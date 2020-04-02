Những lưu ý về triệu chứng tiền mãn kinh sớm

Bạn sẽ cảm thấy trong người có cảm giác nóng bừng mặt. Đây là cảm giác bị tăng đột ngột nhiệt độ ở phần đầu hoặc toàn bộ cơ thể.

Khi bắt đầu bước vào giai đoạn của độ tuổi ngũ tuần, hầu hết phụ nữ sẽ đối mặt với các triệu chứng tiền mãn kinh hoặc dấu hiệu của tiền mãn kinh sớm. Thông thường, khi bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh , phụ nữ sẽ gặp những vấn đề như đau nhức tiền mãn kinh, chúng thể hiện rõ qua những biểu hiện sinh lý, tâm lý như:

Các vấn đề này có thể sẽ bắt đầu và tăng nặng hơn trong khoảng thời gian bước vào giai đoạn mãn kinh. Thành của âm đạo sẽ khô, mỏng hơn do nồng độ estrogen trở nên thấp. Estrogen là thành phần giúp bảo vệ bàng quang, niệu đạo. Một khi lượng estrogen bị suy giảm, việc sinh hoạt tình dục sẽ khiến cho phụ nữ thấy không thoải mái. Và phụ nữ cũng sẽ dễ bị nhiễm khuẩn ở vùng âm đạo, đường tiết niệu hơn. Một vài người có biểu hiện đi tiểu nhiều hơn, bị tiểu không thể tự chủ do cười nhiều hoặc khi hắt hơi.

Một trong những triệu chứng tiền mãn kinh khá có thể dễ dàng nhận thấy chính là cảm giác trằn trọc, khó ngủ về đêm, mồ hôi đổ nhiều vào ban đêm. Đó là do các cơn nóng làm cho mồ hôi nhiều hơn trong khi ngủ. Ngoài ra, phái đẹp cũng sẽ có cảm giác dễ mệt mỏi, suy nhược hơn vào ban ngày.

Tâm trạng thay đổi

Ở giai đoạn tiền mãn kinh, nhiều chị em sẽ dễ cáu kỉnh, tính tình thất thường, dễ nổi nóng cũng như dễ khóc. Nếu bạn từng trải qua thay đổi tâm trạng vào trước mỗi kỳ kinh nguyệt hoặc trầm cảm sau khi sinh, thì có thể sẽ gặp nhiều vấn đề về tâm trạng trong thời kì mãn kinh hơn. Tâm trạng thay đổi có thể đến từ áp lực, sự căng thẳng hoặc cảm giác mệt mỏi tiền mãn kinh.

Ở giai đoạn tiền mãn kinh, nhiều chị em sẽ dễ cáu kỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi nhu cầu tình dục

Một vài chị em sẽ cảm thấy có dấu hiệu suy giảm ham muốn, bị lãnh cảm, hoặc rối loạn cực khoái…

Mắc bệnh loãng xương

Đây là biểu hiện của xương mỏng và yếu dần đi. Nó có thể dẫn tới việc giảm chiều cao, dễ bị gãy, vỡ xương.

Một số thay đổi khác

Một vài triệu chứng tiền mãn kinh nữa mà phụ nữ cần lưu ý chính là bạn thường hay quên, khó tập trung. Giảm cơ bắp, tăng chất béo, kích thước vòng 2 tăng. Khớp, cơ bắp cũng có thể cảm giác cứng, đau nhức. Ngoài ra, chị em dễ gặp các triệu chứng về tim mạch, bị tăng huyết áp…

Tùy vào từng người mà các dấu hiệu của giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh sẽ xuất hiện theo mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Tùy vào tiền sử về sức khỏe, phái đẹp có thể đến tư vấn tại các trung tâm chuyên khoa.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng tiền mãn kinh sớm

Một số người gặp tình trạng tiền mãn kinh sớm không thể xác định nguyên nhân gây ra mãn kinh sớm. Nhưng hầu hết, những nguyên nhân phổ biến bị tiền mãn kinh sớm có thể là do:

Yếu tố di truyền

Nếu như trong gia đình có người thân, bà ngoại hoặc mẹ của bạn có tuổi mãn kinh sớm, thì nhiều khả năng bạn cũng sẽ mãn kinh sớm. Do vậy, việc biết độ tuổi mãn kinh của mẹ sẽ cung cấp các dữ liệu gợi ý thời điểm bạn sẽ bắt đầu mãn kinh. Lưu ý, gen chỉ là một nguyên nhân nhỏ gây ra của việc mãn kinh sớm.

Lối sống, sinh hoạt hàng ngày

Một vài yếu tố về lối sống có thể tác động đến tuổi bắt đầu mãn kinh. Ví dụ thường xuyên sử dụng thuốc lá sẽ làm giảm lượng hormone estrogen cơ thể của nữ giới, gây tiền mãn kinh sớm. Hoặc chỉ số khối cơ thể (BMI), cũng là yếu tố dẫn tới hiện tượng tiền mãn kinh sớm. Thành phần Estrogen được lưu trữ trong mô mỡ, với những phụ nữ rất gầy thì sẽ có ít dự trữ hormon estrogen, do đó có thể hết lượng hormon này sớm hơn.

