Bật mí cách trị dị ứng da mặt đơn giản ngay tại nhà dành cho nàng mê trang điểm

Làm đẹp cùng chuyên gia 04/02/2018 16:48

Trên mặt xuất hiện mụn, mẩn đỏ hay mề đay kèm theo cảm giác ngứa rát khó chịu là những biểu hiện của dị ứng da sau khi trang điểm. Để làm giảm tình trạng này, bạn nên áp dụng những cách trị dị ứng da mặt đơn giản tại nhà sau đây.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại mỹ phẩm với đủ công dụng và giá thành khác nhau cho chị em tha hồ lựa chọn sử dụng. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào cũng đảm bảo chất lượng. Vì thế, phái đẹp dễ gặp tình trạng dị ứng da khi sử dụng mỹ phẩm.

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Sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng là nguyên nhân thường gặp khiến bạn bị dị ứng ở da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Da mặt bị dị ứng làm nổi mẩn đỏ, mụn hoặc mề đay kèm theo cảm giác ngứa rát khiến chị em vô cùng khó chịu cũng như đi mất sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày.

Để giải quyết vấn đề này, chị em nên áp dụng những cách trị dị ứng da mặt nhanh, đơn giản ngay tại nhà sau đây.

Cách trị dị ứng da mặt nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà

Rửa mặt bằng nước muối loãng

Nước muối có tác dụng sát khuẩn, làm sạch tế bào chết, bụi bẩn, dầu thừa dính trên da, tránh được tình trạng nhiễm trùng do dị ứng.

Bạn chỉ cần pha 1 muỗng canh muối vào ly nước và dùng bông tẩy trang thấm dung dịch này rồi lau nhẹ lên vùng da mặt bị dị ứng. Sau đó, rửa mặt lại bằng nước sạch. Bạn đều đặn rửa mặt bằng nước muối 3 lần/ngày sẽ làm tình trạng dị ứng giảm đi rõ rệt.

Đắp mặt nạ sữa chua không đường

Sữa chua không chỉ có tác dụng kháng khuẩn, làm mềm da mà còn chứa nhiều axit lactic giúp giữ ẩm và làm dịu các triệu chứng dị ứng.

Bật mí cách trị dị ứng da mặt đơn giản ngay tại nhà dành cho nàng mê trang điểm - Ảnh 2
Sữa chua sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác ngứa rát do dị ứng da gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, bạn rửa mặt thật sạch bằng nước ấm để các lỗ chân lông được giãn nở giúp các dưỡng chất thấm sâu vào da hơn. Sau đó, bạn dùng sữa chua không đường đắp trực tiếp lên da hoặc có thể pha với bột trà xanh hay đậu đỏ để làm tăng tác dụng chữa dị ứng.

Thư giãn trong vòng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh, áp dụng phương pháp này 2 lần/ngày, dị ứng da mặt sẽ hoàn toàn biến mất.

Mặt nạ lòng trắng trứng gà

Trong lòng trắng trứng gà có chứa hàm lượng protein, vitamin B… giúp da mịn màng hơn và trị dị ứng hiệu quả. Kết hợp với chanh có chứa nhiều vitamin C, hỗn hợp này giúp kháng viêm, chống khuẩn cực tốt giúp da khỏe mạnh và trắng lên rất nhiều.

Bật mí cách trị dị ứng da mặt đơn giản ngay tại nhà dành cho nàng mê trang điểm - Ảnh 3
Lòng trắng trứng gà và chanh là sự kết hợp hoàn hảo để điều trị dị ứng ở da mặt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn trộn đều 1 lòng trắng trứng gà, 1 muỗng cà phê mật ong và 1 muỗng canh nước cốt chanh. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong vòng 20 phút rồi rửa mặt lại bằng nước ấm. Kiên trì thực hiện cách trị dị ứng da mặt này mỗi ngày 1 lần bạn sẽ nhận được kết quả bất ngờ.

Sử dụng mặt nạ bột yến mạch

Bột yến mạch có tác dụng giúp giảm sưng viêm kết với mật ong có khả năng kháng khuẩn và cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho làn da trở nên tươi sáng, mịn màng hơn.

Bật mí cách trị dị ứng da mặt đơn giản ngay tại nhà dành cho nàng mê trang điểm - Ảnh 4
Bột yến mạch có tác dụng điều trị dị ứng da rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạn trộn đều mật ong và bột yến mạch để được một hỗn hợp sánh mịn, sau đó bôi một lớp mỏng lên da mặt và massage nhẹ nhàng khoảng 5 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Thực hiện phương pháp này mỗi ngày 1 lần để điều trị dứt điểm dị ứng da mặt.

Trên đây là một số cách đơn giản mà bạn có thể dùng để điều trị dị ứng da mặt ngay tại nhà mà không cần dùng thuốc. Tuy nhiên, nếu bị dị ứng nặng, cách tốt nhất vẫn là nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được điều trị.

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