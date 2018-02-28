Nghiên cứu mới: Chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh chỉ bằng cách xem dấu vân tay

Sống khỏe 28/02/2018 16:15

Theo kết quả nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học đã chứng minh hình dạng dấu vân tay có thể giúp bạn chẩn đoán nguy cơ mắc một số căn bệnh như ung thư, tiểu đường…

Theo các chuyên gia, dấu vân tay và tình trạng sức khỏe của mỗi người đều có mối liên quan mật thiết với nhau. Giờ đây, người ta có thể dựa vào dấu vân tay để chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh, nhờ đó giúp đề phòng và có hướng điều trị kịp thời.

Nghiên cứu gần đây đã cho thấy những phụ nữ có dấu vân tay gồm nhiều hình vân móc và vân sóng trên ngón tay có thể có nguy cơ mắc các bệnh ung thư phụ khoa. Bên cạnh đó, dấu vân tay còn liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, Alzheimer, bệnh bạch cầu, trầm cảm, các bệnh về nướu răng…

Nghiên cứu mới: Chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh chỉ bằng cách xem dấu vân tay - Ảnh 1
Nhìn hình dạng dấu vân tay để đoán nguy cơ mắc bệnh - Ảnh: Internet

Cách xem dấu vân tay chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh

Vân xoáy, vân móc và vân sóng là 3 hình dạng cơ bản của dấu vân tay. Số lượng, hình dạng, khoảng cách và kích thước của những đường vân này sẽ tạo nên sự độc đáo của mỗi người. Dưới đây là mối liên hệ giữa dấu vân tay và những cảnh báo về tình trạng sức khỏe bạn cần chú ý:

Bệnh tim mạch

Để chứng minh mối liên hệ giữa dấu vân tay và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, các nhà khoa học đã tiến hành cuộc khảo sát trên 250 đối tượng nam giới thuộc 2 nhóm mắc và không mắc bệnh tim mạch.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh mạch vành thường có dấu vân tay nhiều gợn sóng gắn với vân xoắn. Lý giải cho điều này, các nhà khoa học cho biết, các yếu tố phát sinh trong giai đoạn thai nghén có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của tim và các vùng ngón tay, lòng bàn tay.

Nghiên cứu mới: Chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh chỉ bằng cách xem dấu vân tay - Ảnh 2
Những người mắc bệnh mạch vành thường có dấu vân tay nhiều gợn sóng gắn với vân xoắn - Ảnh: Internet

Ung thư

Hình dạng dấu vân tay có thể cảnh báo nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư buồng trứng và cổ tử cung.

Cuộc nghiên cứu mới nhất đã tiến hành kiểm tra dấu vân tay của 300 phụ nữ bị ung thư buồng trứng và các loại ung thư phụ khoa khác, đồng thời đối chiếu với dấu vân tay của những phụ nữ khỏe mạnh.

Kết quả đã chứng minh những phụ nữ bị ung thư có xu hướng ít dấu vân móc và nhiều vân sóng hơn. Bên cạnh đó, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Y khoa Iran còn phát hiện tỷ lệ những người có vân sóng nhiều trên ngón tay thường có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn.

Nghiên cứu này còn được xem là phương pháp nhanh chóng giúp chẩn đoán nguy cơ mắc ung thư hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Nghiên cứu mới: Chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh chỉ bằng cách xem dấu vân tay - Ảnh 3
Hãy thử kiểm tra xem bản thân có nguy cơ mắc ung thư không? - Ảnh: Internet

Bệnh răng miệng

Theo nghiên cứu tại Đại học Pacific (Ấn Độ), những trẻ em từ độ tuổi 5-12 có dấu vân tay xoắn thường có nguy cơ mắc các bệnh răng miệng cao hơn.

Bệnh đa xơ cứng

Dựa vào kết quả nghiên cứu trên 120 người, các nhà khoa học đã phát hiện những bệnh nhân mắc chứng đa xơ cứng có dấu vân tay nhiều vân sóng hơn.

Hen suyễn

Những bệnh nhân mắc hen suyễn thường có dấu vân tay ít vân sóng nhưng lại có nhiều vân móc. Đây chính là kết quả nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Quốc tế về Y tế và Sinh học năm 2016.

Trên đây là cách xem dấu vân tay chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh đã được khoa học chứng minh, giúp bạn tự bảo vệ sức khỏe bản thân tốt hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo

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