chế biến khoai tây bằng lò nướng kết hợp với dầu ô liu.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại thịt đỏ hoặc thịt đã chế biến sẵn

Việc ăn quá nhiều những loại thịt có màu đỏ như thịt lợn, thịt bò, thịt cừu,… sẽ làm tăng nguy cơ mắc phải những bệnh lý liên quan đến tim mạch hoặc đái tháo đường. Bởi vì những loại động vật này có chứa hàm lượng chất béo bão hòa rất lớn nên dễ khiến cho chỉ số Cholesterol xấu tăng cao. Do đó, trong chế độ ăn uống, mọi người không nên sử dụng nhiều các loại thịt đỏ.

Ngoài ra, bạn nên hạn chế hoặc kiêng ăn những thức ăn được làm từ thịt chế biến sẵn, điển hình như thịt hộp, xúc xích,… cũng là một loại thực phẩm có hại cho tim mạch. Bởi vì, hàm lượng muối và chất béo từ động vật khá cao trong các loại thịt được chế biến sẵn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng nếu ăn quá nhiều.

Chất béo, muối và đường

Theo một số nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng quá nhiều những gia vị như đường, muối, chất béo bão hòa kết hợp với carbs tinh chế sẽ khiến cơ thể tăng nguy cơ bị đột quỵ và đau tim. Do đó, để phòng tránh các bệnh lý liên quan đến tim mạch, mọi người nên hạn chế lạm dụng những gia vị này trong việc chế biến thức ăn. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung thêm một số loại rau củ và trái cây có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như protein nạc, ngũ cốc, sữa ít béo,...

Gà rán

Gà rán là một trong những thức ăn giàu calo và chứa nhiều natri, chất béo. Trong khi đó, việc sử dụng nhiều những thực phẩm chiên sẽ làm tăng nguy cơ mắc đến béo phì cũng như mắc các bệnh lý như cao huyết áp, đái tháo đường tuýp 2 và suy tim. Vì thế, bác sĩ thường khuyến khích mọi người nên lựa chọn gà không da và đổi phương pháp chế biến từ chiên sang nướng để tốt cho sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt

Thành phần chủ yếu trong các loại nước ngọt chính là đường, vì thế việc thường xuyên uống nước ngọt làm cho hàm lượng đường cung cấp cho cơ thể vượt quá mức cho phép. Ngoài ra, những đối tượng uống nhiều soda, nước ngọt thường rất dễ tăng cân với nguy cơ cao dẫn đến béo phì, huyết áp cao, đái tháo đường (tuýp 2) và các vấn đề sức khỏe tim mạch.

Rượu

Những bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp hoặc hàm lượng chất béo Triglyceride trong máu cao cũng nên kiêng rượu. Bởi vì chúng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của tim cũng như gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Đối với những người sức khỏe bình thường vẫn có thể bị tăng cân, cao huyết áp, đột quỵ hoặc suy tim nếu uống rượu quá nhiều.

Thức ăn nhanh

Phần lớn các loại thức ăn nhanh thường được chế biến với những công thức chiên nhiều dầu mỡ nên hàm lượng chất béo bão hòa thường rất cao. Đặc biệt, nếu chất Carbohydrate kết hợp với chất béo động vật sẽ tác động rất nhiều đến sức khỏe của tim. Một số quán ăn có xu hướng lựa chọn những nguồn nguyên liệu kém chất lượng như dầu chiên đi chiên lại, thực phẩm không tươi,… càng gây ảnh hưởng nhiều cho sức khỏe người tiêu dùng.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên tắc cần ghi nhớ để có một chế độ ăn uống tốt cho tim mạch

Theo thông tin từ Sức khỏe Đời sống, một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch là chế độ ăn uống không lành mạnh và sử dụng rượu, bia ở mức độ nguy hại... Vì vậy, hầu hết các bệnh tim mạch có thể dự phòng bằng cách giải quyết các yếu tố nguy cơ này.

Đầu tiên, hãy kiểm soát khẩu phần ăn của bạn: Trong chế độ ăn hàng ngày, bạn ăn bao nhiêu cũng quan trọng như bạn ăn những gì. Ăn quá no vừa tạo gánh nặng cho dạ dày, vừa dễ gây tăng cân, một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch. Thế nên, hãy ăn chậm, nhai kỹ, chỉ ăn vừa đủ và ngưng khi não phát tín hiệu "dạ dày đã được lấp đầy 70 – 80%".

Ăn nhiều rau xanh và trái cây, tăng cường ngũ cốc nguyên hạt: Nhiều nghiên cứu cho thấy các loại rau, củ, quả, ngũ cốc chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp chống viêm và oxy hóa, có lợi cho bệnh nhân tim mạch.

Một số thực phẩm mà người bị bệnh tim mạch nên ăn:

Rau xanh: Đây là nguồn cung cấp kali, magiê tự nhiên rất quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp. Rau xanh ít calo và giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu hơn. Ăn nhiều rau xanh giúp duy trì cân nặng hợp lý, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trái cây: Các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa anthocyanin tự nhiên, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim mạch, chống viêm, tăng cường hệ miễn dịch, chống ung thư. Các loại quả mọng có thể kể đến: Nam việt quất, dâu tây, quả lựu,…

Ảnh minh họa: Internet

Trái cây họ cam quýt, táo: Giàu chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan giúp giảm lượng cholesterol, đồng thời giúp giảm viêm và giảm huyết áp. Khi chất xơ hòa tan đi vào ruột non, nó sẽ hoạt động bằng cách gắn với các phân tử cholesterol và không cho những phân tử này được hấp thu vào cơ thể.

Các loại hạt: Hạnh nhân, quả óc chó, hạt chia, hạt lanh… rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ, omega-3. Do đó, các loại hạt giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, bao gồm: Chống viêm, giảm cholesterol xấu LDL và mỡ máu, duy trì nồng độ cholesterol tốt HDL, kiểm soát huyết áp.

Cá béo: Các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi và cá ngừ chứa nhiều axit béo omega-3, đã được nghiên cứu nhiều về lợi ích sức khỏe tim mạch.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ăn cá trong thời gian dài có liên quan đến việc giảm mức cholesterol toàn phần, giảm triglycerid máu, giảm đường huyết lúc đói và huyết áp. Nên ăn cá ít nhất 3 lần/tuần. Nếu không ăn cá thường xuyên có thể bổ sung thêm dầu cá.

Các loại đậu: Đậu xanh, đậu đỏ, đậu pinto, đậu đen, đậu nành… giàu tinh bột kháng, chống lại quá trình tiêu hóa và được lên men bởi các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Tinh bột kháng có thể cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm nồng độ triglycerid, cholesterol trong máu, giảm huyết áp, giảm viêm. Bên cạnh đó, các loại đậu cũng là nguồn chất đạm, chất xơ dồi dào.