Một số dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư buồng trứng

Thường xuyên đau lưng: Nhiều người thường nhầm lẫn hiện tượng này mới triệu chứng tiền kinh nguyệt. Tuy nhiên, nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư buồng trứng.

Đau bụng dưới hoặc vùng chậu: Hiện tượng đau bụng dưới có thể do sự co bóp cổ tử cung gây ra hoặc do khối u chèn ép, bạn tuyệt đối không nên chủ quan.

Đầy hơi, buồn nôn và nôn: Đây là triệu chứng thường gặp của những bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Nếu tình trạng này liên tục kéo dài thì bạn cần cảnh giác vì nó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự xuất hiện của những tế bào ác tính ở buồng trứng.

Đừng chủ quan khi thấy có dấu hiệu bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Đi tiểu liên tục: Hiện tượng đi tiểu liên tục có thể do nhiều bệnh lý gây ra, bao gồm những vấn đề bàng quang, đường tiết niệu, các triệu chứng của đường huyết cao hoặc ung thư buồng trứng.

Đau khi “yêu”: Nếu bạn gặp phải trường hợp đau rát khi quan hệ tình dục hoặc thường xuyên có nhu cầu tiểu gấp do những áp lực lên vùng xương chậu thì tuyệt đối không được chủ quan. Mức độ đau càng cao thì bệnh ung thư buồng trứng có thể đang phát triển ở giai đoạn nặng.

Mệt mỏi: Cơ thể bỗng dưng mệt mỏi, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, sụt cân đột ngột… đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư, trong đó có ung thư buồng trứng.

Cơ thể bỗng dưng mệt mỏi có thể là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Chu kỳ kinh nguyệt bất thường: Chu kỳ kinh bất thường như chậm kinh, rong kinh, lượng máu kinh ra quá ít hoặc quá nhiều… có thể là dấu hiệu của các bệnh phụ khoa, thậm chí là ung thư buồng trứng.

Nếu nghi ngờ trước bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, bạn nên chủ động đến bệnh viện càng sớm càng tốt để kiểm tra.