Những lưu ý về triệu chứng tiền mãn kinh sớm

Sống khỏe 02/04/2020 14:17

Có rất nhiều thay đổi trong cơ thể người phụ nữ khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Đâu là triệu chứng tiền mãn kinh sớm? cần phải lưu ý điều gì? tiền mãn kinh sớm phải làm sao?

Những triệu chứng tiền mãn kinh

Khi bắt đầu bước vào giai đoạn của độ tuổi ngũ tuần, hầu hết phụ nữ sẽ đối mặt với các triệu chứng tiền mãn kinh hoặc dấu hiệu của tiền mãn kinh sớm. Thông thường, khi bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, phụ nữ sẽ gặp những vấn đề như đau nhức tiền mãn kinh, chúng thể hiện rõ qua những biểu hiện sinh lý, tâm lý như:

Dễ nóng trong người

Bạn sẽ cảm thấy trong người có cảm giác nóng bừng mặt. Đây là cảm giác bị tăng đột ngột nhiệt độ ở phần đầu hoặc toàn bộ cơ thể.

Cam thay trong nguoi co cam giac nong bung mat 1
Cảm thấy trong người có cảm giác nóng bừng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Hay trằn trọc về đêm

Một trong những triệu chứng tiền mãn kinh khá có thể dễ dàng nhận thấy chính là cảm giác trằn trọc, khó ngủ về đêm, mồ hôi đổ nhiều vào ban đêm. Đó là do các cơn nóng làm cho mồ hôi nhiều hơn trong khi ngủ. Ngoài ra, phái đẹp cũng sẽ có cảm giác dễ mệt mỏi, suy nhược hơn vào ban ngày.

Gặp vấn đề về âm đạo, tiết niệu

Các vấn đề này có thể sẽ bắt đầu và tăng nặng hơn trong khoảng thời gian bước vào giai đoạn mãn kinh. Thành của âm đạo sẽ khô, mỏng hơn do nồng độ estrogen trở nên thấp. Estrogen là thành phần giúp bảo vệ bàng quang, niệu đạo. Một khi lượng estrogen bị suy giảm, việc sinh hoạt tình dục sẽ khiến cho phụ nữ thấy không thoải mái. Và phụ nữ cũng sẽ dễ bị nhiễm khuẩn ở vùng âm đạo, đường tiết niệu hơn. Một vài người có biểu hiện đi tiểu nhiều hơn, bị tiểu không thể tự chủ do cười nhiều hoặc khi hắt hơi.

Tâm trạng thay đổi

Ở giai đoạn tiền mãn kinh, nhiều chị em sẽ dễ cáu kỉnh, tính tình thất thường, dễ nổi nóng cũng như dễ khóc. Nếu bạn từng trải qua thay đổi tâm trạng vào trước mỗi kỳ kinh nguyệt hoặc trầm cảm sau khi sinh, thì có thể sẽ gặp nhiều vấn đề về tâm trạng trong thời kì mãn kinh hơn. Tâm trạng thay đổi có thể đến từ áp lực, sự căng thẳng hoặc cảm giác mệt mỏi tiền mãn kinh.

O giai doan tien man kinh nhieu chi em se de cau kinh 2
Ở giai đoạn tiền mãn kinh, nhiều chị em sẽ dễ cáu kỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi nhu cầu tình dục

Một vài chị em sẽ cảm thấy có dấu hiệu suy giảm ham muốn, bị lãnh cảm, hoặc rối loạn cực khoái…

Mắc bệnh loãng xương

Đây là biểu hiện của xương mỏng và yếu dần đi. Nó có thể dẫn tới việc giảm chiều cao, dễ bị gãy, vỡ xương.

