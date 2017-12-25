Theo nhiều nghiên cứu, một số loại thực phẩm chứa các dưỡng chất đặc biệt có khả năng chống lại các tế bào ung thư. Thường xuyên ăn những thực phẩm này sẽ giúp ngăn ngừa ung thư vú hiệu quả.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 12 nghìn phụ nữ mắc bệnh ung thư vú và con số này vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, bạn có thể ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này nhờ chế độ dinh dưỡng lành mạnh.

Bên cạnh đó, thường xuyên ăn thực phẩm này còn giúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt, ung thư ruột và phổi.

Bông cải xanh chứa nhiều hợp chất indole-3-carbinol, giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả. Đây là hợp chất có khả năng chuyển hóa, biến đổi hoóc-môn estrogen thành một loại hoóc-môn có khả năng bảo vệ cơ thể khỏi các tế bào ung thư.

Bạn nên thường xuyên ăn bông cải xanh để ngừa ung thư vú - Ảnh: Internet

Tỏi

Loại gia vị quen thuộc này chứa nhiều allium – một hợp chất có tác dụng tăng cường miễn dịch và phòng chống ung thư vú. Ngoài ra, thường xuyên sử dụng tỏi trong các món ăn còn giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày, ruột già, thực quản và tuyến tụy.

Cà chua

Nhờ chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa lycopene, cà chua là một trong những thực phẩm rẻ tiền có thể ngăn ngừa sự phát triển của bệnh ung thư vú. Chất lycopene còn có tác dụng ngăn chặn các tế bào ung thư phát triển và di căn sang các cơ quan khác trong cơ thể.

Cà chua cũng là loại quả giàu vitamin, giúp tăng cường khả năng đề kháng cho cơ thể, phòng chống bệnh tật. Bạn nên thường xuyên uống nước ép cà chua để bảo vệ sức khỏe, cải thiện thị lực và quan trọng nhất là phòng ngừa ung thư vú.

Cà chua không chỉ giúp làm đẹp da mà còn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh: Internet

Húng quế

Theo nhiều nghiên cứu, húng quế chứa nhiều apigenin – hợp chất chống oxy hoá cao có tác dụng kháng viêm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung ngay loại rau này vào chế độ dinh dưỡng của mình nhé!

Trà xanh

Không chỉ có tác dụng giảm cân, trà xanh còn có khả năng ngăn ngừa sự tổn thương của các tế bào nhờ chứa chất chống oxy hoá và polyphenol. Uống một ly trà xanh mỗi ngày sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, thanh lọc cơ thể và ngăn ngừa ung thư vú hiệu quả.

Trà xanh mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Hạt tiêu

Thường xuyên ăn hạt tiêu có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành của các tế bào ung thư. Đây là loại gia vị chứa hàm lượng cao phytochemical - một loại chất có tác dụng chống lại các tế bào ung thư. Hạt tiêu còn chứa chất capsaicin, giúp kìm hãm sự phát triển của các tế bào ung thư.