Giải thích một số lý do phổ biến đằng sau đột quỵ, Tiến sĩ Rajnish Kumar, Chuyên gia tư vấn cấp cao, Bệnh viện Ký sinh trùng, Gurugram, cho biết, "Lối sống buông thả và rối loạn di truyền đã làm tăng nghiêm trọng nguy cơ đột quỵ ở người. Thông thường, thiếu oxy sẽ dẫn đến đột quỵ nhưng liệu chúng ta có biết được nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu oxy này hay không? Mọi người ăn các loại thực phẩm bị pha trộn và chiên rán với giá rẻ trên thị trường và dành hàng giờ đồng hồ trong hệ thống hoặc điện thoại di động với giá phải trả là mạng sống của họ."

Giải thích về việc tăng huyết áp có liên quan đến đột quỵ như thế nào, ông nói: "Tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ chính của đột quỵ do thiếu máu cục bộ và xuất huyết trong não. Tăng huyết áp tâm thu là một yếu tố nguy cơ 'trực tiếp, liên tục và độc lập' đối với đột quỵ. Tăng huyết áp tâm thu cô lập là một yếu tố nguy cơ đặc biệt mạnh đối với đột quỵ ở người cao tuổi và những người mắc bệnh tiểu đường loại 2."

Do đó, việc kiểm soát huyết áp cao (HA), đặc biệt là tăng huyết áp tâm thu, đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ đột quỵ trong một số thử nghiệm có đối chứng. "HA mục tiêu <130/80 mm Hg hiện đang được ủng hộ cho những bệnh nhân đái tháo đường tăng huyết áp có nguy cơ đột quỵ tiên phát tăng lên. Dữ liệu hiện có không hỗ trợ một nhóm thuốc cụ thể để phòng ngừa đột quỵ chính ở bệnh nhân tiểu đường tăng huyết áp, thay vào đó, việc kiểm soát HA chặt chẽ được nhấn mạnh", Tiến sĩ Zutshi nói thêm.

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Ngoài ra, chuyên gia cũng lưu ý rằng tỷ lệ đột quỵ ở bệnh nhân tiểu đường cao hơn gấp ba lần so với dân số chung. Trong Nghiên cứu Framingham Heart, những bệnh nhân không dung nạp glucose có nguy cơ nhồi máu não gấp đôi so với những người không dùng thuốc, nguy cơ tương đối (RR) ở phụ nữ bị tiểu đường cao hơn ở nam giới.

Ông nói : "Nguy cơ tương đối của đột quỵ ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 đạt tối đa ở nhóm 40-60 tuổi, với phụ nữ mắc bệnh tiểu đường chiếm tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ nhiều hơn so với phụ nữ không mắc bệnh tiểu đường".

Ông kết luận bằng cách nói rằng có sự gia tăng tỷ lệ tử vong cả ngắn hạn và dài hạn ở bệnh nhân tiểu đường bị đột quỵ.

Theo India Express