Một số thay đổi khác

Một vài triệu chứng tiền mãn kinh nữa mà phụ nữ cần lưu ý chính là bạn thường hay quên, khó tập trung. Giảm cơ bắp, tăng chất béo, kích thước vòng 2 tăng. Khớp, cơ bắp cũng có thể cảm giác cứng, đau nhức. Ngoài ra, chị em dễ gặp các triệu chứng về tim mạch, bị tăng huyết áp…

Tùy vào từng người mà các dấu hiệu của giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh sẽ xuất hiện theo mức độ nặng, nhẹ khác nhau. Tùy vào tiền sử về sức khỏe, phái đẹp có thể đến tư vấn tại các trung tâm chuyên khoa.

Nguyên nhân gây ra hiện tượng tiền mãn kinh sớm

Một số người gặp tình trạng tiền mãn kinh sớm không thể xác định nguyên nhân gây ra mãn kinh sớm. Nhưng hầu hết, những nguyên nhân phổ biến bị tiền mãn kinh sớm có thể là do:

Yếu tố di truyền

Nếu như trong gia đình có người thân, bà ngoại hoặc mẹ của bạn có tuổi mãn kinh sớm, thì nhiều khả năng bạn cũng sẽ mãn kinh sớm. Do vậy, việc biết độ tuổi mãn kinh của mẹ sẽ cung cấp các dữ liệu gợi ý thời điểm bạn sẽ bắt đầu mãn kinh. Lưu ý, gen chỉ là một nguyên nhân nhỏ gây ra của việc mãn kinh sớm.

Lối sống, sinh hoạt hàng ngày

Một vài yếu tố về lối sống có thể tác động đến tuổi bắt đầu mãn kinh. Ví dụ thường xuyên sử dụng thuốc lá sẽ làm giảm lượng hormone estrogen cơ thể của nữ giới, gây tiền mãn kinh sớm. Hoặc chỉ số khối cơ thể (BMI), cũng là yếu tố dẫn tới hiện tượng tiền mãn kinh sớm. Thành phần Estrogen được lưu trữ trong mô mỡ, với những phụ nữ rất gầy thì sẽ có ít dự trữ hormon estrogen, do đó có thể hết lượng hormon này sớm hơn.

Khong luyen tap the duc co the la nguyen nhan gay tien man kinh som 3
Không luyện tập thể dục có thể là nguyên nhân gây tiền mãn kinh sớm - Ảnh minh họa: Internet

Một vài nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng chế độ ăn chay, không luyện tập thể dục, thể thao và ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài cũng có thể là nguyên nhân và gây nên những triệu chứng tiền mãn kinh sớm.

Khiếm khuyết về nhiễm sắc thể

Một vài khiếm khuyết của nhiễm sắc thể có thể dẫn tới hiện tượng tiền mãn kinh sớm. Chẳng hạn, hội chứng Turner có liên quan đến sự sinh ra một nhiễm sắc thể không được hoàn chỉnh, chỉ xuất hiện một nhiễm sắc thể X ở trong tế bào. Phụ nữ khi mắc hội chứng Turner thì sẽ có buồng trứng hoạt động không được hiệu quả hoặc sẽ không hoạt động. Đây là nguyên do dẫn đến việc vô kinh hay bị tiền mãn kinh sớm.

Bệnh tự miễn

Dấu hiệu của tiền mãn kinh sớm có thể là những triệu chứng của các bệnh tự miễn như bệnh về tuyến giáp, bệnh viêm khớp dạng thấp. Trong số các bệnh tự miễn, hệ thống miễn dịch có thể sẽ nhận nhầm một vài cơ quan trong cơ thể với những tác nhân lạ, từ đó tấn công những cơ quan này. Việc mắc phải một trong số các bệnh này sẽ làm ảnh hưởng buồng trứng.

