Ngủ một giấc tới sáng, mỡ thừa tự động giảm nhờ những thói quen cực đơn giản này

Sống khỏe 15/06/2018 17:27

Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng mỡ thừa có thể giảm nhanh chóng ngay cả khi bạn đang say giấc nồng. Rất đơn giản, chỉ cần duy trì những thói quen này khi ngủ, việc sở hữu vóc dáng thon gọn sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.

Bên cạnh một chế độ ăn kiêng và luyện tập đều đặn, thói quen lành mạnh khi ngủ cũng góp phần giảm cân hiệu quả. Nếu bạn muốn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hằng mơ ước thì hãy ghi nhớ những điều này khi bước lên giường.

Bạn có thể loại bỏ mỡ thừa ngay cả trong khi ngủ nếu duy trì được những thói quen lành mạnh dưới đây:

Những thói quen khi ngủ giúp giảm cân nhanh chóng

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc không chỉ giúp tinh thần luôn minh mẫn mà còn là giải pháp hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Theo nhiều nghiên cứu, những người ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày có khả năng đốt cháy calo nhiều hơn 20% so với những người thiếu ngủ.

Bên cạnh đó, giấc ngủ được đảm bảo sẽ nâng cao hiệu quả tập luyện giảm cân vào buổi sáng.

Ngủ một giấc tới sáng, mỡ thừa tự động giảm nhờ những thói quen cực đơn giản này - Ảnh 1
Ngủ đủ giấc giúp hỗ trợ giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ sớm

Thói quen thức khuya là một trong những nguyên nhân cản trở quá trình trao đổi chất khiến bạn dễ bị béo phì. Ngược lại, thường xuyên ngủ sớm sẽ giúp cơ thể đốt cháy chất béo và mỡ thừa nhanh hơn.

Bên cạnh đó, thức khuya còn khiến bạn dễ rơi vào tình trạng thèm ăn, nhất là những loại thực phẩm chứa nhiều đường và chất béo. Điều này sẽ làm quá trình giảm cân của bạn trở nên khó khăn hơn, mỡ thừa tích tụ nhiều hơn.

Để giảm cân và giữ dáng, tốt nhất bạn hãy tập thói quen ngủ sớm trước 10h đêm.

Ngủ trong phòng tối

Chắc hẳn không nhiều người biết rằng ánh sáng khi ngủ có mối liên quan tới hiệu quả giảm cân. Ngủ trong không gian tối không chỉ giúp bạn dễ ngủ hơn, ngủ sâu và ngon hơn mà còn giảm nguy cơ béo phì.

Ngủ một giấc tới sáng, mỡ thừa tự động giảm nhờ những thói quen cực đơn giản này - Ảnh 2
Ngủ trong phòng tối giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh hơn - Ảnh minh họa: Internet

Theo các nghiên cứu, những người thường xuyên ngủ trong phòng tối có thể giảm nguy cơ béo phì khoảng 21% so với những người có thói quen để đèn khi ngủ. Ngoài ra, ngủ trong phòng sáng còn làm tăng nguy cơ trầm cảm.

Tránh xa các thiết bị điện tử khi ngủ

Nhiều người có thói quen sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ như một cách để giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, điều này chỉ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ cũng như khiến quá trình giảm cân của bạn thất bại.

Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do các tia bức xạ từ điện thoại, máy tính, ti vi… có thể khiến bạn ngủ không ngon giấc, thậm chí mất ngủ. Chứng mất ngủ kéo dài là tác nhân hàng đầu dẫn đến stress và béo phì.

Ngủ một giấc tới sáng, mỡ thừa tự động giảm nhờ những thói quen cực đơn giản này - Ảnh 3
Tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Để loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng, bạn nên tránh sử dụng thiết bị điện tử cũng như để chúng cách xa chỗ ngủ.

Trên đây là những thói quen khi ngủ bạn nên duy trì để giảm cân nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe chính mình.

Đây chính là số bước bạn cần đi một ngày để giảm cân

Đây chính là số bước bạn cần đi một ngày để giảm cân

Hãy quên con số 10.000 bước đi, muốn giảm cân thì nên đi bộ theo cách này.

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen khi ngủ giúp giảm cân thói quen giúp giảm cân giảm cân

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?