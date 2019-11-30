Những loại quả vàng được xem là 'thần dược' giúp phụ nữ tăng hưng phấn, đời sống chăn gối thăng hoa

Đời sống chăn gối hòa hợp là bí quyết giúp giữ lửa hôn nhân. Dưới đây là 5 loại quả được coi là thần dược đối với sức khỏe sinh lý của phái yếu.

Ngoài ra, sầu riêng có chứa thành phần dinh dưỡng rất dồi dào, bao gồm chất đạm, chất béo, các loại vitamin như B1, B2, C và các khoáng chất khác như Na, P, K. Các chất này không những tốt cho cơ thể mà còn giúp bổ thận, bổ tỳ.

Loại quả ngon lành này có khả năng chống lão hóa, làm đẹp da và tăng cường trí nhớ rất tốt. Không những thế, sầu riêng còn có công dụng tuyệt vời trong việc tăng ham muốn ở cả hai giới.

Sầu riêng là thực phẩm tuyệt vời đối với sức khỏe sinh lí phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

2. Bơ

Bơ không chỉ giàu chất khoáng và các loại chất béo đơn không bão hòa rất tốt cho sức khỏe mà còn là một thực phẩm tăng cường sinh lí hoàn hảo cho phái đẹp. Loại quả này chứa nhiều Folat- giúp chuyển hóa protein, tạo ra nhiều năng lượng cho chị em trong đời sống tình dục.

Ngoài ra, bơ cũng chứa nhiều vitamin B6, giúp điều hòa tuyến giáp của phụ nữ. Vì thế, đây được coi là một trong những loại quả vàng giúp phụ nữ tăng hưng phấn.

3. Cam

Cam là loại quả rất giàu vitamin C. Chất flavonoid kết hợp với vitamin C có trong cam giúp cơ thể tăng cường khả năng miễn dịch, làm chắc khỏe thành mạch.

Hơn nữa, cam là nguồn cung cấp phong phú thiamin và folate, có tác dụng tăng cường chất lượng của máu huyết. Chỉ cần uống một cốc nước cam mỗi ngày, chị em phụ nữ sẽ sung mãn hơn trong đời sống tình dục.

Một cốc nước cam mỗi ngày là bí quyết giúp chị em tăng hưng phấn - Ảnh minh họa: Internet

4. Lựu

Các nghiên cứu gần đây cho biết, lựu không những có tác dụng tích cực đối với sức khỏe tình dục của nam giới mà còn góp phần kích thích ham muốn tình dục ở nữ giới.

Lựu chứa nồng độ chất chống oxy hóa cao, làm tăng hormone testosterone và estrogen. Do đó, loại quả này được xem là bí quyết tăng hưng phấn trong mỗi cuộc "yêu".

5. Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây tráng miệng quen thuộc ở nhiều gia đình. Nó chứa hàm lượng cao các amino axit có tên citrulline, có khả năng làm thúc đẩy quá trình sản sinh arginin - một loại acid quan trọng trong sự vận hành các mạch máu trong cơ thể.

Chất arginin này không những giúp nam giới tăng cường sinh lực trong khi quan hệ tình dục mà còn giúp nữ giới tăng cảm giác hưng phấn.

Dưa hấu rất tốt trong việc giúp chị em tăng ham muốn tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là bạn chỉ nên dùng với số lượng hợp lý, tránh ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.