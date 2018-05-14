Những lưu ý khi ăn cá nhất định phải biết nếu không muốn sức khỏe cả nhà gặp vấn đề

Sống khỏe 14/05/2018 11:16

Cá là thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên có một số lưu ý khi ăn mà mọi người cần phải biết để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cá đem lại nhiều lợi ích như tốt cho tim mạch, giúp xương chắc khỏe, bổ não... Tuy nhiên, nếu không biết cách ăn cá, sức khỏe của bạn có thể gặp một số vấn đề.

Những lưu ý khi ăn cá nhất định phải biết nếu không muốn sức khỏe cả nhà gặp vấn đề - Ảnh 1
Một số lưu ý khi ăn mà bạn cần biết để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Để tránh những tác hại đáng tiếc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân cũng như cả gia đình, bạn cần biết những điều cần lưu ý khi ăn cá sau đây.

Những lưu ý khi ăn cá nhất định phải biết

Hạn chế ăn cá sống

Nhiều người thường cho rằng cá càng tươi càng tốt và cho rằng khi còn sống là bổ dưỡng nhất. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Bởi vì trong cá sống thường chứa nhiều các loại ký sinh trùng, vì thế nếu không được chế biến kỹ sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể gây hại đến sức khỏe.

Những lưu ý khi ăn cá nhất định phải biết nếu không muốn sức khỏe cả nhà gặp vấn đề - Ảnh 2
Hạn chế ăn các món cá sống để tránh gây hại cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, ăn cá sống dưới dạng sushi và gỏi luôn có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng, dù đã được sơ chế. Do đó để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tốt nhất bạn nên cẩn thận khi sử dụng các món ăn chưa được chế biến chín.

Không nên ăn mật cá

Trong Đông y, mật cá sau khi được điều chế sẽ trở thành vị thuốc có tác dụng chữa bệnh đau mắt, viêm họng, giúp phòng chống ung thư... vô cùng hữu hiệu. Tuy nhiên, việc dùng mật cá tươi chưa được chế biến hay làm không đúng cách có thể gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trong mật cá thường có chất tetrodotoxin - gây ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh dẫn đến mệt mỏi, suy hô hấp, rối loạn hành vi... Nếu gặp phải trường hợp ngộ độc mật cá này, bạn nên đào thải chất độc ra khỏi cơ thể bằng cách gây nôn và nhanh chóng đến bệnh viện.

Vì thế, khi làm cá, các chị em nội trợ tốt nhất nên bỏ phần mật đi để tránh gây hại cho bản thân cũng như cả gia đình.

Đừng ăn cá khi đói

Việc ăn cá khi đói khiến cho nguy cơ mắc bệnh gout tăng lên. Đó là vì cá có hàm lượng chất đạm cao. Ăn cá khi đói sẽ làm tăng lượng purine chuyển hóa thành axit uric – một loại axit làm tổn thương ở mô, dẫn đến bệnh gout.

Những lưu ý khi ăn cá nhất định phải biết nếu không muốn sức khỏe cả nhà gặp vấn đề - Ảnh 3
Những bệnh nhân bị gout không nên ăn nhiều cá - Ảnh minh họa: Internet

Nguy cơ mắc bệnh này sẽ càng cao hơn khi ăn cá biển, bởi vì những loại cá này ở tầng nước sâu nên hàm lượng đạm rất cao. Không chỉ riêng cá mà các loại hải sản khác cũng được các bác sĩ khuyến cáo không nên dùng thường xuyên, đặc biệt là các bệnh nhân bị gout.

Cá chiên ngon nhưng không tốt

Những món cá chiên giòn dễ chế biến lại thơm ngon. Tuy nhiên, việc chiên cá quá lâu với dầu ăn có thể làm mất chất dinh dưỡng. Đồng thời, lượng chất béo quá nhiều có thể gây ra các bệnh về tim mạch, béo phì nếu thường xuyên ăn.

Những lưu ý khi ăn cá nhất định phải biết nếu không muốn sức khỏe cả nhà gặp vấn đề - Ảnh 4
Món cá chiên thơm ngon nhưng lại có thể khiến cơ thể mắc nhiều bệnh nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Để hạn chế việc mất chất, tốt nhất các chị em nội trợ nên chế biến cá theo phương pháp hấp. Theo các chuyên gia, cách này sẽ bảo vệ được các chất dinh dưỡng và không làm protein bị phá hủy.

Biết được những lưu ý khi ăn cá ở trên, hy vọng bạn sẽ có phương pháp chế biến đúng để đảm bảo sức khỏe cho cả nhà.

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