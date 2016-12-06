Theo Prevention, mặc dù kinh nguyệt có thể gây phiền toái cho chị em hàng tháng, nhưng họ nên chú ý nhiều hơn tới các triệu chứng và vấn đề xảy ra trong ngày 'đèn đỏ'. Kinh nguyệt phản ánh tình trạng sức khỏe của phụ nữ. Trễ kinh, chảy máu ít hoặc rong kinh có thể là dấu hiệu của một số vấn đề nghiêm trọng.

Sau đây là những dấu hiệu bất thường mà các bác sĩ phụ khoa khuyên bạn cần lưu ý và nên đi khám ngay:

Nếu bạn đã mất 2 kỳ kinh trở lên (và bạn không mang thai), có một vài nguyên nhân. Đó có thể là do sự mất cân bằng hormone, vấn đề tuyến giáp, tập thể dục quá mức hoặc do ăn uống, stress hay mãn kinh sớm. Tuy nhiên, mất kinh cũng có thể dẫn tới sự phát triển các tế bào bất thường (tình trạng xảy ra trước khi ung thư xuất hiện). Vì thế, bạn cần đi khám để kiểm tra toàn diện. Ngoài việc điều trị bình thường, bác sĩ phụ khoa nên kiểm tra máu và mức hormone, tuyến giáp và u nang tử cung của bạn.

Đau bụng dữ dội và đột ngột

Nếu bị đau đến mức không thể chịu nổi trong kỳ kinh, bạn có thể bị viêm màng trong dạ con. Đây là tình trạng các tế bào phát triển bên trong tử cung bắt đầu phát triển từ vách ngoài tử cung, gây đau đớn kinh khủng. Các triệu chứng có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, và hầu hết phụ nữ bị mắc bệnh này thường trải qua ngày ‘đèn đỏ’ cực kỳ đau đớn.

Chảy máu bất thường

Nếu bạn nhận thấy sự chảy máu bất thường giữa các chu kỳ, điều đó có thể hoàn toàn bình thường, nhất là nếu bạn đang uống thuốc ngừa thai. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bạn bị u nang tử cung, xơ hóa hoặc các tế bào tiền ung thư phát triển.

Rong kinh hoặc chu kỳ kéo dài hơn 10 ngày

Rong kinh là gì? Nếu bạn phải thay băng vệ sinh mỗi giờ 1 lần thì đó có thể được gọi là rong kinh. Đây có thể là triệu chứng của một số bệnh, chẳng hạn xơ hóa, polyp hay bệnh lạc màng trong tử cung, có thể gây thiếu máu. Tình trạng này đòi hỏi sự can thiệp y tế ngay lập tức. Ngoài ra, nó còn có thể là dấu hiệu của bệnh u cơ hoặc tăng sản.

Các triệu chứng rối loạn tiền kinh nguyệt (PMS)

Nếu bạn đột nhiên trở nên cực kỳ khó chịu, chắc chắn bạn đang bị triệu chứng rối loạn tiền kinh nguyệt. Những triệu chứng này bao gồm việc thèm ăn uống vô độ, thay đổi tâm trạng, stress, lo lắng, nổi giận vô cớ và mất kiểm soát.

Rối loạn hormone

Trong ngày 'đèn đỏ', một số bệnh có thể trở nên nặng hơn nhiều. Nếu bạn bị hen suyễn và cảm thấy cực kỳ mệt 1 tuần trước kỳ kinh, bạn nên biết rằng đó không phải là sự trùng hợp. Đây là hiện tượng được gọi là sự phóng đại tiền kinh nguyệt, trong đó các chứng bệnh như tiểu đường, stress hay viêm khớp sẽ trở nên trầm trọng hơn suốt kỳ kinh. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ về các loại thuốc bạn nên uống trước ngày 'đèn đỏ' để giảm đau đớn.

Hãy chú ý để bảo vệ sức khỏe nhé.