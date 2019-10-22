Những bài thuốc ngâm rượu chữa đau lưng hiệu quả trong dân gian

Rượu tỏi được các nhà nghiên cứu khoa học minh chứng là có tác dụng tốt với những người mắc bệnh về xương khớp, đau lưng. Rượu tỏi có khả năng giúp cải thiện sức khỏe khớp xương, giúp đỡ đau mỏi hơn, các chi vận động linh hoạt, ngoài ra bài thuốc ngâm rượu chữa đau lưng này còn có tác dụng với những người đang mắc chứng vôi hóa các khớp.

Ngâm rượu gì tốt cho xương khớp luôn là một trong những câu hỏi mà nhiều người vẫn thường thắc mắc khi nhắc đến những bài thuốc hay, trị hiệu quả các vấn đề liên quan đến xương khớp. Nếu bạn hoặc người thân trong gia đình đang gặp vấn đề về xương khớp và muốn tìm những bài thuốc ngâm rượu xoa bóp, hỗ trợ trị đau nhức xương khớp, bạn có thể áp dụng những bài thuốc ngâm rượu chữa đau lưng dưới đây.

Rượu ngâm cùng ngải cứu được xem là một trong những bài thuốc giúp chữa đau lưng rất phổ biến trong dân gian được nhiều người sử dụng và hiệu quả rất tốt.

Tỏi bóc vỏ và rửa sạch sau đó thái thành từng lát mỏng. Đổ tỏi sơ chế được vào trong bình thủy tinh và đổ rượu vào ngâm. Để rượu trong vòng khoảng 10 ngày, khi rượu chuyển sang màu vàng nhạt thì có thể đem ra sử dụng.

Nguyên liệu:

Ngải cứu: 6gram

Hồng hoa, nhục quế: 8gram mỗi loại

Tô mộc, tần giao, đương quy, khương hoạt: 12 gram mỗi loại

Rượu trắng: 1 lít

Thực hiện:

Đem các nguyên liệu trên sơ chế cho sạch và ngâm cùng với rượu. Với cách ngâm rượu ngải cứu này, bạn ủ trong hủ thủy tinh và để yên trong khoảng 1 tuần là có thể dùng được.

Rượu gừng

Gừng được biết đến là loại gia vị rất phổ biến tại Việt Nam, nó xuất hiện nhiều trong các gian bếp của hầu hết mọi gia đình. Bên cạnh là gia vị cho món ăn, một công dụng khác của gừng chính là chữa các bệnh liên quan đến xương, khớp, đặc biệt là bệnh đau lưng. Để làm rượu gừng ngâm rượu chữa đau lưng, bạn có thể áp dụng theo cách sau.

Dùng rượu gừng xoa bóp vùng bị đau, cơn đau sẽ nhanh biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Gừng tươi: khoảng 1 kg

Rượu trắng (chọn loại 40-45 độ): 3 lít.

Thực hiện:

Đem gừng rửa sạch, sau đó thái thành từng lát mỏng. Sau đó cho vào trong hũ thủy tinh và ngâm cùng rượu, ngâm gừng trong khoảng 1 tuần thì có thể mang ra sử dụng. Với rượu gừng thu được, bạn có thể dùng để xoa bóp vào những vùng bị đau, cơn đau sẽ nhanh biến mất.

Rượu hạt gấc

Bài thuốc ngâm rượu chữa đau lưng với hạt gấc cũng được biết đến với công dụng giúp làm đẹp da, giảm đau nhức, mỏi lưng. Mỗi ngày chỉ cần xoa nhẹ nhàng rượu gấc vào vùng bị đau kết hợp massage sẽ mang đến kết quả khả quan cho người bệnh.

Rượu hạt gấc giúp giảm đau nhức, mỏi lưng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

Hạt gấc: 40 – 50 hạt

Rượu trắng (loại 45 độ): 500ml – 1L

Thực hiện:

Hạt gấc giữ lại phần màng, sau đó đem rửa sạch và nướng cho vàng lên, tách phần lớp vỏ ngoài bị cháy, lấy phần thịt hạt bên trong và đem giã nhỏ. Sau đó cho rượu trắng và hạt vào trong hũ thủy tinh, để ngâm trong 2 tuần hoặc 10 ngày là có thể mang ra sử dụng.

Rượu hạt gấc cùng quế

Rượu hạt gấc ngâm cùng với vỏ quế có tác dụng chữa vết thương vị sưng, tấy, vết bầm do va đập mạnh, lưu thông kinh mạch… cũng như rượu hạt gấc, đây được xem là bài thuốc trị đau, nhức mỏi xương khớp hiệu quả.

Nguyên liệu:

Hạt gấc: khoảng 10–15 hạt (chọn loại hạt còn nguyên màn)

Rượu trắng: 500ml

Vỏ quế: 30gram

Thực hiện:

Hạt gấc đem rửa sạch và sao cho thật vàng hoặc bạn cũng có thể nướng. Sau đó đem đập ra và lấy phần thịt bên trong, giã cho thật nhỏ cùng với vỏ quế. Trộn đều hỗn hợp vừa giã và cho vào trong hủ thủy tinh, sau đó đem ngâm cùng với rượu khoảng 2 tuần thì mang ra sử dụng. Khi sử dụng để chữa đau nhức xương khớp, thoa lên vùng đau và xoa bóp, thực hiện kiên trì trong nhiều ngày sẽ mang lại kết quả tốt.

