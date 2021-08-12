Duy trì quan hệ tình dục đều đặn cơ thể phụ nữ sẽ nhận được những ‘lợi ích vàng’ này, chị em đừng nên bỏ qua

Sống khỏe 12/08/2021 05:44

Đời sống tình dục không chỉ là sợi dây gắn kết mối quan hệ của hai bạn, đối với phụ nữ việc này còn mang lại rất nhiều lợi ích khác.

Bên cạnh nhưng kiêng kỵ trong quan hệ tình dục thì việc quan hệ lành mạnh sẽ mang đến cho phụ nữ rất nhiều lợi ích. Điển hình như những điều dưới đây.

Giúp phụ nữ tăng cường sức khỏe sinh sản

Estrogen ở nữ giới sẽ được bài tiết nhiều trong quá trình giao hợp, từ đó hỗ trợ chức năng làm việc của buồng trứng tốt hơn. Ngoài ra, khi duy trì chuyện chăn gối đều đặn thì còn làm tăng dịch tiết âm đạo và ngăn ngừa tình trạng khô âm đạo nên giúp ích rất nhiều cho cơ thể nữ giới.

Duy trì quan hệ tình dục đều đặn cơ thể phụ nữ sẽ nhận được những ‘lợi ích vàng’ này, chị em đừng nên bỏ qua - Ảnh 1
Giúp phụ nữ tăng cường sức khỏe sinh sản (Ảnh minh họa: Internet)

Giúp phụ nữ điều hòa kinh nguyệt và giảm thiểu triệu chứng đau bụng kinh

Những cơn đau bụng trong “ngày đèn đỏ” có thể khiến bạn khó chịu và không thoải mái, nhưng chúng sẽ được làm giảm đáng kể nếu như bạn duy trì tần suất quan hệ tình dục đều đặn. Bởi khi quan hệ, tuyến yên sẽ tiết ra nhiều enkephalin hơn, có thể giúp giảm đau, khó chịu trong cơ thể, đẩy lùi các cơn đau bụng kinh của phụ nữ.

Không những vậy, một đời sống tình dục hài hòa và hạnh phúc sẽ rất có lợi trong việc tiết estrogen và progesterone, giúp các kỳ kinh nguyệt xuất hiện đều đặn hơn.

Giúp ngăn chặn các cơn đau tim

Duy trì quan hệ tình dục đều đặn cơ thể phụ nữ sẽ nhận được những ‘lợi ích vàng’ này, chị em đừng nên bỏ qua - Ảnh 2
Giúp ngăn chặn những cơn đau tim, mệt mỏi (Ảnh minh họa: Internet)

Một nghiên cứu tại Đại học Belfast Queen (Anh) cho thấy việc quan hệ tình dục khoảng 3 lần mỗi tuần có thể giảm một nửa nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nghiên cứu khác ở Israel cho thấy phụ nữ đạt cực khoái 2 lần một tuần có thể tăng khả năng chống chọi với bệnh tim lên hơn 30% so với nhóm ít hoặc không có quan hệ tình dục, hoặc có quan hệ nhưng không đạt cực khoái.

Vì vậy, việc quan hệ tình dục an toàn và đều đặn thực sự rất tốt cho sức khỏe của hai bạn. Hãy duy trì thói quen tốt này để bảo vệ sức khỏe bạn nhé.

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