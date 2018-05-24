Không còn nỗi lo da khô bong tróc, kém mịn màng nhờ thường xuyên dùng những thực phẩm cấp ẩm cực tốt này

Bên cạnh đó, tình trạng da bong tróc còn tạo điều kiện cho các tác nhân gây hại xâm nhập sâu vào lớp biểu bì, tàn phá làn da mỏng manh, nhạy cảm của bạn. Để bảo vệ làn da từ sâu bên trong, giảm thiểu tình trạng bong tróc, bạn hãy bổ sung những thực phẩm dưới đây vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày:

Nếu hội những cô nàng da dầu luôn phải tìm cách giúp da giảm tiết bã nhờn thì hội da khô lại đau đầu vì tình trạng da bong tróc. Làn da kém mịn màng khiến chị em tự ti, không dám diện những bộ trang phục ngắn ngày hè.

Ngoài ra, thường xuyên dùng nước ép dưa hấu còn cung cấp lượng vitamin A dồi dào cho da, giúp kích thích sản sinh collagen và tăng cường mối liên kết giữa các tế bào và cải thiện cấu trúc da. Nhờ đó giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa da và ngăn ngừa bong tróc da.

Không chỉ là loại quả giúp giải khát ngày hè, dưa hấu còn có tác dụng bảo vệ làn da hiệu quả. Hàm lượng lớn lycopene trong dưa hấu có thể ngăn chặn những tác hại từ tia UV gây tổn thương da, giảm thiểu tình trạng da khô, sạm đen, ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện.

Dưa hấu giúp cấp ẩm tuyệt vời cho làn da - Ảnh minh họa: Internet

Cá

Cá là thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch. Thường xuyên ăn cá còn giúp khắc phục hiệu quả những vấn đề về da như da khô, bong tróc. Một số loại cá bạn có thể bổ sung vào chế độ dinh dưỡng: cá hồi, cá trích, cá thu…

Nhờ chứa hàm lượng cao chất béo omega – 3 mà những loại cá này có tác dụng tăng cường trí não, giúp hệ tim mạch hoạt động ổn định, tăng cường sức khỏe và đặc biệt giúp làn da luôn tràn đầy sức sống.

Ngoài ra, cá còn chứa các chất selenium, elastin giúp duy trì một làn da mềm mại, săn chắc và làm chậm quá trình lão hóa da.

Quả bơ

Bơ là thực phẩm không thể bỏ qua trong chế độ dinh dưỡng nếu bạn muốn sở hữu làn da mịn màng, không bao giờ bong tróc và khô ngứa. Loại quả này chứa nhiều vitamin C và E có khả năng ngăn ngừa lão hóa da do các tác động của ánh nắng mặt trời. Đồng thời chất béo lành mạnh trong bơ kết hợp với hai loại vitamin này sẽ hỗ trợ nuôi dưỡng và duy trì độ ẩm cho da.

Bơ còn có tác dụng giải nhiệt, từ đó hạn chế hình thành mụn trên da - Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Đối với chị em muốn giảm cân, khoai lang dường như là sự lựa chọn hoàn hảo trong khẩu phần ăn hàng ngày. Bên cạnh tác dụng loại bỏ mỡ thừa, khoai lang còn nằm trong danh sách những thực phẩm tốt cho người da khô hay bong tróc.

Nguyên nhân là do khoai lang thường chứa nhiều beta carotene, một loại chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa và bảo vệ da khỏi tia cực tím. Hàm lượng vitamin A trong loại thực phẩm này còn có khả năng phục hồi các mô bị tổn thương và hỗ trợ sản sinh các chất giúp da mềm ẩm tự nhiên.

Các loại đậu

Một trong những nguyên nhân khiến da bong tróc có thể là do thiếu kẽm. Kẽm có mối liên quan mật thiết tới hoạt động của các tuyến bã nhờn trên da giúp duy trì độ ẩm và đàn hồi cho làn da. Chính vì vậy, bạn cần bổ sung các loại đậu giàu kẽm cho cơ thể như đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh…

Các loại đậu giúp làm mềm da, ngăn ngừa lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang gặp vấn đề da khô bong tróc, đừng quên bổ sung những loại thực phẩm trên vào thực đơn hàng nhé!