Không luyện tập thể dục có thể là nguyên nhân gây tiền mãn kinh sớm - Ảnh minh họa: Internet

Một vài nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng chế độ ăn chay, không luyện tập thể dục, thể thao và ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài cũng có thể là nguyên nhân và gây nên những triệu chứng tiền mãn kinh sớm.

Khiếm khuyết về nhiễm sắc thể

Một vài khiếm khuyết của nhiễm sắc thể có thể dẫn tới hiện tượng tiền mãn kinh sớm. Chẳng hạn, hội chứng Turner có liên quan đến sự sinh ra một nhiễm sắc thể không được hoàn chỉnh, chỉ xuất hiện một nhiễm sắc thể X ở trong tế bào. Phụ nữ khi mắc hội chứng Turner thì sẽ có buồng trứng hoạt động không được hiệu quả hoặc sẽ không hoạt động. Đây là nguyên do dẫn đến việc vô kinh hay bị tiền mãn kinh sớm.

Bệnh tự miễn

Dấu hiệu của tiền mãn kinh sớm có thể là những triệu chứng của các bệnh tự miễn như bệnh về tuyến giáp, bệnh viêm khớp dạng thấp. Trong số các bệnh tự miễn, hệ thống miễn dịch có thể sẽ nhận nhầm một vài cơ quan trong cơ thể với những tác nhân lạ, từ đó tấn công những cơ quan này. Việc mắc phải một trong số các bệnh này sẽ làm ảnh hưởng buồng trứng.

Điều trị bệnh ung thư

Việc điều trị ung thư bằng xạ trị, hóa trị có thể sẽ gây suy buồng trứng sớm. Việc này có thể vĩnh viễn hoặc chỉ tạm thời. Nguy cơ bị tiền mãn kinh sớm sẽ phụ thuộc vào những yếu tố như:

Tuổi tác: Người trẻ tuổi có thể chịu đựng hóa chất, tia xạ tốt hơn so với phụ nữ lớn tuổi.

Hóa chất: Loại hóa chất điều trị khác nhau cũng có tác động khác nhau đến buồng trứng.

Vị trí trị ung thư: Tiền mãn kinh sớm sẽ có nguy cơ phát triển nếu như vị trí xạ trị ở vùng não hoặc là vùng chậu.

Việc điều trị ung thư bằng xạ trị, hóa trị có thể sẽ gây suy buồng trứng sớm - Ảnh minh họa: Internet

Cách hạn chế rối loạn tiền mãn kinh

Tất cả người phụ nữ nào cũng sẽ phải trải qua thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh. Một vài người đối mặt với nó khá nhẹ nhàng, nhưng cũng có một số người gặp những rối loạn khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt. Vì thế, người ta thường tìm hiểu nhiều về các dấu hiệu tiền mãn kinh và cách điều trị để có thể phòng tránh, khắc phục những rối loạn khi gặp hiện tượng này. Khi thấy cơ thể có triệu chứng tiền mãn kinh, phụ nữ cần phải chú ý đến những vấn đề:

Chế độ dinh dưỡng hàng ngày

Nên chọn các thực phẩm ít cholesterol, ít béo, giàu hàm lượng canxi (tôm, cua, trứng)

Các thực phẩm giàu thành phần omega-3, isoflavones, phytosterols (có nhiều trong cá, đậu nành) tốt cho phụ nữ khi mãn kinh. Các chất này có tác dụng tương tự estrogen.

Hạn chế những món cay, nóng nhằm tránh gây ra nóng trong người, dễ bốc hỏa.

Hạn chế rượu bia, chất kích thích như: cafe, thuốc lá

Tăng bổ sung rau xanh, hoa quả trong bữa ăn. Cung cấp cho cơ thể 1,5-2 lít nước/ngày.

Nên chọn các thực phẩm ít cholesterol, ít béo - Ảnh minh họa: Internet

Sinh hoạt hàng ngày

Ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Nên hạn chế thức khuya

Tập thói quen hít thở sâu và thư giãn

Giữ cho tinh thần thoải mái, lạc quan, vui vẻ

Thường xuyên chia sẻ tâm tư cùng với người thân, bạn bè nhằm giải tỏa các cảm xúc do lo lắng hay căng thẳng.

Luyện tập thể thao, duy trì dẻo dai hệ xương cơ, tăng lưu thông máu.

Khám phụ khoa 6 tháng/lần tại các trung tâm y tế chuyên môn về sản phụ khoa.

Nếu dùng thuốc để bổ sung estrogen, phải tuân thủ chỉ định bác sĩ, không nên mua thuốc chưa kê đơn.

Ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Nên hạn chế thức khuya - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về triệu chứng tiền mãn kinh sớm mà phụ nữ cần nên lưu ý. Nếu thấy có những dấu hiệu bất thường, hãy đến ngay các trung tâm y khoa để kiểm tra tình trạng sức khoẻ để có hướng điều trị sớm nhé.