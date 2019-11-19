Nguyên nhân gây đau bụng trên rốn từng cơn và cách chữa trị hiệu quả nhất

Tuy nhiên, người lớn tuổi vẫn thường gặp nhiều hơn. Có khi cơn đau là cấp tính mau khỏi hoặc có thể kéo dài âm ỉ trong nhiều giờ, nhiều ngày, thậm chí là trong suốt cả tuần.

Vùng trên rốn hay còn gọi là vùng thượng vị hoặc vùng dưới mũi xương ức. Đau bụng trên rốn từng cơn hay còn gọi là đau thượng vị. Đây là hiện tượng mà rất nhiều người mắc phải và có thể gặp ở mọi lứa tuổi từ trẻ em cho tới người già.

Đau bụng là tình trạng mà bất cứ ai cũng đã từng mắc phải và có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó. Có thể nó chỉ là dấu hiệu của một số bệnh thông thường hoặc là triệu chứng của những bệnh nguy hiểm. Cụ thể nguyên nhân gây bệnh gồm:

Đau bụng trên rốn hay còn gọi là đau thượng vị là hiện tượng mà rất nhiều người mắc phải

Chứng bệnh viêm đại tràng cấp hoặc mạn tính có thể gây ra đau bụng trên rốn. Cơn đau diễn ra âm ỉ không rầm rộ hoặc đau từng cơn. Tình trạng đau bụng trên rốn từng cơn kèm tiêu chảy hoặc còn đi kèm với 1 số biểu hiện như: đầy hơi trướng bụng; đi ngoài nhiều lần; có thể kèm theo táo bón.

Rất hiếm nhưng cũng có thể nó là biểu hiện của bệnh mạch vành (thiếu máu cơ tim hay nhồi máu cơ tim, suy tim nặng gây gan to, tim to…)

Chứng bệnh viêm đại tràng cấp hoặc mạn tính có thể gây ra đau bụng trên rốn

- Do đau dạ dày

Đau vùng trên rốn hoặc đau quanh rốn với biểu hiện đau từng cơn là triệu chứng điển hình của bệnh đau dạ dày. Ngoài ra, có thể bị đau bụng trên rốn từng cơn và buồn nôn hoặc đau bụng từng cơn trên rốn tiêu chảy nếu đó là tình trạng viêm cấp tính và nặng. Hoặc cũng có thể kèm theo ợ hơi, ợ chua.

- Đau bụng do giun gây ra

Giun chui vào ống mật sẽ dẫn đến đau vùng thượng vị. Cơn đau gây ra do giun chui vào ống mật thường sẽ rất dữ dội và vã nhiều mồ hôi. Hiện tượng này cũng có thể gặp ở những trẻ em bị nhiễm giun.

Các cơn đau thường diễn ra quanh rốn hoặc cũng có trường hợp ngoài đau quanh rốn có kèm theo đau vùng bụng trên rốn.

Cơn đau gây ra do giun chui vào ống mật

Ngoài ra, đau bụng trên rốn là biểu hiện khi mắc phải các bệnh của tụy như viêm tụy cấp, viêm tụy cấp chảy máu hoặc do viêm tụy mạn tính gây ung thư đầu tụy.

Nếu bị ho nhiều gây co thắt cơ hoành cũng có thể dẫn đến đau bụng trên rốn. Bệnh áp xe cơ hoành cũng là nguyên nhân dẫn đến đau bụng trên rốn.

Triệu chứng đau hố chậu phải thường thấy khi bị mắc bệnh viêm ruột thừa. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhất là trẻ em thì sau khi đau ở thượng vị mới khu trú đau ở vùng hố chậu phải.

- Do bệnh gan, mật

Đau bụng trên rốn từng cơn có thể gây ra do một vài bệnh liên quan đến gan mật như: đường dẫn mật, túi mật, áp-xe gan, viêm gan siêu vi gây sưng gan…

Vùng thượng vị có thể bị đau do suy tim gây ứ máu ở gan. Sỏi túi mật hoặc sỏi đường dẫn mật cũng gây đau.

3. Cách xác định đau bụng trên rốn

Muốn chẩn đoán đúng đau bụng trên rốn, bạn cần được siêu âm ổ bụng để nắm chi tiết nhất về tình trạng gan, mật, hệ tiết niệu, tụy, lá lách…

Để tìm được đúng nguyên nhân, người bệnh nên đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám và kịp thời có biện pháp xử lý cũng như điều trị.

