Những tác dụng thần kỳ không ngờ của nước bọt mọi người đều giật mình khi biết

Sống khỏe 25/12/2017 16:53

Cầm máu, giúp nhanh lành vết thương, làm chất bôi trơn thực phẩm... là những tác dụng bất ngờ của nước bọt mà không phải ai cũng biết.

Hầu hết mọi người đều sai lầm khi cho rằng nước bọt chứa nhiều vi khuẩn và không sạch sẽ. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh nước bọt có rất nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe con người.

Theo Đông y, nước bọt có vị mặn, tính bình, có công dụng nhuận tạng, làm tăng nguyên khí, giải độc, làm mềm da, sáng mắt, trị mụn...

Trong các sách y học cổ cũng có câu viết về tác dụng của nước bọt như sau: "Nước bọt nhiều, ngậm trong miệng và nuốt đi có thể nhuận ngũ tạng, làm đẹp da, làm con người trường sinh bất lão".

Những tác dụng thần kỳ không ngờ của nước bọt mọi người đều giật mình khi biết - Ảnh 1
Nhiều người sẽ bất ngờ trước những tác dụng của nước bọt đối với sức khỏe - Ảnh: Internet

Dưới đây là 5 tác dụng nổi bật của nước bọt sẽ khiến các bạn phải kinh ngạc:

Cầm máu

Theo các nhà sinh học thuộc Viện Sức khỏe Hoa Kỳ, trong nước bọt có một loại protein mang tên SLPI với khả năng thúc đẩy nhanh quá trình cầm máu và chống nhiễm khuẩn. Do đó, khi bị thương trong miệng hay sau khi nhổ răng, nước bọt sẽ nhanh chóng giúp cầm máu.

Ngoài ra, những người có thói quen đưa tay lên miệng mỗi khi bị đứt tay sẽ giúp cầm máu và vết thương cũng nhanh lành hơn.

Nhanh lành vết thương

Các nhà nghiên cứu Pháp đã phát hiện trong nước bọt của người có chất giảm đau hiệu quả hơn cả Morphin được đặt tên là Opiorphin. Chính vì thế, từ xưa người ta đã dùng nước bọt để bôi lên những nốt mụn sưng tấy để giảm đau nhanh chóng.

Bảo vệ răng miệng

Tiến sĩ, nha sĩ Mervyn Druian, chuyên gia răng miệng hàng đầu ở London (Anh) cho biết các hợp chất kháng khuẩn mạnh trong nước bọt giúp loại bỏ vi khuẩn và mảng bám, ngừa sâu răng và bảo vệ men răng.

Ngoài ra, các dòng nước bọt tiết ra liên tục cuốn theo vi khuẩn khiến chúng không thể có được một chỗ đứng cố định để tấn công răng.

Làm chất bôi trơn thực phẩm

Nước bọt chứa nhiều chất nhầy, có tác dụng bôi trơn thực phẩm, đẩy nhanh quá trình vận chuyển thức ăn tới dạ dày, đồng thời hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa.

Chống lão hóa hiệu quả

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh tác dụng của nước bọt trong việc chống lão hóa. Nước bọt trong cơ thể có chứa các hoóc-môn và IgA giúp kéo dài tuổi thọ và ngăn ngừa sự lão hóa, suy thoái của các tổ chức cơ thể.

Biết những điều này, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ dám nhổ nước bọt nữa

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Nhiều người thường có thói quen nhổ nước bọt mà không hề biết rằng nó thực sự có lợi cho sức khỏe của chính bạn.

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