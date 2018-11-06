Nhầm tưởng là triệu chứng khó tiêu thông thường, đi khám mới biết là dấu hiệu của ung thư buồng trứng

Sống khỏe 06/11/2018 11:27

Ung thư buồng trứng là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong hàng đầu. Tuy nhiên, nếu phát hiện được những dấu hiệu ban đầu của bệnh và điều trị kịp thời thì cơ hội thành công sẽ cao hơn.

Trong số những bệnh ung thư ở nữ giới, ung thư buồng trứng nằm trong nhóm những bệnh phổ biến và gây tử vong hàng đầu. Những triệu chứng ban đầu của bệnh rất dễ bị nhầm lẫn với những dấu hiệu khác của bệnh đường tiêu hóa, vì vậy nhiều người thường chủ quan bỏ qua.

Theo một cuộc khảo sát, những người có dấu hiệu chướng bụng, khó tiêu thường tìm cách thay đổi chế độ ăn uống hàng ngày để cải thiện thay vì đến bệnh viện để kiểm tra.

Trong một số trường hợp, điều này có thể khiến bạn bỏ qua các triệu chứng cảnh báo ung thư buồng trứng.

Nhầm tưởng là triệu chứng khó tiêu thông thường, đi khám mới biết là dấu hiệu của ung thư buồng trứng - Ảnh 1
Những triệu chứng ban đầu của ung thư buồng trứng rất dễ bị nhầm lẫn với những dấu hiệu khác của bệnh đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Theo các cuộc nghiên cứu tại Anh, một số hiện tượng như chướng bụng, khó tiêu, đau bụng, đi tiểu nhiều… có thể là dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng. Nếu bạn thường xuyên gặp phải triệu chứng này thì tốt nhất nên đi gặp bác sĩ để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Một số dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư buồng trứng

Thường xuyên đau lưng: Nhiều người thường nhầm lẫn hiện tượng này mới triệu chứng tiền kinh nguyệt. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư buồng trứng.

Đau bụng dưới hoặc vùng chậu: Hiện tượng đau bụng dưới có thể do sự co bóp cổ tử cung gây ra hoặc do khối u chèn ép, bạn tuyệt đối không nên chủ quan.

Đầy hơi, buồn nôn và nôn: Đây là triệu chứng thường gặp của những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nếu tình trạng này liên tục kéo dài thì bạn cần cảnh giác vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự xuất hiện của những tế bào ác tính ở buồng trứng.

Nhầm tưởng là triệu chứng khó tiêu thông thường, đi khám mới biết là dấu hiệu của ung thư buồng trứng - Ảnh 2
Đừng chủ quan khi thấy có dấu hiệu bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu liên tục: Hiện tượng đi tiểu liên tục có thể do nhiều bệnh lý gây ra, bao gồm những vấn đề bàng quang, đường tiết niệu, các triệu chứng của đường huyết cao hoặc ung thư buồng trứng.

Đau khi “yêu”: Nếu bạn gặp phải trường hợp đau rát khi quan hệ tình dục hoặc thường xuyên có nhu cầu tiểu gấp do những áp lực lên vùng xương chậu thì tuyệt đối không được chủ quan. Mức độ đau càng cao thì bệnh ung thư buồng trứng có thể đang phát triển ở giai đoạn nặng.

Mệt mỏi: Cơ thể bỗng dưng mệt mỏi, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, sụt cân đột ngột… đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư, trong đó có ung thư buồng trứng.

Nhầm tưởng là triệu chứng khó tiêu thông thường, đi khám mới biết là dấu hiệu của ung thư buồng trứng - Ảnh 3
Cơ thể bỗng dưng mệt mỏi có thể là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Chu kỳ kinh nguyệt bất thường: Chu kỳ kinh bất thường như chậm kinh, rong kinh, lượng máu kinh ra quá ít hoặc quá nhiều… có thể là dấu hiệu của các bệnh phụ khoa, thậm chí là ung thư buồng trứng.

Nếu nghi ngờ trước bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, bạn nên chủ động đến bệnh viện càng sớm càng tốt để kiểm tra.

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Mặc dù là một bệnh ung thư không được quan tâm đến nhiều, nhưng nếu phát hiện muộn thì bệnh có thể kéo theo hàng loạt nguy cơ gây hại cho sức khỏe về sau.

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