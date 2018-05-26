Ôn luyện ngày đêm, sĩ tử hãy bổ sung ngay những loại trái cây này để ngăn ngừa tình trạng hoa mắt, chóng mặt

Chuyên gia nói gì 26/05/2018 13:31

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khoa học sẽ giúp các sĩ tử ôn thi Đại học tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, nếu muốn ngăn ngừa tình trạng hoa mắt, chóng mặt khi thức khuya học bài thì hãy bổ sung ngay những loại trái cây này vào thực đơn hàng ngày.

Nhiều sĩ tử gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt khi ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi Đại học. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do cơ thể thiếu máu. Chính vì vậy, bạn hãy bổ sung ngay những loại trái cây giàu chất sắt này vào thực đơn hàng ngày để tăng cường sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

Những loại trái cây giúp ngăn ngừa tình trạng hoa mắt, chóng mặt

Táo

Táo chứa hàm lượng lớn chất sắt và nhiều loại vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Để ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu dẫn đến hoa mắt, chóng mặt do không nạp đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, các sĩ tử hãy uống mỗi ngày một ly nước ép táo để bổ sung đủ lượng chất sắt thiếu hụt.

Bên cạnh đó, táo còn là loại quả rất giàu vitamin C, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, chống lại các tác nhân gây bệnh khi thời tiết thay đổi.

Ôn luyện ngày đêm, sĩ tử hãy bổ sung ngay những loại trái cây này để ngăn ngừa tình trạng hoa mắt, chóng mặt - Ảnh 1
Hàm lượng sắt cao trong táo có tác dụng ngăn ngừa thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Cam

Chắc hẳn, cam là loại trái cây được rất nhiều người yêu thích vì chứa những dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Loại quả quen thuộc này tuy không chứa nhiều sắt nhưng nhờ có thành phần giàu vitamin C cùng axit citric nên giúp cơ thể hấp thụ chất sắt từ các nguồn thực phẩm khác dễ dàng hơn.

Trong quá trình ôn thi, hãy thường xuyên uống một ly nước cam mỗi ngày để giúp tăng cường sức khỏe và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng hoa mắt, chóng mặt trong mùa thi nhé!

Chuối

Không chỉ là loại thực phẩm giàu sắt mà chuối còn chứa hàm lượng dồi dào khoáng chất giúp tinh thần minh mẫn. Bên cạnh đó, thành phần axit folic trong chuối có tác dụng xây dựng và củng cố các tế bào máu giúp bổ sung lượng máu cho cơ thể.

Chính vì vậy, nếu bạn thường gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt khi ôn thi thì đừng quên bổ sung loại quả này vào thực đơn hàng ngày.

Ôn luyện ngày đêm, sĩ tử hãy bổ sung ngay những loại trái cây này để ngăn ngừa tình trạng hoa mắt, chóng mặt - Ảnh 2
Chuối có thể giúp tăng cường năng lượng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Mít

Mít chứa nhiều loại vitamin như vitamin A, C, K, E, B6, folate, niacin... cùng các khoáng chất thiết yếu như đồng, mangan, magie, sắt giúp kích thích sản sinh tế bào máu mới trong cơ thể.

Ngoài ra, bổ sung vài múi mít khi ôn thi còn giúp cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể để các sĩ tử tập trung, tỉnh táo hơn.

Lựu

Không chỉ có tác dụng làm đẹp da, lựu còn có khả năng hỗ trợ cơ thể sản xuất tế bào máu mới nhờ chứa hàm lượng chất sắt cùng vitamin C rất cao. Thường xuyên uống nước ép lựu có thể giúp điều trị các triệu chứng thiếu máu như chóng mặt, mệt mỏi, suy nhược cơ thể...

Ôn luyện ngày đêm, sĩ tử hãy bổ sung ngay những loại trái cây này để ngăn ngừa tình trạng hoa mắt, chóng mặt - Ảnh 3
Lựu có khả năng hỗ trợ cơ thể sản xuất tế bào máu mới - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những loại trái cây mà các sĩ tử nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để ôn luyện tốt hơn, ngăn ngừa tình trạng hoa mắt chóng mặt, suy nhược cơ thể, từ đó đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

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Từ khóa:   thực phẩm giàu chất sắt thực phẩm ngăn ngừa thiếu máu

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