Cần áp dụng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý

Đồng thời, nếu muốn phòng ngừa hiện tượng đau bụng trên rốn, bạn cần áp dụng chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Nên tránh thức khuya. Ăn chín uống sôi và hạn chế dùng thực phẩm có nhiều chất kích thích không tốt cho sức khỏe. Thường xuyên luyện tập thể dục để tăng cường sức khỏe.

4. Cần gặp bác sĩ trong những trường hợp nào?

Để tránh nguy hiểm tới sức khỏe, cần tới gặp bác sĩ ngay nếu mắc phải các trường hợp đau bụng trên rốn sau:

- Cơn đau bụng trên rốn mỗi ngày một tăng dần và di chuyển xuống dưới bên phải bụng

- Nôn ói liên tục và không chịu được

- Xuất hiện cơn đau ngực hoặc cơn đau lên ngực, cằm, cánh tay hoặc ra sau lưng

- Có cảm giác nhìn thấy bụng phình to ra

Để tránh nguy hiểm tới sức khỏe, cần tới gặp bác sĩ ngay nếu mắc phải các trường hợp kèm theo triệu chứng xấu

- Hoa mắt, khó thở, chóng mặt, choáng váng

- Sốt 38°C hoặc cao hơn

5. Cách chữa đau bụng trên rốn tại nhà hiệu quả

Một số cách giảm đau bụng trên rốn đơn giản có thể áp dụng trong các trường hợp nhẹ như sau:

- Dùng lá bạc hà chữa đau bụng trên rốn

Lá bạc hà được biết đến là bài thuốc dân gian giúp chữa trị hiệu quả những cơn đau. Đặc biệt là những cơn đau bụng trên rốn. Để cải thiện đau bụng trên rốn, có thể áp dụng như sau:

Dùng lá bạc hà chữa đau bụng trên rốn

+ Đem xay lá bạc hà với một nhánh gừng, hạt thì là, tỏi băm cùng một ít hạt tiêu đen.

+ Pha vào nước ấm uống.

+ Uống 2 lần/ngày và duy trì liên tục trong khoảng 1 – 2 tuần sẽ giúp cơn đau thuyên giảm rõ rệt.

- Dùng lá ổi giảm đau bụng trên rốn

Lá ổi là vị dược liệu rất gần gũi trong đời sống hằng ngày và mang đến nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe. Không những vậy, đây là bài thuốc dân gian giúp chữa đau bụng mang đến hiệu quả rất cao.

Khi áp dụng bài thuốc chữa đau bụng từ lá ổi, bạn chỉ cần lưu ý dùng lá ổi sạch để tránh các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn.

Các bước tiến hành như sau:

Bạn có thể phơi búp ổi non khô rồi sắc với nước để uống cùng gừng và vỏ quýt. Hoặc bạn cũng có thể ăn sống bằng cách ngắt lấy búp ổi non và nhai kèm với muối hột, con gái thì ăn 7 búp, con trai ăn 9 búp.

- Dùng lá trầu không

Từ xưa đến nay, dùng lá trầu không là cách phổ biến để chữa các bệnh lý về dạ dày, cơn đau vùng thượng vị do viêm, loét dạ dày gây ra.

Bài thuốc trị đau bụng trên rốn bằng lá trầu không như sau:

Lá trầu không đem rửa sạch rồi nhai sống cùng với một ít muối hột. Ngoài ra, bạn cũng có thể giã nát lá trầu không rồi chắt lấy nước để uống.

- Vỏ quýt chữa đau bụng trên rốn

Trong vỏ quýt có chứa nhiều vitamin C và dưỡng chất. Bên cạnh đó, chất kháng viêm trong vỏ quýt sẽ giúp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả.

Chất kháng viêm trong vỏ quýt sẽ giúp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả

Cách dùng như sau:

+ Chuẩn bị các nguyên liệu gồm: Vỏ quýt 10g, Gừng tươi 10g, Gạo 30g, Nước 350ml.

+ Đem trộn đều các nguyên liệu này rồi chắt lấy nước uống. Kiên trì sử dụng sẽ có tác dụng chữa đau bụng trên rốn khá hiệu quả.

