Giảm cân nhanh chóng nhờ duy trì những thói quen ăn uống cực đơn giản này mỗi ngày

Dưới đây là những thói quen ăn uống có hiệu quả giảm cân nhanh đến không ngờ, bạn nên áp dụng ngay từ hôm nay:

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thói quen ăn uống lành mạnh có thể hỗ trợ tích cực quá trình trao đổi chất trong cơ thể, từ đó loại bỏ mỡ thừa và giảm cân nhanh chóng. Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì những thói quen này còn giúp tăng cường sức khỏe , ngăn ngừa bệnh tật.

Uống cà phê khi bụng đang đói sẽ sản sinh ra một lượng lớn axit làm tổn thương niêm mạc dạ dày và gây khó tiêu. Bên cạnh đó, cà phê còn gây ức chế quá trình trao đổi chất trong cơ thể, khiến mỡ thừa không được loại bỏ và làm chậm quá trình giảm cân.

Nhiều người có thói quen uống cà phê vào sáng sớm để giữ tinh thần luôn tỉnh táo. Tuy nhiên, thói quen này không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn khiến cơ thể tích trữ nhiều mỡ thừa hơn.

Thường xuyên duy trì thói quen này còn làm tăng các triệu chứng lo âu, có thể gây ra tình trạng tăng nhịp tim, khó chịu và giảm khả năng tập trung.

Không nên uống cà phê vào sáng sớm khi dạ dày trống rỗng - Ảnh minh họa: Internet

Không xem tivi hoặc nghe nhạc trong khi ăn

Kết quả của các nghiên cứu thuộc đại học Vermont (Mỹ) đã chỉ ra rằng những người thừa cân nếu giảm thời gian xem tivi và nghe nhạc khi ăn xuống 50% sẽ đốt cháy thêm 119 calo mỗi ngày.

Bên cạnh đó, nghiên cứu còn cho thấy những người ăn trong khi nghe nhạc tiêu thụ lượng calo lớn hơn rất nhiều so với những người ăn trong im lặng.

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do khi bạn mất tập trung sẽ khó nhận ra mình đã ăn no và có xu hướng ăn nhiều hơn mà không hề hay biết.

Tránh ăn nhiều sau bữa tối

Nhiều người có thói quen ăn một vài món tráng miệng sau bữa tối, nhất là đồ ăn ngọt. Điều này có thể khiến bạn tăng cân mất kiểm soát. Nếu bạn muốn giảm cân, thì thay vì ăn quá nhiều sau bữa tối, bạn có thể uống một tách trà hoặc một ít nước lọc.

Tốt nhất, bạn không nên ăn bất cứ thứ gì ngay sau bữa tối vì lượng đường tăng lên chính là nguyên nhân dẫn đến tăng cân.

Tránh ăn quá nhiều sau bữa tối - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều rau xanh

Những người ăn nhiều rau xanh, salad sẽ tiêu thụ calo ít hơn 7-12% so với những thực phẩm như mì ống, thịt, cá… Điều này chứng minh việc ăn nhiều rau xanh sẽ làm giảm lượng calo hấp thụ trong quá trình ăn uống, nhờ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả không ngờ.

Nếu bạn đang muốn “đánh bay” số cân nặng dư thừa, hãy thử áp dụng những thói quen ăn uống lành mạnh trên nhé!