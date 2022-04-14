Nhiều người sau khi uống trà cảm thấy tỉnh ngủ như uống cà phê vì trà là một trong những thức uống chứa lượng caffeine lớn, nhưng đâu mới là loại trà chứa caffeine nhiều nhất?

Sống khỏe 14/04/2022 17:38

Nhiều người không thích cà phê sẽ thường lựa chọn trà để thay thế, nhưng loại trà nào chứa caffeine nhiều nhất để giúp tinh thần luôn tỉnh táo?

Trà là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất trên thế giới. Trà được làm từ lá của một loại cây có tên là Camellia sinensis, lá trà càng bị oxy hóa nhiều thì càng sẫm màu, đặc điểm này sẽ quyết định nên từng loại trà.

Thông thường trà luôn chứa caffeine, nhưng lượng caffeine trong mỗi loại trà sẽ khác nhau. Trà đen (hay một số nơi gọi là hồng trà) chứa nhiều caffeine nhất, trong khi trà xanh và trà trắng có ít caffeine nhất, ngoại trừ trà đã khử caffeine. Trang thông tin y tế của Anh - Medical News Today đã giới thiệu một số loại trà tiêu biểu chứa bao nhiêu hàm lượng caffeine trong từng loại.

Trà đen (Hồng trà)

Một tách trà đen (khoảng 240 ml) chứa lượng caffeine cao nhất, khoảng chừng từ 64mg~112mg. Trà đen không chứa calo, chất béo, chất đạm, chất xơ, vitamin và đường, nó cũng giống như các loại trà khác chứa là đều chứa thành phần flavonoid, phytochemical, flavonols, theanine và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Nhiều người sau khi uống trà cảm thấy tỉnh ngủ như uống cà phê vì trà là một trong những thức uống chứa lượng caffeine lớn, nhưng đâu mới là loại trà chứa caffeine nhiều nhất? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà đen có thể giúp tinh thần minh mẫn do chứa hàm lượng caffeine, có thể giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đồng thời giúp tăng huyết áp ở những người lớn tuổi bị tụt huyết áp sau khi ăn, những người thường xuyên uống trà ít có nguy cơ mắc ung thư buồng trứng.

Trà ô long

Một tách trà ô long chứa 29mg~53mg caffeine. Tương tự như trà đen, trà ô long không chứa chất béo, đường, chất đạm hoặc chất xơ. Với 100g trà ô long sẽ chứa 1 calo, 1mg canxi, 1mg magie, 1mg phốt pho, 12mg kali, 3mg natri, 0,01mg kẽm, 0,06mg niacin, 2mg theobromine.

Nhiều người sau khi uống trà cảm thấy tỉnh ngủ như uống cà phê vì trà là một trong những thức uống chứa lượng caffeine lớn, nhưng đâu mới là loại trà chứa caffeine nhiều nhất? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trà ô long có thể giúp giảm cân. Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng uống ô long thường xuyên hoặc các loại trà khác có thể giúp giảm cân do chất chống oxy hóa EGCG trong trà. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng nó có thể làm giảm chỉ số cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trà xanh

Lượng caffeine trong một cốc trà xanh dao động từ 24mg~39mg. Cũng như hai loại trà bên trên, trà xanh không chứa chất béo, đường, chất xơ, nhưng có một điều đặc biệt là với 100g trà xanh chứa 0,22g chất đạm và 1 calo, 0,02mg sắt, 1mg magie, 8mg kali, 1mg natri, 0,01mg kẽm.

Nhiều người sau khi uống trà cảm thấy tỉnh ngủ như uống cà phê vì trà là một trong những thức uống chứa lượng caffeine lớn, nhưng đâu mới là loại trà chứa caffeine nhiều nhất? - Ảnh 3
Ảnh : Getty Images Bank

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trà xanh có thể giúp ngăn ngừa ung thư da, giảm viêm, hỗ trợ các bệnh viêm da và giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Trà trắng

Nhiều người sau khi uống trà cảm thấy tỉnh ngủ như uống cà phê vì trà là một trong những thức uống chứa lượng caffeine lớn, nhưng đâu mới là loại trà chứa caffeine nhiều nhất? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Một cốc trà trắng chứa 32mg~37mg caffeine. Về mặt dinh dưỡng, nó tương tự như trà xanh và được chế biến ít hơn trà đen, trà ô long và trà xanh. Điều này có nghĩa là trà trắng chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn. Trà trắng có nhiều lợi ích tương tự như các loại trà khác và có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, bảo vệ da chống lại các tia UV có hại, giảm viêm, giảm cân và cải thiện khả năng nhận thức.

Trà thảo mộc và trà đã khử caffeine

Nhiều người sau khi uống trà cảm thấy tỉnh ngủ như uống cà phê vì trà là một trong những thức uống chứa lượng caffeine lớn, nhưng đâu mới là loại trà chứa caffeine nhiều nhất? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Các loại trà đã khử caffeine chứa ít hơn 12mg caffeine trong mỗi cốc. Trong các loại trà thảo mộc tự nhiên thông thường sẽ không chứa caffeine, những loại trà tốt cho sức khỏe và không chứa caffeine đó bao gồm trà rooibos (là một loại hồng trà), trà hoa dâm bụt (atiso đỏ), trà hoa cúc và trà nghệ.

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