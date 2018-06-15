Ngủ một giấc tới sáng, mỡ thừa tự động giảm nhờ những thói quen cực đơn giản này

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng mỡ thừa có thể giảm nhanh chóng ngay cả khi bạn đang say giấc nồng. Rất đơn giản, chỉ cần duy trì những thói quen này khi ngủ, việc sở hữu vóc dáng thon gọn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.
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Bên cạnh một chế độ ăn kiêng và luyện tập đều đặn, thói quen lành mạnh khi ngủ cũng góp phần giảm cân hiệu quả. Nếu bạn muốn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng mơ ước thì hãy ghi nhớ những điều này khi bước lên giường.
Bạn có thể loại bỏ mỡ thừa ngay cả trong khi ngủ nếu duy trì được những thói quen lành mạnh dưới đây:
Những thói quen khi ngủ giúp giảm cân nhanh chóng
Ngủ đủ giấc
Ngủ đủ giấc không chỉ giúp tinh thần luôn minh mẫn mà còn là giải pháp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu, những người ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày có khả năng đốt cháy calo nhiều hơn 20% so với những người thiếu ngủ.
Bên cạnh đó, giấc ngủ được đảm bảo sẽ nâng cao hiệu quả tập luyện giảm cân vào buổi sáng.
Ngủ sớm
Thói quen thức khuya là một trong những nguyên nhân cản trở quá trình trao đổi chất khiến bạn dễ bị béo phì. Ngược lại, thường xuyên ngủ sớm sẽ giúp cơ thể đốt cháy chất béo và mỡ thừa nhanh hơn.
Bên cạnh đó, thức khuya còn khiến bạn dễ rơi vào tình trạng thèm ăn, nhất là những loại thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo. Điều này sẽ làm quá trình giảm cân của bạn trở nên khó khăn hơn, mỡ thừa tích tụ nhiều hơn.
Để giảm cân và giữ dáng, tốt nhất bạn hãy tập thói quen ngủ sớm trước 10h đêm.
Ngủ trong phòng tối
Chắc hẳn không nhiều người biết rằng ánh sáng khi ngủ có mối liên quan tới hiệu quả giảm cân. Ngủ trong không gian tối không chỉ giúp bạn dễ ngủ hơn, ngủ sâu và ngon hơn mà còn giảm nguy cơ béo phì.
Theo các nghiên cứu, những người thường xuyên ngủ trong phòng tối có thể giảm nguy cơ béo phì khoảng 21% so với những người có thói quen để đèn khi ngủ. Ngoài ra, ngủ trong phòng sáng còn làm tăng nguy cơ trầm cảm.
Tránh xa các thiết bị điện tử khi ngủ
Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ như một cách để giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, điều này chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ cũng như khiến quá trình giảm cân của bạn thất bại.
Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do các tia bức xạ từ điện thoại, máy tính, ti vi… có thể khiến bạn ngủ không ngon giấc, thậm chí mất ngủ. Chứng mất ngủ kéo dài là tác nhân hàng đầu dẫn đến stress và béo phì.
Để loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng, bạn nên tránh sử dụng thiết bị điện tử cũng như để chúng cách xa chỗ ngủ.
Trên đây là những thói quen khi ngủ bạn nên duy trì để giảm cân nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe chính mình.