Điều trị bệnh ung thư

Việc điều trị ung thư bằng xạ trị, hóa trị có thể sẽ gây suy buồng trứng sớm. Việc này có thể vĩnh viễn hoặc chỉ tạm thời. Nguy cơ bị tiền mãn kinh sớm sẽ phụ thuộc vào những yếu tố như:

  • Tuổi tác: Người trẻ tuổi có thể chịu đựng hóa chất, tia xạ tốt hơn so với phụ nữ lớn tuổi.
  • Hóa chất: Loại hóa chất điều trị khác nhau cũng có tác động khác nhau đến buồng trứng.
  • Vị trí trị ung thư: Tiền mãn kinh sớm sẽ có nguy cơ phát triển nếu như vị trí xạ trị ở vùng não hoặc là vùng chậu.
Viec dieu tri ung thu bang xa tri hoa tri co the se gay suy buong trung som 4
Việc điều trị ung thư bằng xạ trị, hóa trị có thể sẽ gây suy buồng trứng sớm - Ảnh minh họa: Internet

Cách hạn chế rối loạn tiền mãn kinh

Tất cả người phụ nữ nào cũng sẽ phải trải qua thời kỳ tiền mãn kinh, mãn kinh. Một vài người đối mặt với nó khá nhẹ nhàng, nhưng cũng có một số người gặp những rối loạn khó chịu, làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt. Vì thế, người ta thường tìm hiểu nhiều về các dấu hiệu tiền mãn kinh và cách điều trị để có thể phòng tránh, khắc phục những rối loạn khi gặp hiện tượng này. Khi thấy cơ thể có triệu chứng tiền mãn kinh, phụ nữ cần phải chú ý đến những vấn đề:

Chế độ dinh dưỡng hàng ngày

  • Nên chọn các thực phẩm ít cholesterol, ít béo, giàu hàm lượng canxi (tôm, cua, trứng)
  • Các thực phẩm giàu thành phần omega-3, isoflavones, phytosterols (có nhiều trong cá, đậu nành) tốt cho phụ nữ khi mãn kinh. Các chất này có tác dụng tương tự estrogen.
  • Hạn chế những món cay, nóng nhằm tránh gây ra nóng trong người, dễ bốc hỏa.
  • Hạn chế rượu bia, chất kích thích như: cafe, thuốc lá
  • Tăng bổ sung rau xanh, hoa quả trong bữa ăn. Cung cấp cho cơ thể 1,5-2 lít nước/ngày.
Nen chon cac thuc pham it cholesterol it beo 5
Nên chọn các thực phẩm ít cholesterol, ít béo - Ảnh minh họa: Internet

Sinh hoạt hàng ngày

  • Ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Nên hạn chế thức khuya
  • Tập thói quen hít thở sâu và thư giãn
  • Giữ cho tinh thần thoải mái, lạc quan, vui vẻ
  • Thường xuyên chia sẻ tâm tư cùng với người thân, bạn bè nhằm giải tỏa các cảm xúc do lo lắng hay căng thẳng.
  • Luyện tập thể thao, duy trì dẻo dai hệ xương cơ, tăng lưu thông máu.
  • Khám phụ khoa 6 tháng/lần tại các trung tâm y tế chuyên môn về sản phụ khoa.
  • Nếu dùng thuốc để bổ sung estrogen, phải tuân thủ chỉ định bác sĩ, không nên mua thuốc chưa kê đơn.
An uong ngu nghi dung gio Nen han che thuc khuya
Ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ. Nên hạn chế thức khuya - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về triệu chứng tiền mãn kinh sớm mà phụ nữ cần nên lưu ý. Nếu thấy có những dấu hiệu bất thường, hãy đến ngay các trung tâm y khoa để kiểm tra tình trạng sức khoẻ để có hướng điều trị sớm nhé.

Mẹo nhỏ giúp trị viêm lỗ chân lông ở chân

Mẹo nhỏ giúp trị viêm lỗ chân lông ở chân

Viêm lỗ chân lông ở chân là một trong những bệnh ngoài da thường gặp do bị viêm nhiễm ở các nang lông. Bệnh có thể xuất hiện ở một vùng da nhỏ hoặc cũng có thể lan ra các vùng da xung quanh.

Xem thêm
Từ khóa:   giai đoạn tiền mãn kinh dấu hiệu của tiền mãn kinh tiền mãn kinh sớm

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?