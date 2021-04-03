Những thói quen khi tắm đang âm thầm 'RÚT NGẮN' tuổi thọ của bạn, đặc biệt là thói quen thứ 4

Nước tắm quá nóng

Nhiều người có thói quen tắm gội bằng nước nóng, đặc biệt là buổi tối, sau một ngày làm việc vất vả. Vì việc tắm nước nóng thường tạo cảm giác ấm áp cho cơ thể, giúp thư giãn các lỗ chân lông và đặc biệt là xua tan đi âu lo mệt mỏi. Tuy nhiên, việc tắm trong nhiệt độ nóng có thể khiến cho da trở nên khô và mất nước hơn. Đặc biệt, nước quá nóng, cao hơn nhiệt độ phòng của cơ thể có thể gây ra một số tổn thương cho da. Không chỉ vậy, toàn bộ mạch máu sẽ mở rộng khi cơ thể tắm ở nhiệt độ quá cao, ảnh hưởng đến chức năng cung cấp máu của não và tim, gây khó thở và dễ ngất xỉu. Theo lời khuyên của chuyên gia, bạn nên để nước tắm tối đa mức 40-45 độ C.

Bạn nên để nước tắm tối đa mức 40-45 độ C - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tắm quá lâu

Nhiều người thường coi thời gian trong phòng tắm là thời gian được thư giãn sau mỗi ngày. Họ thường tận hưởng thời gian tắm rửa một cách thoải mái, đặc biệt ngâm mình trong bồn tắm để giúp tăng cảm giác sảng khoái. Tuy nhiên, thời gian tắm quá lâu sẽ dễ gây mệt mỏi quá sức, tác động rõ ràng nhất là thiếu oxy, thiếu máu cục bộ dẫn đến chóng mặt, ngất xỉu trong phòng tắm. Các chuyên gia cho rằng, mọi người nên cố gắng kiểm soát khoảng thời gian tắm trong khoảng 30 phút đổi lại mà thôi.