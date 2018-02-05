Theo các nghiên cứu, việc thay đổi lối sống lành mạnh có thể giảm đến 80% nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Dưới đây là những cách bạn nên thường xuyên duy trì để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Ung thư là căn bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong cao và bất cứ ai cũng có thể mắc phải. Chính vì vậy, điều bạn cần làm chính là ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này, bắt đầu từ việc thay đổi lối sống lành mạnh và khoa học. Dưới đây là những cách giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả, bạn nên kiên trì áp dụng mỗi ngày:

Những cách giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả Ăn hành thường xuyên Các chuyên gia cho biết, hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong các loại hành như hành lá, hành tím, hành tây… đều có khả năng giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư trong cơ thể. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung thực phẩm này trong các món ăn hàng ngày để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Thường xuyên ăn hành là cách giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh: Internet Ngừng hút thuốc lá Các nhà khoa học cho biết trong thuốc lá có chứa trên 60 hóa chất sinh ung thư. Theo các nghiên cứu tại Anh, những người thường xuyên hút thuốc lá có khả năng mắc ung thư lên tới 20-30%. Riêng đối với người hút thuốc lá thụ động (sống trong môi trường nhiều khói thuốc) có nguy cơ mắc ung thư cột sống tới 40% so với người bình thường.

Nếu bạn ngừng hút thuốc lá có thể giảm được 1/2 nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư phổi, họng, thực quản, thận, tuyến tụy… Hạn chế ăn đồ nướng Những thực phẩm được chế biến theo phương pháp nướng ở nhiệt độ cao trong thời gian dài sẽ sinh ra hợp chất heterocyclic amines (HCAs). Đây chính là chất có khả năng gây hại cho DNA và làm thay đổi cấu trúc tế bào, từ đó tăng khả năng ung thư. Các loại đồ nướng đều không tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet Không uống nước quá nóng Theo nghiên cứu tại trường Đại học Aberdeen (Anh), thường xuyên sử dụng nước quá nóng có thể làm tổn thương các tế bào trong vòm họng và tăng gấp đôi nguy cơ ung thư vòm họng. Bạn nên uống nước ấm sẽ tốt cho sức khỏe hơn so với nước nóng. Bổ sung tỏi vào thực đơn hàng ngày Những dưỡng chất quý giá có trong tỏi giúp kháng viêm, ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Nếu tỏi được chế biến ở nhiệt độ cao sẽ cản trở quá trình trao đổi chất của các enzyme và làm giảm khả năng phòng chống ung thư. Cách tốt nhất để tỏi phát huy hết tác dụng của nó là bạn nên ăn sống hoặc dùng rượu tỏi. Tỏi giàu chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ ung thư - Ảnh: Internet Dành 30 phút để luyện tập thể dục mỗi ngày Hơn 20 nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson đã chứng minh rằng, những người thường xuyên tập thể dục sẽ giảm được 30-40% nguy cơ mắc ung thư vú so với những người ít vận động. Bên cạnh đó, nếu bạn đi bộ khoảng 4 giờ mỗi tuần thì có thể giảm đến 50% nguy cơ ung thư tuyến tụy. Hãy dành thời gian mỗi ngày để luyện tập thể dục - Ảnh: Internet Trên đây là những cách giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả bạn nên duy trì mỗi ngày để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân nhé!

Đây là 6 bộ phận trên cơ thể dễ mắc ung thư nhất mà bạn không nên xem thường Nếu không duy trì một lối sống lành mạnh, tích cực thì căn bệnh ung thư có thể phát triển ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bạn. Tuy nhiên, có 6 bộ phận trên cơ thể có nguy cơ mắc ung thư cao nhất mà bạn cần tìm hiểu ngay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cach-giup-ngan-ngua-ung-thu-hieu-qua-ai-cung-can-biet-de-tu-cuu-chinh-minh-270515.html