Rượu lá mơ lông

Bài thuốc ngâm rượu với lá mơ lông đặc biệt mang lại hiệu quả cao cho những người mắc bệnh phong thấp, có thể dùng xoa bóp cải thiện các cơn đau nhức hay uống đều được. Bạn có thể áp dụng bài thuốc dùng lá mơ lông ngâm rượu chữa đau lưng theo hướng dẫn sau.

Nguyên liệu:

Lá mơ lông phơi khô: 1 kg

Rượu trắng: 2L (chọn rượu 40 -45 độ)

Thực hiện:

Lá mơ lông sau khi phơi khô thu được khoảng 1kg, bạn đem thái nhỏ và tiếp tục phơi khô thêm lần nữa. Lấy phần lá đã khô cho vào hũ thủy tinh và ngâm cùng với rượu trong khoảng 2 tuần thì có thể mang ra sử dụng (rượu ngâm càng lâu càng tốt).

Lưu ý khi dùng rượu thuốc để trị các bệnh xương khớp

Trong dân gian có rất nhiều bài thuốc ngâm rượu chữa đau lưng hiệu quả, ít xảy ra tác dụng phụ nguy hiểm. Tuy nhiên, trong quá trình chữa trị với rượu thuốc, cần lưu ý một vài vấn đề cơ bản sau:

Khi ngâm rượu chữa bệnh xương khớp nên chú ý đến nguyên liệu - Ảnh minh họa: Internet

Khi ngâm rượu chữa bệnh xương khớp nên chú ý đến nguyên liệu. Không phải loại rượu nào cũng có thể uống được, bởi một số chỉ dùng bôi ngoài da, khi uống có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe.

Tuyệt đối không bôi rượu thuốc lên những vết thương hở, để xa với tầm tay của trẻ em.

Đối với trường hợp người bệnh bị thoái hóa cột sống hay gai cột sống, trong quá trình trị bệnh, bên cạnh việc dùng thuốc thì có thể kết hợp với rượu xoa bóp vùng xương khớp tổn thương để mang đến kết quả hiệu quả hơn.

Không dùng rượu thuốc với người có cơ địa dễ dị ứng, mẫn cảm với thành phần của thuốc

Trong quá trình trị bệnh cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung các thực phẩm chứa canxi, protein, sắt, tránh các loại chứa cồn, chất kích thích.

Luôn giữ ấm cơ thể, thỉnh thoảng ngâm chân hoặc vùng bị đau với nước muối ấm, thảo dược mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp hiệu quả điều trị cao hơn.

Những loại cây thuốc nam chữa đau lưng

Bên cạnh các bài thuốc ngâm rượu chữa đau lưng, dân gian ta còn biết tận dụng những loại cây thuốc nam để chữa chứng bệnh này. Những loại cây thuốc nam quen thuộc có tác dụng chữa trị chứng đau lưng, nhức mỏi rất tốt mà không hẳn ai cũng biết. Một vài cây thuốc trong số đó có thể kể đến như:

Cây xấu hổ

Cây xấu hổ hay còn có tên gọi khác là cây trinh nữ, một trong những loại cây thuốc nam giúp chữa chứng bệnh đau nhức xương khớp rất hiệu quả. Đặc biệt, trong Đông y, xấu hổ còn được ghi chép là nếu dùng rễ cây xấu hổ sẽ giúp bổ tâm, an thần, chống viêm, bài trừ phong thấp, điều trị các bệnh về thận, chống sởi, các bệnh về đường tiết niệu, phong tê thấp.

Cây xấu hổ giúp chữa chứng bệnh đau nhức xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Cây huyết đằng

Cây huyết đằng cũng là cây thuốc nam có tác dụng chữa các bệnh đau nhức xương khớp được rất nhiều người áp dụng. Vì cây huyết đằng có tính năng đặc biệt là giúp bổ huyết, không nề trệ, hành huyết nhưng lại không phá huyết, có công dụng giúp tăng cường quá trình tuần hoàn máu, đặc biệt phù hợp với những người bị khí hư.

Lá lốt

Cũng như hai loại cây thuốc nam trên, lá lốt cũng là một trong những loại cây thuốc nam giúp chữa các bệnh liên quan đau nhức xương khớp rất hiệu quả được dân gian áp dụng rất nhiều. Đây cũng là loại gia vị khá phổ biến thường bắt gặp trong căn bếp của nhiều gia đình Việt. Bên cạnh là gia vị cho món ăn, loại lá này còn có tác dụng hỗ trợ trị những bệnh về xương khớp, có công dụng giúp giảm viêm, giảm tình trạng đau nhức, chữa chứng phong thấp rất hiệu quả.

Lá lốt hỗ trợ trị những bệnh về xương khớp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài gợi ý về các bài thuốc ngâm rượu chữa đau lưng. Hi vọng, với bài viết này sẽ giúp bạn tìm được phương pháp chăm sóc sức khỏe tốt cho bạn và gia đình mình.