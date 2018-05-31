Nếu chẳng may mắc mưa, hãy làm ngay những điều này để phòng ngừa cảm lạnh hiệu quả

Nguyên nhân khiến bạn dễ bị cảm lạnh là do sự thay đổi thời tiết thất thường. Nắng nóng sẽ khiến cơ thể toát nhiều mồ hôi, thế nên khi gặp phải cơn mưa hoặc ngấm nước mưa bạn sẽ dễ bị dính cảm.

Mùa mưa đã đến, nhiều người thường gặp phải những vấn đề về sức khỏe như sốt, viêm họng, đau đầu… đặc biệt là cảm lạnh. Những hiện tượng như hắt hơi liên tục, nghẹt mũi, chảy nước mũi… là triệu chứng của căn bệnh này.

Khi đi mưa về, điều đầu tiên bạn cần làm chính là lau khô người nhanh chóng (nên làm khô phần đầu tóc, mặt và nửa thân trên trước), đồng thời thay ngay một bộ quần áo khô ráo khác. Nếu để nước mưa ngấm lâu vào người sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh xâm nhập, khiến bạn dễ cảm lạnh.

Nếu muốn phòng ngừa cảm lạnh , bạn cần thuộc nằm lòng những điều dưới đây để bảo vệ sức khỏe sau khi đi mưa về.

Sau khi mắc mưa, tuyệt đối không được đi tắm vì lúc này cơ thể đang bị lạnh và rất yếu. Việc tắm ngay bằng nước nóng sẽ gây sốc nhiệt, làm tăng nguy cơ mắc bệnh, thậm chí đột quỵ. Tốt nhất, bạn nên nghỉ ngơi khoảng 30 - 45 phút trước khi bắt đầu tắm để làm sạch cơ thể

Lau khô người nhanh chóng để phòng ngừa cảm lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Rửa tay chân sạch sẽ

Nước mưa cùng các vật bẩn trên đường khi bám vào chân sẽ dễ gây các bệnh về da. Chính vì vậy, bạn cần rửa tay chân thật sạch bằng xà phòng sau khi lau khô người, nhất là với những người phải lội nước mưa.

Sau khi rửa chân, bạn cũng nên dùng khăn lau khô ngay để tránh nhiễm lạnh từ lòng bàn chân.

Làm ấm cơ thể

Để ngăn ngừa cảm lạnh cũng như các bệnh về đường hô hấp, bạn nên uống một cốc nước nóng hoặc một tách trà trà gừng nóng để làm ấm cơ thể.

Tránh uống nước đá hay các loại đồ ăn lạnh như kem, sữa chua trong tủ lạnh... vì chúng sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm lạnh, cảm cúm sau khi đi mưa về.

Trà gừng có tính ấm giúp phòng ngừa cảm lạnh hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Những cách giúp tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể trong mùa mưa nắng thất thường:

- Thường xuyên bổ sung các loại thực phẩm giàu vitamin C và khoáng chất trong thực đơn hàng ngày để tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể.

- Tập thể dục đều đặn để tăng cường sức khỏe cũng như cải thiện sức đề kháng, từ đó ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

- Luôn mang sẵn áo mưa khi ra đường để phòng trừ những cơn mưa bất chợt.

Luôn mang theo áo mưa để không bị nhiễm lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách phòng ngừa cảm lạnh trong thời tiết thay đổi thất thường, bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe.