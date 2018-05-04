Nếu phát hiện đám trứng này trên quần áo, hãy loại bỏ ngay trước khi gánh chịu hậu quả khôn lường

Sống khỏe 04/05/2018 15:28

Vào những ngày hè, các chị em cần kiểm tra thật kỹ quần áo phơi ngoài trời trước khi đem vào nhà để tránh tác hại của trứng bọ xít gây ra.

Thời tiết mùa hè ở nước ta nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loài côn trùng đẻ trứng và sinh sôi mạnh mẽ. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một tổ trứng cũng như những con bọ xít non gây hại cho làn da khiến ai nhìn thấy đều phát sợ.

Nếu phát hiện đám trứng này trên quần áo, hãy loại bỏ ngay trước khi gánh chịu hậu quả khôn lường - Ảnh 1
Hình ảnh trứng bọ xít nở được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Theo người đăng tải, khi lấy quần áo phơi ngoài trời vào, người này không phát hiện điều bất thường vì thế cứ vô tư mặc. Đến khi ngồi xuống, người này cảm thấy cồm cộm mới phát hiện ra số trứng này bên trong áo.

Nếu không sớm loại bỏ số trứng bọ xít trên quần áo, bạn có thể phải đối mặt với những tác hại đáng sợ.

Tác hại đáng sợ của trứng bọ xít

Những viên hình tròn nhỏ xếp thành cụm trên quần áo thực chất là trứng của loài bọ xít trong họ Tessaratomidae rất phổ biến ở Việt Nam. Loại bọ này thường hay đậu vào quần áo phơi ngoài trời và đẻ trứng thành từng cụm lên đó.

Nếu phát hiện đám trứng này trên quần áo, hãy loại bỏ ngay trước khi gánh chịu hậu quả khôn lường - Ảnh 2
Một con bọ xít đang đẻ trứng - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, trứng mới đẻ có dạng gần tròn, màu xanh nhạt, sau rồi sẽ chuyển thành màu hồng tối. Khi sắp nở, chúng có màu xám đen. Các chuyên gia cho biết, trứng chưa nở sẽ không gây hại đến con người. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó, nếu không kịp thời phát hiện, đám trứng này sẽ nở ra nhiều bọ xít con.

Nếu phát hiện đám trứng này trên quần áo, hãy loại bỏ ngay trước khi gánh chịu hậu quả khôn lường - Ảnh 3
Trứng bọ xít vừa mới đẻ dính chặt trên quần áo - Ảnh minh họa: Internet

Đáng sợ hơn là nếu vô tình chạm phải chất dịch màu vàng nhạt chứa axit do chúng tiết ra, da bạn sẽ bị rát, phồng rộp. Đặc biệt, nếu chẳng may chất dịch này bắn vào mắt có thể gây mù nếu không kịp thời rửa sạch đúng cách.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành (Nguyên Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương), những biểu hiện viêm da do tiếp xúc với chất dịch của bọ xít thường bị nhầm lẫn thành bệnh zona (hay còn gọi là giời leo). Sự nhầm lẫn này vô cùng nguy hiểm bởi cách điều trị hai bệnh này hoàn toàn khác nhau. Nếu xác định sai sẽ gây ra những biến chứng nặng nề trên da.

Nếu phát hiện đám trứng này trên quần áo, hãy loại bỏ ngay trước khi gánh chịu hậu quả khôn lường - Ảnh 4
Da tiếp xúc với chất dịch của bọ xít sẽ ửng đỏ và đau rát - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho biết, ở nước ta có rất nhiều loại côn trùng có độc gây hại cho con người nhưng bọ xít được đánh giá là nguy hiểm nhất. Theo một số nghiên cứu trên thế giới, khi bọ xít hút máu người có thể truyền ký sinh trùng Trypanosoma cruzi vào cơ thể, gây ra bệnh chaga. Đây là căn bệnh nguy hiểm và người mắc phải sẽ thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ và mất khả năng miễn dịch. Nếu không sớm phát hiện, bệnh có thể gây nghẽn mạch máu dẫn đến tử vong.

Nếu phát hiện đám trứng này trên quần áo, hãy loại bỏ ngay trước khi gánh chịu hậu quả khôn lường - Ảnh 5
Vùng da bị lở loét do bọ xít gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý phòng tránh tác hại của trứng bọ xít:

- Sau khi lấy quần áo phơi từ bên ngoài vào, các chị em nội trợ cần xem xét mặt trong và ngoài thật cẩn thận để kịp thời phát hiện trứng bọ xít.

- Không nên phơi quần áo ngoài trời qua đêm bởi như thế sẽ thu hút côn trùng làm tổ và đẻ trứng ở đây.

- Nếu chẳng may bị chất dịch của bọ xít vào mắt hãy rửa sạch lại ngay bằng nước muối sinh lý và nhanh chóng đến bệnh viện để kiểm tra.

- Trong trường hợp da tiếp xúc với chất dịch của bọ xít, tuyệt đối không sờ tay vào chỗ bị đau rát, phù nề để tránh lây lan sang vùng da khác. Đồng thời người bệnh nên nhanh chóng rửa vết thương dưới vòi nước xối mạnh và đến ngay bệnh viện.

Hy vọng các chị em sau khi biết về những tác hại đáng sợ của trứng bọ xít sẽ cẩn thận hơn trong việc phơi quần áo vào những ngày hè. Chúc mọi người luôn vui khỏe!

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Từ khóa:   viêm da trứng bọ xít

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