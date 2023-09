Đau vùng xương chậu bên phải, cần hiểu đúng để chăm sóc sức khỏe kịp thời!

Đau vùng xương chậu bên phải, không nên xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Đau nhói vùng xương chậu bên phải

Đau vùng xương chậu bên phải sẽ khiến người bệnh ê buốt khó ngồi, đi lại khó khăn thậm chí là không cả nằm nghỉ ngơi được. Triệu chứng đau xưng chậu bên phải thường cảnh báo tiềm ẩn nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Thông thường tình trạng đau hay âm ỉ kéo dài trong 1 khoảng thời gian nhưng cũng có những trường hợp cơn đau cấp tính, dữ dội xuất hiện nhanh rồi tự giảm.Theo các bác sĩ hầu hết những cơn đau ở vùng hông bên phải đều liên quan trực tiếp hoặc chịu biến chứng từ vấn đề của cột sống và các dây thần kinh. Ngoài ra còn do những bệnh lý xuất hiện từ sự tổn thương ở thận. Đau xương chậu bên phải có thể do gặp phải chấn thương trong quá trình lao động, làm việc hàng ngày hoặc do thoái hóa, loãng xương…