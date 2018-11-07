Nếu thấy bàn tay xuất hiện những dấu hiệu bất thường này, đến gặp bác sĩ ngay kẻo không kịp

Sống khỏe 07/11/2018 14:29

Bất kỳ hiện tượng khác thường nào của cơ thể cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe mà bạn đang gặp phải. Vì vậy, nếu thấy bàn tay xuất hiện những triệu chứng này thì tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua.

Nhiều người thường chủ quan bỏ qua những dấu hiệu ở đôi bàn tay mà không hề biết rằng nó có thể là cảnh báo của nhiều căn bệnh nguy hiểm. Cơ thể vốn dĩ rất nhạy cảm, khi gặp vấn đề nó sẽ phản ứng thông qua các triệu chứng bên ngoài.

Do đó, nếu thấy bàn tay xuất hiện một trong những dấu hiệu dưới đây thì bạn nhất định không được xem thường:

Những dấu hiệu ở bàn tay cảnh báo tình trạng sức khỏe

Đổ mồ hôi tay

Hiện tượng đổ nhiều mồ hôi tay không kiểm soát có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề về tuyến giáp. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên tránh sử dụng các loại đồ uống có cồn và giảm thiểu căng thẳng. Tuy nhiên, cần chủ động đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán chính xác nhất.

Nếu thấy bàn tay xuất hiện những dấu hiệu bất thường này, đến gặp bác sĩ ngay kẻo không kịp - Ảnh 1
Hiện tượng đổ nhiều mồ hôi tay không kiểm soát có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề về tuyến giáp - Ảnh minh họa: Internet

Khô da tay

Cơ thể bạn đang mất nước và thiếu hụt hormone estrogen là những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng khô da tay. Điều bạn cần làm là bổ sung đủ nước cho cơ thể và ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ cũng như vitamin.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm cho da tay để cải thiện tình trạng này nhanh chóng. Tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài và không có dấu hiệu thuyên giảm, bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để kiểm soát sự sụt giảm estrogen trong cơ thể.

Nếu thấy bàn tay xuất hiện những dấu hiệu bất thường này, đến gặp bác sĩ ngay kẻo không kịp - Ảnh 2
Bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm cho da tay để cải thiện tình trạng này nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay bị run

Nếu phát hiện bàn tay run rẩy không kiểm soát thì bạn nên đến bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra, tránh để tình trạng này kéo dài quá lâu. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể là do căng thẳng quá mức hoặc sử dụng quá nhiều chất kích thích.

Móng tay yếu, dễ gãy

Theo các chuyên gia sức khỏe, hiện tượng móng tay yếu hoặc dễ gãy là triệu chứng khi cơ thể thiếu kẽm. Điều bạn cần làm lúc này là bổ sung lượng kẽm thiếu hụt cho cơ thể, giúp hỗ trợ chữa lành vết thương và phân chia tế bào bên trong, đồng thời cải thiện hệ miễn dịch.

Những thực phẩm giàu kẽm bạn có thể thêm vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày là yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, tôm, rau lá xanh...

Nếu thấy bàn tay xuất hiện những dấu hiệu bất thường này, đến gặp bác sĩ ngay kẻo không kịp - Ảnh 3
Hiện tượng móng tay yếu hoặc dễ gãy là triệu chứng khi cơ thể thiếu kẽm - Ảnh minh họa: Internet

Đau nhức ngón tay 

Trong trường hợp ngón tay út hoặc áp út thường xuyên bị đau thì rất có thể đây là dấu hiệu cho thấy cột sống của bạn đang gặp vấn đề, có quá nhiều áp lực lên cột sống gây tổn hại đến các dây thần kinh.

Tay ngứa ran

Một trong những dấu hiệu ban đầu của bệnh tiểu đường chính là cảm giác ngứa ran từ chân đến cánh tay. Nguyên nhân là do các sợi dây thần kinh bị tổn thương gây cản trở quá trình tuần hoàn máu.

Nếu thấy bàn tay xuất hiện những dấu hiệu bất thường này, đến gặp bác sĩ ngay kẻo không kịp - Ảnh 4
Đừng chủ quan trước bất kỳ hiện tượng nào ở đôi bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phát hiện ra những biểu hiện khác thường ở bàn tay, bạn nên đến bệnh viện để hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó có hướng điều trị phù hợp.

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