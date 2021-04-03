Những thói quen khi tắm đang âm thầm 'RÚT NGẮN' tuổi thọ của bạn, đặc biệt là thói quen thứ 4

Sống khỏe 03/04/2021 17:04

Bạn có thói quen tắm gội như thế nào? Dưới đây là những thói quen cực kỳ xấu khi tắm sẽ khiến bạn dễ lâm vào cảnh bệnh tật, hơn thế là đột quy.

Nước tắm quá nóng

Nhiều người có thói quen tắm gội bằng nước nóng, đặc biệt là buổi tối, sau một ngày làm việc vất vả. Vì việc tắm nước nóng thường tạo cảm giác ấm áp cho cơ thể, giúp thư giãn các lỗ chân lông và đặc biệt là xua tan đi âu lo mệt mỏi. Tuy nhiên, việc tắm trong nhiệt độ nóng có thể khiến cho da trở nên khô và mất nước hơn. Đặc biệt, nước quá nóng, cao hơn nhiệt độ phòng của cơ thể có thể gây ra một số tổn thương cho da. Không chỉ vậy, toàn bộ mạch máu sẽ mở rộng khi cơ thể tắm ở nhiệt độ quá cao, ảnh hưởng đến chức năng cung cấp máu của não và tim, gây khó thở và dễ ngất xỉu. Theo lời khuyên của chuyên gia, bạn nên để nước tắm tối đa mức 40-45 độ C.

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Bạn nên để nước tắm tối đa mức 40-45 độ C - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tắm quá lâu

Nhiều người thường coi thời gian trong phòng tắm là thời gian được thư giãn sau mỗi ngày. Họ thường tận hưởng thời gian tắm rửa một cách thoải mái, đặc biệt ngâm mình trong bồn tắm để giúp tăng cảm giác sảng khoái. Tuy nhiên, thời gian tắm quá lâu sẽ dễ gây mệt mỏi quá sức, tác động rõ ràng nhất là thiếu oxy, thiếu máu cục bộ dẫn đến chóng mặt, ngất xỉu trong phòng tắm. Các chuyên gia cho rằng, mọi người nên cố gắng kiểm soát khoảng thời gian tắm trong khoảng 30 phút đổi lại mà thôi.

Tắm sạch quá mức

Tất nhiên rồi, khi tắm ai cũng muốn vệ sinh cơ thể sạch sẽ. Tuy nhiên, khi tắm, nếu chỉ chăm chăm vào việc vệ sinh da quá mạnh và quá thường xuyên, da chúng ta sẽ dễ bị tổn thương. Việc bạn quá lạm dụng các vật chuyên dụng giúp tẩy tế bào chết trên da có thể dẫn đến lớp sừng trên da mỏng đi, rất dễ gây ra các bệnh ngoài da. Ngoài ra, việc quá lạm dụng vào các loại sản phẩm tắm gội cũng có khả năng sẽ dễ khiến da bị khô, ngứa và kích ứng, sức đề kháng của da cũng theo đó mà giảm xuống. Hãy kiểm soát việc làm sạch ở một mức độ nhất định khi tắm gội, không nên chăm chăm đến việc kỳ cọ, làm sạch quá mức sẽ làm tổn hại đến sức khỏe làn da. 

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Việc chăm chăm đến việc kỳ cọ, làm sạch quá mức sẽ làm tổn hại đến sức khỏe làn da - Ảnh minh họa: Internet

Tiểu đứng 

Phụ nữ thường sẽ ngồi khi tiểu tiện, nhưng trong lúc tắm, điều hài hước là nhiều người có thói quen đi tiểu đứng. Thế nhưng, cấu trúc sinh lý của phụ nữ hoàn toàn khác với nam giới, trong trường hợp này,, nước tiểu sẽ không được bài tiết hoàn toàn, ứ đọng lại trong trong hệ thống tiết niệu. Nếu việc tiểu đứng này kéo dài sẽ dẫn đến sự xuất hiện của các bệnh phụ khoa khác nhau như viêm niệu đạo và viêm âm hộ.

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