- Uống nước

Với nguyên nhân như viêm phổi, nhiễm trùng đường tiểu, uống nước sẽ giúp thúc đẩy quá trình thải độc tố ra khỏi cơ thể và giúp loại bỏ cơn đau bụng trên rốn hiệu quả.

Không chỉ giúp bổ sung đủ nước cho cơ thể mà uống nước còn là môi trường lý tưởng để các phản ứng hóa học xảy ra một cách thuận lợi hơn.

Nên lưu ý tránh sử dụng các loại đồ uống gây tác động xấu đến sức khỏe như rượu bia, đồ uống chứa chất kích thích, cà phê, nước uống có gas.

- Chườm nóng

Đây là phương pháp mang đến hiệu quả và nhanh chóng giúp giảm nhẹ cơn đau bụng trên rốn. Ngoài ra, chườm nóng còn có tác dụng giảm viêm.

Chườm nóng là phương pháp mang đến hiệu quả và nhanh chóng

Rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một bình nước nóng hoặc ấm. Dùng chiếc khăn để bọc lại sau đó đặt lên vùng bị đau từ 5 – 10 phút. Lặp lại nếu cảm thấy cần thiết. Cần thật cẩn thận để tránh bình nước nóng gây ra bỏng.

- Nước giấm/rượu táo

Dùng rượu giấm/rượu táo là cách mang đến hiệu quả giảm nhẹ các cơn đau bụng trên rốn, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa. Ngoài ra, còn giúp duy trì nồng độ pH cơ thể.

Các bước tiến hành như sau:

+ Pha một muỗng giấm/rượu táo nguyên chất trong một ly nước ấm

+ Cho vào một muỗng cà phê mật ong và khuấy đều.

+ Mỗi ngày dùng 2 lần cho tới khi cơn đau dần thuyên giảm

- Gừng cải thiện đau bụng trên rốn

Gừng có tính kháng viêm tự nhiên nên có giúp giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh lý dạ dày và các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu.

Cách bước thực hiện như sau:

+ Pha một ít trà gừng ấm để giảm đau hiệu quả. Bạn cũng có thể cắt những lát gừng mỏng rồi đem pha với nước nóng.

+ Ngâm những lát gừng này trong khoảng 10 phút, lọc lấy nước và dùng khi còn ấm. Có thể thêm chút mật ong nếu muốn. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhai nhưng lát gừng đã dùng để pha trà.

- Dùng nghệ

Không chỉ là gia vị phổ biến được dùng làm gia vị trong các món ăn, nghệ còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc chữa bệnh hiệu quả. Hợp chất có tính kháng viêm Curcumin trong nghệ có thể giúp làm dịu những cơn đau bụng do dạ dày.

Dùng nghệ giúp cải thiện tình trạng đau bụng trên rốn

Bên cạnh đó, nghệ giúp tăng tiết axit và duy trì độ pH trong dạ dày. Từ đó, giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa tốt hơn cũng như cải thiện các triệu chứng của cơ quan này khi bị rối loạn, điển hình là đau bụng trên rốn. Tương tự như cách sử dụng gừng giảm đau bụng trên rốn, bạn có thể pha nước nghệ để uống hoặc nhai.

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6. Một số lưu ý trong quá trình điều trị chứng đau bụng trên rốn

Để giúp quá trình điều trị mang lại hiệu quả tốt, bạn cần lưu ý:

+ Hạn chế đồ ăn chua cay, không sử dụng rượu bia

+ Cần duy trì lối sống lành mạnh, dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Hạn chế căng thẳng, stress hiệu quả để bệnh nhanh chóng hồi phục

+ Áp dụng chế độ ăn uống điều độ, nhiều rau xanh, hạn chế đồ chiên xào nhiều dầu mỡ

+ Thường xuyên luyện tập thể dục để cải thiện sức khỏe

Trên đây là chia sẻ thông tin chi tiết xoay quanh tình trạng đau bụng trên rốn từng cơn và cách chữa đau bụng trên rốn ở thể nhẹ. Nếu mắc phải trường hợp cơn đau kéo dài kèm theo các triệu chứng khác người bệnh cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp điều trị thích hợp nhất.