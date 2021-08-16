Những lợi ích bất ngờ của ngô đối với sức khỏe, bạn đừng nên bỏ qua loại thực phẩm tuyệt vời này nhé

Nhiều người đều không biết trong quả ngô có chứa rất nhiều dinh dưỡng, chúng không chỉ tốt cho thị lực mà còn bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Lợi ích của việc ăn Ngô

Ngô là nguồn thực phẩm giàu năng lượng và chất dinh dưỡng, bao gồm protein, vitamin B, vitamin C, và carbohydrate.

Ngô chứa lượng lớn chất xơ, kali và các chất oxy hóa. 100g ngô hạt cung cấp 342 calo cho cơ thể, do đó ngô được coi là một nguồn cung cấp năng lượng tuyệt vời cho cơ thể bạn.

Ngô cung cấp nhiều calo cho cơ thể (Ảnh minh họa: Internet)

Một cốc hạt ngô cung cấp 18,4% lượng chất xơ cơ thể cần mỗi ngày, giúp hỗ trợ và giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tiêu hóa như táo bón, trĩ, ung thư ruột kết.

Ngoài lợi ích dinh dưỡng, ngô đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Lượng folate dồi dào trong ngô rất có lợi cho việc hình thành các tế bào mới trong cơ thể. Ngoài ra ngô còn có những lợi ích cụ thể như sau:

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa có trong ngô sẽ tăng lên khi được chế biến và giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh.

Cải thiện thị lực

Ngô, đặc biệt là ngô ngọt có chứa chất lutein giúp tăng cường các dây thần kinh thị giác và cải thiện thị lực.

Là thực phẩm chống ung thư

Nhiều nghiên cứu cho thấy các chất dinh dưỡng thực vật rất dồi dào trong ngô có khả năng chống lại các tế bào gây ung thư trong cơ thể người.

Ngô còn có khả năng chống ung thư (Ảnh minh họa: Internet)

Những điều cần lưu ý khi ăn ngô

Tuyệt đối không được ăn ngô đã bị nhiễm nấm mốc. Ăn ngô bị nhiễm khuẩn được cho là nguy cơ gây ung thư và dị tật ống thần kinh – loại dị tật bẩm sinh phổ biến có thể dẫn đến tàn tật hoặc tử vong. Bạn cần chọn lựa kỹ càng nguồn gốc thực phẩm trước khi đưa vào cơ thể nhé.

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