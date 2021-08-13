Bệnh ung thư đường ruột thường xuất phát sau khoảng thời gian bạn bị viêm ruột. Do đó, việc kiểm soát và diệt trừ bệnh viêm ruột ngay từ giai đoạn đầu sẽ ngăn chặn nguy cơ mắc ung thư ruột đó bạn nhé!

Nếu bạn đang nằm trong nhóm người này thì nên đến bệnh viện để kiểm tra thường xuyên, theo dõi bệnh tình tránh để xảy ra trường hợp xấu nhất. Để ngăn ngừa sự xuất hiện của ung thư ruột, bạn nên chăm chỉ tập thể dục nhiều hơn. Đồng thời, hãy ăn uống hợp lý, nói không với thuốc lá, rượu bia.

Những người có nguy cơ cao mắc ung thư ruột thường dễ đi đại tiện bất thường, tiền sử gia đình di truyền về ung thư đại trực tràng hoặc có thành viên trong gia đình bị ung thư ruột, viêm đại tràng lâu năm.

Người bệnh viêm gan

Những người bị viêm gan do vi rút gây nên, sau nhiều năm chung sống cuối cùng bệnh cũng sẽ phát triển thành ung thư gan. Vì vậy, nhóm người bị viêm gan do vi rút có nguy cơ cao, nhất định phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên và định kì để có thể điều trị kịp thời.

Tình trạng viêm gan, xơ gan sẽ rất dễ dẫn đến ung thư vì vậy bạn tuyệt đối không được chủ quan với bệnh. Hãy chủ động đề phòng hạn chế các chất kích thích và có lối sống hợp lí nhất nhé.

Có thể bạn sẽ mắc ung thư nếu không điều trị bệnh viêm gan kịp thời (Ảnh minh họa: Internet)

Bệnh viêm dạ dày

Viêm dạ dày là tình trạng bệnh rất phổ biến nhưng nếu bạn không chữa trị triệt để thì bệnh sẽ dễ chuyển biến thành ung thư dạ dày. Thực tế, bệnh ung thư dạ dày thường là do bị viêm dạ dày lâu ngày, tái phát nhiều lần khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương.

Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao thường rơi vào nhóm người bị nhiễm vi khuẩn H.pylori, hay bị đau dạ dày, viêm loét dạ dày, polyp dạ dày, ăn nhiều muối, thích uống rượu, hút thuốc…

Đây chính là những đối tượng rất dễ dẫn đến ung thư dạ dày, nếu bạn thuộc nhóm này thì hãy nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Đừng để bệnh đến giai đoạn muộn thì rất khó chữa khỏi.